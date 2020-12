Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs darüber beraten, wie es in Deutschland weitergeht. Es ist wieder soweit: Der nächste Corona-Gipfel steht an . Am kommenden Dienstag, 5. Januar 2021, wollen Bundeskanzlerinund die Länderchefs darüber beraten, wie es in Deutschland weitergeht.

Derzeit gilt der harte Lockdown. Die Gastronomie ist geschlossen, ebenso Schulen, Kitas und die meisten Geschäfte. Diese Maßnahmen gelten in jedem Fall bis zum 10. Januar – wird es anschließend eine Verlängerung oder doch kleinere Lockerungen des Lockdown geben?

Corona-Zahlen in Deutschland sind weiterhin hoch

Vieles hängt davon ab, wie die Corona-Impfung in Deutschland läuft und wie gefährlich die Mutation des Coronavirus tatsächlich ist. Das wichtigste Kriterium für Merkel und die Minister ist aber die Entwicklung der Fallzahlen . Derzeit ist keine Besserung in Sicht. Deshalb mehren sich jetzt Stimmen, den harten Lockdown zu verlängern.

Am Dienstagabend sagte Gesundheitsminister Jens Spahn in den „Tagesthemen“, dass Deutschland bei der Eindämmung der Pandemie „bei weitem“ noch nicht da sei, wo man hin müsse. Deshalb werde es nach dem 10. Januar „ohne Zweifel Maßnahmen geben“. In welchem Umfang, müssten nun Bund und Länder entscheiden.

Das sagen die Länderchefs vor dem Corona-Gipfel

Ungeachtet des bundesweiten Impfstarts mehren sich die Zeichen, dass die aktuell gültigen Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie über den 10. Januar hinaus verlängert werden. „Ich gehe davon aus, dass wir die Maßnahmen verlängern müssen“, sagte die mecklenburg-vorpommerische Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hält eine Fortsetzung der Beschränkungen für wahrscheinlich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner angibt, liegt bundesweit aktuell bei 157,8. Ab einer Inzidenz über 50 können Gesundheitsämter Infektionsketten nicht mehr sicher nachverfolgen.

Schwesig sagte im „Bild“-Talk „Die richtigen Fragen“ am Sonntagabend: „Wir müssen deutlich unter eine Inzidenz von 50 kommen, damit wir wieder in besserem Fahrwasser sind - und das wird noch eine lange Strecke.“

Auch Ramelow betonte, es sei „zu früh, Entwarnung zu geben“. Er richte sich darauf ein, „dass wir bis März mit Einschränkungen leben müssen“, sagte er dem „Redaktions Netzwerk Deutschland“ (Montag). „Wenn die Ministerpräsidenten am 5. Januar erneut beraten, wird nichts auf Lockerungen hindeuten. Wir gehen alle davon aus, dass der Lockdown verlängert werden muss.“

Corona-Pandemie: Lockerungen nicht in Sicht

Eine schnelle Lockerung sei derzeit überhaupt nicht abzusehen, hat auch der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, gesagt. Die Zahlen seien zu besorgniserregend. Auch Manuela Schwesig sprach sich gegenüber der Bild für eine Verlängerung der Maßnahmen aus.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wies die Hoffnung zurück, dass es schon nach dem nächsten geplanten Treffen von Bund und Ländern zu klaren Lockerungen der Corona-Regeln kommen könnte. „Wir erleben fast täglich neue Höchstzahlen. Damit rechne ich auch für die kommenden Tage“, sagte Woidke. „Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass es nach dem 5. Januar - der nächsten Konferenz mit der Bundeskanzlerin - deutliche Lockerungen der jetzigen Einschränkungen geben kann.“ Ein Ende des Lockdown am 10. Januar ist also eher unwahrscheinlich.