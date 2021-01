Auf 19.1. vorgezogener Corona-Gipfel beginnt um 14 Uhr

Laut Beschlussvorlage drohen Verschärfung der Maßnahmen und neue Corona-Regeln?

Wie lange geht der Lockdown? Merkel fordert wohl eine Verlängerung bis 15.2.2021.

FFP2-Maske, Schule, Homeoffice & Co. - die Themen rund um die Beschlüsse auf der Ministerpräsidentenkonferenz mit Angela Merkel

Corona-Pandemie ist weiter angespannt, vor allem die aufgetauchten Corona-Mutationen bereiten Virologen und Politikern Sorgen. Auch die Zahl der täglichen Neuinfektionen bewegt sich nach wie vor auf zu hohem Niveau. Besonders erschreckend ist die tägliche Anzahl an Menschen, die mit oder durch das Coronavirus sterben. In den vergangenen Tagen wurden mehrfach Zahlen von mehr als 1000 Toten innerhalb von 24 Stunden registriert.

Corona-Gipfel mit Angela Merkel heute am 19.1.2021

Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten vorgezogen wurde. War zunächst für ein weiteres virtuelles Treffen der 25. Januar geplant, findet es jetzt bereits eine Woche früher - am Dienstag, 19. Januar - statt. Das sind alles Gründe, warum der Corona-Gipfel vonvorgezogen wurde. War zunächst für ein weiteres virtuelles Treffen dergeplant, findet es jetzt bereits eine Woche früher - am Dienstag,- statt.

Welche Maßnahmen sind laut Beschlussvorlage des Corona-Gipfels geplant?

Schon vor Beginn des Treffens von Angela Merkel und den Ministerpräsidenten um 14 Uhr ist die Beschlussvorlage veröffentlicht worden. Darin sind geplante Beschlüsse zu Lockdown-Verlängerung, Schule, Maskenpflicht. Homeoffice und Co. enthalten. Diese „neuen“ Corona-Regeln könnte es geben:

Lockdown-Verlängerung bis 15.2.2021

Treffen: Kontaktbeschränkung weiterhin auf eine Person reduziert

Maskenpflicht: Keine Tücher, nur noch medizinische Masken

ÖPNV: Weniger Bus und Bahn im öffentlichen Personen-Nahverkehr

Schule und Kita bleiben geschlossen

Homeoffice: Keine Pflicht, aber Lockerung für Arbeitnehmer inklusive flexibler Arbeitszeiten

Bewegungsradius: Verbot ab 15 Kilometer vom Wohnort auch außerhalb von Hotspots

Risikogruppe: Mehr Schutz für Pflegeheime und Altenheime

Kirche: Strengere Regeln für Gottesdienst

Coronavirus-Mutationen bereiten Sorge

Die Zeit drängt: Die in Großbritannien aufgetauchte Variante des Coronavirus verbreite sich viel schneller als die ursprüngliche Form, Wissenschaftler sind in großer Sorge. Die Mutation des Virus ist offenbar sehr aggressiv, deren Verbreitung müsse verlangsamt werden. Man müsse jetzt handeln, wird Bundeskanzlerin Angela Merkel von der Deutschen-Presse-Agentur zitiert.

Vor der neuen Spitzenrunde hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erfreut über „erste Erfolge“ bei der Senkung der Infektionszahlen gezeigt. Allerdings sehe er noch keinerlei Anlass für Lockerungen, sagte Spahn am Montag in der ARD.

Zur Infektionsentwicklung sagte Spahn: „Die Zahlen scheinen zu sinken, das ist gut.“ Der Rückgang sei aber kein Grund zum Nachlassen, sondern eher „eine Ermutigung dafür, weiterzumachen“. Nach wie vor sei Vorsicht angebracht. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) äußerte sich vorsichtig optimistisch zu den Infektionszahlen: „Das Niveau ist auf jeden Fall besser geworden“, sagte er im Bayerischen Rundfunk. Offenbar zeigten die Maßnahmen Wirkung.

Corona Gipfel 19.1.21 Uhrzeit: Wann treffen sich heute die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel?

Wann kommen die neuen Corona Regeln? Diese Frage ist neben dem Inhalt der Regeln wohl die drängendste an diesem Dienstag. Das Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beginnt um 14 Uhr. Wann es endet und die neuen Regeln verkündet werden, ist noch nicht bekannt.

Neue Regeln? Das könnte bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit Merkel heute beschlossen werden

Verlängerung des Lockdowns

Ostern“, hatte Merkel bereits vor einigen Tagen gesagt. Ob der Lockdown aber tatsächlich bis Anfang April verlängert wird, steht noch nicht fest. In der Beschlussvorlage soll eine Verlängerung bis 15. Februar gefordert werden. Als sicher gilt, dass der aktuelle Lockdown über den 31.1.2021 hinaus verlängert wird. Fraglich ist aber noch, für wie lange? „Es bleibt hart bis“, hatte Merkel bereits vor einigen Tagen gesagt. Ob deraber tatsächlich bis Anfang April verlängert wird, steht noch nicht fest. In der Beschlussvorlage soll einegefordert werden.

Diskutiert wird auch ein kompletter Shutdown in Deutschland sowie eine tatsächliche Ausgangssperre. Der neue CDU-Chef und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet sagte im ZDF, er gehe davon aus, „dass wir noch einmal zu Verschärfungen kommen“. Man müsse erörtern: „Wo können wir welche Wirkung erzielen?“

Ausgangsbeschränkungen: Kommt eine Ausgangssperre?

Bund und Länder wollen laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins „Business Insider“ zur Vermeidung einer Ausbreitung mutierter Coronaviren bundesweit eine nächtliche Ausgangssperre einführen. Offen sei lediglich noch, von wann bis wann eine solche Ausgangssperre gelten und ob sie erst ab einer bestimmten Inzidenz in Kraft treten solle, berichtete das Magazin am Sonntag unter Berufung auf Angaben aus Regierungskreisen. Grundsätzlich hätten die Länder der Maßnahme zugestimmt. Laut der aktuellen Beschlussvorlage sollen die Länder Ausgangsbeschränkungen auch außerhalb von Hotspots, also in Gebieten mit einer Inzidenz unterhalb von 200 und über 50, regeln und umsetzen können. Wortlaut der Beschlussvorlage:

„In Ländern bzw. Landkreisen, die aufgrund ihrer hohen 7-Tages-Inzidenz bis zum 15. Februar absehbar die Inzidenz von 50 nicht unterschreiten können, werden die Länder nunmehr auch unterhalb einer Inzidenz von 200 solange und so umfangreich weitere lokale oder regionale Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz ergreifen, insbesondere Ausgangsbeschränkungen und/oder die Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 km um den Wohnort, dass eine entsprechend schnelle Senkung der Infektionszahlen erreicht wird.“

Kontaktbeschränkungen - Personen treffen, Freunde zuhause besuchen, Zahl der Haushalte

treffen darf. Aktuell gilt: Im öffentlichen und privaten Raum dürfen sich nur noch die Angehörigen des eigenen Haushalts sowie eine weitere Person treffen. Wobei es sich bei dieser Person nicht immer um die gleiche handeln muss. Pläne, wonach Bereits jetzt gelten strenge Regeln, wer sich mit wemdarf. Aktuell gilt: Im öffentlichen und privaten Raum dürfen sich nur noch die Angehörigen des eigenen Haushalts sowietreffen. Wobei es sich bei dieser Person nicht immer um die gleiche handeln muss. Pläne, wonach sich offenbar künftig nur noch eine feste Person mit einem Haushalt treffen dürfen soll, haben sich durch die aktuelle Beschlussvorlage des Corona-Gipfels nicht bestätigt

FFP2-Maske ist in Bayern Pflicht - zieht Deutschland nach?

Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Ähnliche Forderungen gibt es inzwischen auch aus weiteren Bundesländern. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nannte die bundesweite Pflicht für medizinische Masken. Damit ist das Bedecken von Mund und Nase mit Tüchern und Schals nicht mehr ausreichend. Bayern hat es vorgemacht: In dem Bundesland gilt ab 18. Januar eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken - zumindest beimund im öffentlichen Nahverkehr (). Ähnliche Forderungen gibt es inzwischen auch aus weiteren Bundesländern. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nannte die bundesweite FFP2-Maskenpflicht als eine mögliche Verschärfung der Regeln. Die Beschlussvorlage bezieht sich auf eine. Damit ist das Bedecken von Mund und Nase mit Tüchern und Schals nicht mehr ausreichend.

Kommt die Pflicht zum Home-Office?

keine Homeoffice-Pflicht geben, den Arbeitnehmern soll es jedoch grundsätzlich ermöglicht werden von zuhause aus zu arbeiten. Arbeitgeber sollen überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten von daheim ermöglichen müssen. Jedoch nur, wenn die Tätigkeiten es nach eingehender Prüfung zulassen. Die aktuellen Corona-Regeln sind zwar sehr streng, betreffen aber nur die privaten Kontakte. Bei der Arbeit gelten diese nicht. Bisher gibt es auch keine Pflicht zum Home-Office, lediglich Appelle der Bundesregierung. Strengere Auflagen für Arbeitgeber sind aber theoretisch möglich . In sozialen Medien fordern Menschen immer wieder Einschränkungen auch für Arbeitgeber. Nach den geplanten Beschlüssen laut Vorlage, soll es zwargeben, den Arbeitnehmern soll es jedoch grundsätzlich ermöglicht werden von zuhause aus zu arbeiten. Arbeitgeber sollen überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten von daheim. Jedoch nur, wenn die Tätigkeiten es nach eingehender Prüfung zulassen.

Einschränkung im ÖPNV - Was ist im öffentlichen Nah und Fernverkehr zu erwarten?

Dem Bericht der „Bild“-Zeitung, wurde im Kanzleramt über die Einstellung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs nachgedacht. Man solle den öffentlichen Nahverkehr einschränken, sagte Merkel dann auch in der CDU-Präsidiumssitzung. Eine vollständige Schließung des ÖPNV komme allerdings nicht in Frage. Wie die aktuelle Beschlussvorlage jetzt bestätigt, sollen Kontakte im öffentlichen Personennahverkehr reduziert werden. Dafür soll die Anzahl der Fahrgäste auf ein Drittel der zulässigen Fahrgastzahl begrenzt werden - damit soll auch ein Sicherheitsabstand gewahrt werden können.

Schule und Kita - Wann öffnen die Einrichtungen wieder?

RKI: Bisherige Corona-Maßnahmen reichen nicht aus

Auch der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, machte erneut deutlich, dass die bisherigen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus aus seiner Sicht nicht ausreichen . In den ARD-„Tagesthemen“ appellierte er zudem daran, die aktuellen Maßnahmen konsequenter umzusetzen.

Corona-Impfung: Streit über Ausnahmen für Geimpfte

Kurz vor Bund-Länder-Beratungen über noch schärfere Corona-Beschränkungen gibt es neuen Streit um Ausnahmen für Geimpfte. Außenminister Heiko Maas forderte, ihnen den Besuch von Restaurants oder Kinos zu erlauben.

„Ein Geimpfter nimmt niemandem mehr ein Beatmungsgerät weg“, sagte der SPD-Politiker der „Bild am Sonntag“. Damit entfalle ein zentraler Grund für Einschränkung der Grundrechte. Das Gesundheitsministerium wies den Vorstoß zurück. „Solange nicht klar ist, ob ein Geimpfter das Virus übertragen kann, kann es keine Ausnahmen geben.“