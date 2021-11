Mit den immer weiter ansteigenden Corona-Zahlen wird zunehmend gefordert, dass die Zuschauerzahlen in den Fußball-Stadien reduziert werden. In den unterschiedlichen Bundesländern gelten teils sehr unterschiedliche Regeln: In Sachsen gibt es nur noch Geisterspiele, während in Berlin zuletzt knapp 40.000 Menschen zusammenkommen durften.

Wo gibt es aktuell sogenannte Geisterspiele?

Welche Stadien können wie viele Zuschauer empfangen?

Welche Corona-Regeln gelten in den Stadien der Bundesliga?

Geisterspiele BW: Baden-Württemberg will Zuschauer verbieten

In Baden-Württemberg hat die Landesregierung in Kürze wieder Geisterspiele im Profifußball angekündigt. Am Montag und Dienstag sollten Beratungen über weitere Corona-Verschärfungen stattfinden, sagte Regierungssprecher Arne Braun der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. „Aber es ist klar, dass im Profifußball Geisterspiele kommen“, sagte Braun weiter.

Die Besucherzahlen bei Großveranstaltungen wurden erst kürzlich beschränkt. Die Vereine dürfen nur die Hälfte ihrer Kapazität nutzen. Die Obergrenze liegt aktuell bei 25.000 Zuschauern. Auch hier gilt, dass Geimpfte und Genesene zusätzlich einen Test brauchen - die sogenannte 2G-Plus-Regel.

Fußball und Corona: Kehren die Geisterspiele zurück?

Der Zuschauer-Plan steht zwar noch - doch an die Umsetzung glaubt fast niemand mehr. Dass am Samstag tatsächlich 67.000 Fans das Topspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Bayern München live im Stadion erleben werden, erscheint angesichts der beängstigenden Corona-Lage äußerst unrealistisch. Viel mehr rückt das flächendeckende Comeback der Geisterspiele immer näher - exakt ein halbes Jahr nach dem von der Politik deren Ende proklamiert worden war.

"Auch wenn ich Fußball-Fan bin: In den Größen, in denen die Stadien jetzt besetzt sind, geht das nicht", sagte FDP-Parteichef Christian Lindner in der ARD-Talkshow Anne Will. Der designierte Finanzminister dürfte mehr wissen als die Öffentlichkeit - und so könnte das zurückliegende Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach (4:1) vorerst die letzte Partie mit vollen Tribünen gewesen sein.

Die Begegnung am Samstag vor 50.000 Zuschauern hat die Debatte um die Geisterspiele entscheidend befeuert. Zahlreiche Spitzenpolitiker und Experten äußerten ihr Unverständnis. Neben Lindner fordern unter anderem Markus Söder und Karl Lauterbach stark reduzierte Zuschauerzahlen oder den erneuten Komplett-Ausschluss der Fans.

Bundesliga Geisterspiele: So sieht es aktuell im Stadion aus