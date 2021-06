Die Corona-Zahlen und die Inzidenz in Baden-Württemberg sinken.

Seit Montag 07.06.2021 gelten neue Corona-Regeln.

Auch für die Gastronomie haben die Lockerungen und Öffnungsschritte Auswirkungen.

Was gilt bei der Testpflicht in der Gastronomie in Baden-Württemberg?

Endlich wieder auf ein Bier in die Stammkneipe oder die Portion Spaghetti beim Lieblingsitaliener statt zu Hause genießen und in der Sonne auf dem Marktplatz einen Eisbecher löffeln. Immer mehr Restaurants, Kneipen und Cafés dürfen öffnen. Seit Montag (07.06.) gelten weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln in Baden-Württemberg. Welche Öffnungsschritte für die Gastronomie in BW gelten und wo eine Testpflicht gilt.

Öffnungsschritte BW: Das gilt bei Inzidenz unter 100 und unter 50 für die Gastronomie

Die Regeln für die Gastronomie richten sich nach den aktuellen Inzidenzwerten. So sehen die Öffnungsschritte aus:

Inzidenz über 100: Die Gastronomie darf nur für Abhol- und Lieferservice öffnen.

Öffnungsschritt 1 - Inzidenz fünf Tage unter 100: Die Gastronomie darf von 6 bis 21 Uhr innen und außen öffnen.

Öffnungsschritt 2 - Inzidenz 14 Tage unter 100: Gastronomie darf von 6 bis 22 Uhr öffnen.

Öffnungsschritt 3 - Inzidenz sinkt 14 Tage nach Öffnungsschritt 2 weiter: Gastronomie darf von 6 bis 1 Uhr öffnen.

Inzidenz fünf Tage unter 35: Keine Testpflicht mehr in der Außengastronomie. Feiern mit bis zu 50 Personen sind erlaubt.

Testpflicht in der Gastronomie in Baden-Württemberg: Brauche ich einen Test fürs Restaurant?

Ohne einen tagesaktuellen Schnelltest war kein Restaurantbesuch in Baden-Württemberg möglich. Nun ist das in vielen Regionen zumindest in der Außengastronomie möglich. Denn dort entfällt die Testpflicht, wenn die Inzidenz fünf Tage unter 35 liegt. Für die Innenbereiche gilt die Testpflicht allerdings weiter - unabhängig von der Inzidenz. Vollständig Geimpfte und Genesene müssen keinen Test nachweisen.

Corona Regeln Shishabar und Raucherbar: Darf ich in der Kneipe rauchen?

Raucherinnen und Raucher müssen trotz der zahlreichen Lockerungen weiter auf die Zigarette oder die Shisha in ihrer Lieblingsbar verzichten. Denn Rauchen ist in Kneipen und Bars unabhängig von der Inzidenz nicht gestattet. Im Außenbereich ist die Zigarette oder Shisha allerdings erlaubt - unabhängig von der Inzidenz.

De facto gilt aktuell ein Rauchverbot in Gaststätten in Baden-Württemberg.

© Foto: DPA

Corona Zahlen BW: Inzidenz sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist nahezu unverändert geblieben. Am Sonntag lag sie landesweit bei 29,4 Fällen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte. Am Samstag hatte der Wert bei 29,6 gelegen, am Freitag bei 31,5.

In 29 von 44 Stadt- und Landkreisen wurde der Wert von 35 unterschritten. In der am Donnerstag verkündeten neuen Corona-Verordnung ist das der Schwellenwert für weitere Lockerungen. Über 100 liegt gar keine Region mehr. Am niedrigsten liegt weiterhin Heidelberg mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 10,5, am höchsten der Landkreis Heidenheim mit 57,2.