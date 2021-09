Im Südwesten wurden die meisten Corona-Beschränkungen für vollständig geimpfte Menschen und Genesene weitgehend aufgehoben

für vollständig Menschen und weitgehend aufgehoben Wichtig in Baden-Württemberg ist laut Corona-Verordnung die 3G-Regel

Auch Friseursalons sind von dieser Regelung betroffen

sind von dieser Regelung betroffen Welche Regeln gelten in BW aktuell beim Friseur für Test und Masken ?

und ? Ab wann braucht man beim Friseur in Baden-Württemberg einen PCR-Test?

Im September ist in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung in Kraft getreten, die noch bis Mitte Oktober gilt. Für Ungeimpft gibt es stärkere Einschränkungen und sie müssen wesentlich häufiger als bisher einen negativen Coronatest vorweisen. Das gilt auch beim Friseur. Braucht man aktuell beim Friseurbesuch einen negativen Test? Gilt dort die Maskenpflicht? Und was sind die Regeln für Ungeimpfte? Die aktuellen Maßnahmen im Überblick.

Schnelltest, Selbsttest, PCR-Test: Welchen Test braucht man in BW beim Friseur?

Wer weder geimpft noch von Covid-19 genesen ist, muss beim Friseurbesuch in Baden-Württemberg im Rahmen der 3G-Regel einen negativen Corona-Test vorlegen. Für die Art des Tests gibt es bei geltender „Basisstufe“ verschiedene Möglichkeiten:

PCR-Test , der höchstens 48 Stunden alt ist

, der höchstens 48 Stunden alt ist Schnelltest , der höchstens 24 Stunden alt ist

, der höchstens 24 Stunden alt ist Beaufsichtigter Selbsttest vor Ort: Ein Corona-Selbsttest kann unter Beaufsichtigung des Friseurs im Friseursalon durchgeführt werden

vor Ort: Ein Corona-Selbsttest kann unter Beaufsichtigung des Friseurs im Friseursalon durchgeführt werden Kinder , die noch nicht eingeschult sind oder das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind von der Testpflicht ausgenommen

, die noch nicht eingeschult sind oder das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind von der ausgenommen Schüler müssen keine separaten Tests vorweisen, sofern sie schon in ihren Schulen regelmäßig einen Corona-Test machen. Die Vorlage des Schülerausweises reicht.

Alarmstufe laut Corona-Verordnung BW: PCR-Test beim Friseur

Während Ungeimpfte in der Basisstufe und in der Warnstufe im Rahmen der 3G-Regel mit Schnelltest Zugang zum Friseur haben, reicht dieser in der Alarmstufe nicht mehr aus. Wenn die hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen hintereinander bei 12 liegt oder die Intensivbettenauslastung an zwei hintereinanderliegenden Werktagen den Wert von 390 erreicht gilt die höchste Warnstufe: die Alarmstufe. Dabei haben Nicht-Geimpfte nur noch mit einem negativen PCR-Test Zutritt zum Friseur.

Brauche ich beim Friseur in BW eine OP-Maske oder FFP2-Maske?

Anders als in Bayern gab es in Baden-Württemberg nie eine generelle FFP2-Maskenpflicht. In geschlossenen Räumen, also auch im Friseursalon, gilt für Kunden und Beschäftigte eine Maskenpflicht. Es reicht aus, wenn man eine medizinische Maske (OP-Maske) trägt. Auch für Geimpfte und Genesene gilt in Baden-Württemberg beim Friseurbesuch weiterhin eine Maskenpflicht.

Bayern: Aktuelle Corona-Regeln beim Friseurbesuch