Schon vorsollen die Freizeitparks in Schleswig-Holstein wieder öffnen dürfen. Das verkündet Daniel Günther, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, in einem Interview mit dem Internetportal parkerlebnis.de über geplante Lockerungen. Damit dürfte auch der größte Freizeitpark des Bundeslandes –in Sierksdorf direkt an der Ostsee – bereits Mitte des Mai in die Saison 2021 starten.

Durch Änderungen in der niedersächsischen Corona-Verordnung dürfen ab sofort wieder alle Freizeitparks in Niedersachsen ihren Betrieb aufnehmen. Die ersten Betreiber haben mittlerweile schon konkrete Eröffnungstermine kommuniziert.

Die Veranstalter hoffen auf den Sommer 2021. Auf der Homepage heißt es: „Der Sommer wird kommen – und wir machen uns bereit, um Sie hoffentlich schon bald wieder im Phantasialand willkommen heißen zu können.“ Als frühestmöglicher Termin wird der 21. Mai 2021 gehandelt – ab diesem Termin können Online-Tagestickets gebucht werden.

Die längere Corona-Auszeit wurde für Renovierungen und den Ausbau genutzt.

Weitere Parks in NRW

Der Erlebnispark konnte aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen nicht wie geplant am 27. März in die Saison starten. Ein Termin für den Saisonstart steht noch nicht endgültig fest.

Im Filmpark Babelsberg in der Brandenburger Landeshauptstadt Potsdam können sich Besucher über alles informieren, was für die Entstehung eines Films wichtig ist. Kulissen, Requisiten, Kostüme und technisches Equipment aus mehreren Jahrzehnten Filmproduktion in den Babelsberger Studios werden präsentiert. Man kann hier Kunstmalern, Stuckateuren, Kostüm- und Maskenbildnern bei der Arbeit zusehen und in einer Führung mehrere Originalkulissen von Babelsberger Produktionen betrachten. In verschiedenen Shows zeigen Stuntmen, Pyrotechniker und Filmtiertrainer ihr Können. Außerdem gibt es zahlreiche interaktive Attraktionen wie den XD Motion Ride oder eine Bootsfahrt in Janoschs Traumland Panama.