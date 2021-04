Der französische Präsident Emmanuel Macron hat fürzahlreicheangekündigt. Dazu schreibt die Tageszeitung „Le Parisien“ am Freitag: „Die Franzosen, die mit Neid beobachten, wie in Israel, Großbritannien und den USA erfolgreich gelockert wird, können mit Recht sagen, dass sie jetzt an der Reihe sind. Endlich! (...) Man hat aus der Vergangenheit gelernt, auch wenn die Situation nicht mehr die gleiche ist. Zunächst gibt es jetzt die Impfung und einerückt immer näher. Außerdem haben sich die Europäer so organisiert, dass sie in der Lage sind, innerhalb von drei, vier Monaten Millionen Dosen Corona-Impfstoff zu produzieren.