In Frankreich sind die Corona-Zahlen angestiegen, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei über 180

sind die Corona-Zahlen angestiegen, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei über Einzelne Regionen in Frankreich wurden zu Risikogebieten erklärt.

wurden zu erklärt. Frankreich führt für bestimmte Gruppen eine Pflicht zur Corona-Impfung ein und verschärft die Regeln – auch für Touristen.

zur Corona-Impfung ein und verschärft die Regeln – auch für Touristen. Was gilt für Urlauber bei Einreise und Rückreise, bei Corona-Tests und Impfungen?

Die meisten Menschen denken bei Frankreich vermutlich gleich an die Klassiker: Baguette, Croissants, Wein und Kaffee. Es gibt auf der einen Seite aber auch das aufregende und verträumte Paris, auf der anderen Seite verwinkelte und überwucherte Ferienhäuser an der Côte d’Azur mit traumhaften Stränden vor der Tür. Nicht zu vergessen sind die schicken Geschäfte, Cafés und Restaurants in Nizza, Cannes oder St. Tropez. Doch Frankreich hat momentan hart mit dem Coronavirus zu kämpfen.

Frankreich verschärft Corona-Regeln

Das französische Parlament hat nach langen Debatten in der Nacht zum Montag eine Verschärfung der Corona-Regeln gebilligt. Damit wird eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen eingeführt. Zudem wird die Nachweispflicht über einen negativen Coronatest, eine Impfung oder Genesung ausgeweitet. Premierminister Jean Castex begrüßte die neuen Regelungen.

RKI- Risikogebiete Karte: Teile von Frankreich sind Risikogebiet

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Okzitanien und Korsika sowie das Überseegebiet Martinique wurden nun Risikogebiete erklärt. Das hat das RKI am Freitagnachmittag bekanntgegeben. Wegen der hohen Corona-Zahlen gelten strengere Corona-Regeln – auch für Touristen, die 2021 Die Inzidenz in Frankreich ist gestiegen. Die französischen Regionensowie das Überseegebietwurden nunDas hat das RKI am Freitagnachmittag bekanntgegeben. Wegen der hohen Corona-Zahlen gelten strengere Corona-Regeln – auch für Touristen, die 2021 Urlaub in Frankreich machen wollen.

Das sind die Risikogebiete in Europa

© Foto: dpa-infografik GmbH

Frankreich: Maskenpflicht im Freien in mehreren Regionen

Wenige Wochen nach der Aufhebung der Maskenpflicht im Freien in Frankreich wird diese in immer mehr Regionen und Städten des Landes wieder eingeführt. Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus muss seit Dienstag in der Präfektur Gironde im Südwesten Frankreichs auch im Freien wieder eine Maske getragen werden. Auch in anderen Landesteilen im Osten und Südosten des Landes sowie auf der Mittelmeerinsel Korsika gilt wieder eine strengere Maskenpflicht.

Der Präfektur zufolge stieg die Inzidenz in der Gironde bei Bordeaux binnen zwei Wochen von 40 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner auf inzwischen 314. In Korsika stieg die Inzidenz zuletzt sogar auf 699. Die korsischen Behörden verhängten daher eine Maskenpflicht im Freien für belebte Straßen in großen Städten. Zuerst hatte das Département Pyrénées-Orientales (Östliche Pyrenäen) Mitte Juli die Maskenpflicht wieder eingeführt. Ausnahmen gelten nur am Strand und in der Natur.

Monaco als Risikogebiet eingestuft

Der winzige Stadtstaat Monaco, der direkt an Frankreich grenzt, ist von der deutschen Bundesregierung ebenfalls als Corona-Risikogebiet eingestuft worden. Die Einstufung wird von Sonntag, 25. Juli, an wirksam.

Einreise und Rückreise – Regeln für Test, Impfung, Quarantäne

Für Urlauber ergeben sich durch die Einstufung von Teilen Frankreichs als Risikogebiet keine praktischen Folgen, sofern sie mit dem Flugzeug unterwegs sind. Dann müssen sie vor dem Abflug ohnehin ein negatives Testergebnis, einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen und bei Einreise in Deutschland dann auch nicht in Quarantäne. Hier die aktuelle Liste zu den neuen Risikogebieten:

Corona-Regeln in Frankreich werden verschärft: Testpflicht für Touristen

Für Ungeimpfte hat die französische Regierung deutliche Einschränkungen beschlossen: Seit dem 21. Juli braucht man in Frankreich beim Besuch von Kultur- und Freizeiteinrichtungen einen negativen Corona-Test (nicht älter als 48 Stunden) – oder einen Impf- oder Genesungsnachweis. Das gilt ab August auch für Einkaufszentren, Restaurants, Bars und Cafés sowie Fernzüge. Das wird teuer: Corona-Tests sind in Frankreich für Touristen kostenpflichtig.

Für Reisende aus Deutschland und anderen Ländern reicht zur Einreise ein aktueller Schnelltest. Auch mit einem Impfnachweis können Menschen einreisen. Ausländische Touristen müssen im Land für Tests zahlen - für einen PCR-Test werden 49 Euro fällig, für einen Antigen-Schnelltest 29 Euro. Wer aus Frankreich auf dem Landweg zurück nach Deutschland reist, muss keine Einreisebeschränkungen beachten. Bei Flugreisen muss ein negativer Test, ein Impf- oder Genesungsnachweis vorgezeigt werden.

Urlaub in Frankreich: Inzidenz und Corona-Zahlen aktuell

Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Frankreich, wie hoch die Infektions- und Fallzahlen? Die neuesten Daten zu Inzidenzwert, Neuinfektionen und Co. nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (Stand: 27.07.2021) auf einen Blick:

7-Tage-Inzidenz: 189,0

Neuinfektionen: 5414

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 6.061.802

Todesfälle: 111.851

Impfquote (Erstimpfungen): 59,06 Prozent

Impfquote (vollständig): 45,26 Prozent

Gesundheitspass in Frankreich: Sightseeing, Kultur und Veranstaltungen

Sobald sich in Frankreich mehr als 50 Personen an einem Ort zusammenfinden, wird kontrolliert, ob man geimpft, genesen oder getestet ist. Veranstalter sollen den sogenannten Gesundheitspass kontrollieren, den die Regierung jetzt eingeführt hat. Der digitale Pass ähnelt dem EU-Impfzertifikat. Ein QR-Code wird beim Einlass gescannt und überprüft den Status. Es gilt die 3G-Regel: Hinein dürfen nur Covid-Geimpfte, negativ Getestete oder von Corona Genesene. Das gilt auch für alle Kinos, Theater, Konzerte, Museen oder den Eiffelturm – und betrifft auch Touristen, die Urlaub in Frankreich machen. Für Besuche in Diskotheken ist der Nachweis bereits seit zwei Wochen Pflicht.

Gastronomie, Einzelhandel und Co.: Die Corona-Regeln vor Ort in Frankreich

Gastronomie: Restaurants und Cafés sind geöffnet. Die Auslastung der Lokale ist aber auf 50 Prozent begrenzt und pro Tisch sind maximal sechs Personen erlaubt.

Restaurants und Cafés sind geöffnet. Die Auslastung der Lokale ist aber auf 50 Prozent begrenzt und pro Tisch sind maximal sechs Personen erlaubt. Einzelhandel: Geschäfte sind geöffnet.

Geschäfte sind geöffnet. Ausgangssperre : Nächtliche Ausgangssperre gibt es nicht mehr, im Freien gilt keine allgemeine Maskenpflicht.

: Nächtliche Ausgangssperre gibt es nicht mehr, im Freien gilt keine allgemeine Maskenpflicht. Maskenpflicht: Alle Personen über elf Jahren müssen in öffentlichen Verkehrsmitteln und geschlossenen Räumen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Maskenpflicht gilt auch im Freien, wenn viele Menschen zusammen kommen.

Alle Personen über elf Jahren müssen in öffentlichen Verkehrsmitteln und geschlossenen Räumen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Maskenpflicht gilt auch im Freien, wenn viele Menschen zusammen kommen. Kultureinrichtungen: Museen, Theater und Schwimmbäder sind wieder für Besucher (geimpft, genesen, getestet) unter Einhaltung der Hygieneauflagen geöffnet.

Museen, Theater und Schwimmbäder sind wieder für Besucher (geimpft, genesen, getestet) unter Einhaltung der Hygieneauflagen geöffnet. Unterkünfte: Hotels, Campingplätze und Pensionen dürfen Urlauber empfangen.

Hotels, Campingplätze und Pensionen dürfen Urlauber empfangen. Veranstaltungen: Mit maximal 5000 Personen sind Festivals, Konzerte und Co. erlaubt. Besucher müssen allerdings einen Gesundheitsnachweis (Impfung, Genesung, Negativ-Test) vorlegen.

Mit maximal 5000 Personen sind Festivals, Konzerte und Co. erlaubt. Besucher müssen allerdings einen Gesundheitsnachweis (Impfung, Genesung, Negativ-Test) vorlegen. Clubs: Nachtclubs sind unter Auflagen geöffnet.

Urlaub auf Korsika 2021: Einreise, Test und Erklärung

Die französische Insel Korsika ist ein beliebtes Urlaubsziel der Deutschen. Hier gelten aber besondere Einreisebestimmungen: Wer auf Korsika Urlaub machen will, muss entweder vollständig geimpft sein oder ein negatives PCR- oder Antigentest-Ergebnis vorlegen können. Außerdem muss ein Einreiseformular ausgefüllt werden. Hier alle Infos zum Urlaub auf Korsika 2021 im Überblick:

Corona und Urlaub: So sind die Regeln in diesen Ländern

In vielen europäischen Ländern ändern sich gerade die Corona-Regeln für Urlaub und Einreise. Was wo gilt: