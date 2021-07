In Frankreich sind die Corona-Zahlen wieder angestiegen

sind die Corona-Zahlen wieder angestiegen Innerhalb eines Tages wurden am 21.07.2021 mehr als 18.000 Neuinfektionen gemeldet

gemeldet Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei über 100

Frankreich ist seit Ende Juni zwar kein Risikogebiet mehr, doch die Delta-Variante breitet sich aus

ist seit Ende Juni zwar mehr, doch die Delta-Variante breitet sich aus Frankreich für bestimmte Gruppen eine Pflicht zur Corona-Impfung ein und verschärft die Regeln – auch für Touristen

Ist Urlaub in Frankreich im Sommer 2021 möglich?

im Sommer 2021 möglich? Was gilt für Urlauber bei Einreise und Rückreise, bei Corona-Tests und Impfungen?

Paris, auf der anderen Seite verwinkelte und überwucherte Ferienhäuser an der Côte d’Azur mit traumhaften Stränden vor der Tür. Nicht zu vergessen sind die schicken Geschäfte, Cafés und Restaurants in Nizza, Cannes oder St. Tropez. Doch Frankreich hat momentan hart mit dem Coronavirus zu kämpfen. Die Zahlen sind viel höher als in Deutschland. Deshalb gibt es strengere Corona-Regeln – auch für Touristen, die 2021 Die meisten Menschen denken bei Frankreich vermutlich gleich an die Klassiker: Baguette, Croissants, Wein und Kaffee. Es gibt auf der einen Seite aber auch das aufregende und verträumte, auf der anderen Seite verwinkelte und überwucherte Ferienhäuser an dermit traumhaftenvor der Tür. Nicht zu vergessen sind die schicken Geschäfte, Cafés und Restaurants in Nizza, Cannes oder St. Tropez. Dochhat momentan hart mit demzu kämpfen. Die Zahlen sind viel höher als in Deutschland. Deshalb gibt es strengere Corona-Regeln – auch für Touristen, die 2021 Urlaub in Frankreich machen wollen. Hier ein Überblick.

Corona-Regeln in Frankreich werden verschärft: Testpflicht für Touristen

Für Ungeimpfte hat die französische Regierung deutliche Einschränkungen beschlossen: Seit dem 21. Juli braucht man in Frankreich beim Besuch von Kultur- und Freizeiteinrichtungen einen negativen Corona-Test (nicht älter als 48 Stunden) – oder einen Impf- oder Genesungsnachweis. Das gilt ab August auch für Einkaufszentren, Restaurants, Bars und Cafés sowie Fernzüge. Das wird teuer: Corona-Tests sind in Frankreich für Touristen kostenpflichtig.

Inzidenz und Corona-Zahlen für Frankreich aktuell

Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Frankreich, wie hoch die Infektions- und Fallzahlen? Die neuesten Daten zu Inzidenzwert, Neuinfektionen und Co. nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (Stand: 21.07.2021) auf einen Blick:

7-Tage-Inzidenz: 102,7

Neuinfektionen: 18.217

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 5.952.339

Todesfälle: 111.715

Neue Todesfälle: 33

Impfquote (Erstimpfungen): 55.97 Prozent

Impfquote (vollständig): 42,14 Prozent

Gesundheitspass in Frankreich: Sightseeing, Kultur und Veranstaltungen

Sobald sich in Frankreich mehr als 50 Personen an einem Ort zusammenfinden, wird kontrolliert, ob man geimpft, genesen oder getestet ist. Veranstalter sollen den sogenannten Gesundheitspass kontrollieren, den die Regierung jetzt eingeführt hat. Der digitale Pass ähnelt dem EU-Impfzertifikat. Ein QR-Code wird beim Einlass gescannt und überprüft den Status. Es gilt die 3G-Regel: Hinein dürfen nur Covid-Geimpfte, negativ Getestete oder von Corona Genesene. Das gilt auch für alle Kinos, Theater, Konzerte, Museen oder den Eiffelturm – und betrifft auch Touristen, die Urlaub in Frankreich machen. Für Besuche in Diskotheken ist der Nachweis bereits seit zwei Wochen Pflicht.

Gastronomie, Einzelhandel und Co.: Die Corona-Regeln vor Ort in Frankreich

Gastronomie: Restaurants und Cafés sind geöffnet. Die Auslastung der Lokale ist aber auf 50 Prozent begrenzt und pro Tisch sind maximal sechs Personen erlaubt.

Restaurants und Cafés sind geöffnet. Die Auslastung der Lokale ist aber auf 50 Prozent begrenzt und pro Tisch sind maximal sechs Personen erlaubt. Einzelhandel: Geschäfte sind geöffnet.

Geschäfte sind geöffnet. Ausgangssperre : Nächtliche Ausgangssperre gibt es nicht mehr, im Freien gilt keine allgemeine Maskenpflicht.

: Nächtliche Ausgangssperre gibt es nicht mehr, im Freien gilt keine allgemeine Maskenpflicht. Maskenpflicht: Alle Personen über elf Jahren müssen in öffentlichen Verkehrsmitteln und geschlossenen Räumen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Maskenpflicht gilt auch im Freien, wenn viele Menschen zusammen kommen.

Alle Personen über elf Jahren müssen in öffentlichen Verkehrsmitteln und geschlossenen Räumen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Maskenpflicht gilt auch im Freien, wenn viele Menschen zusammen kommen. Kultureinrichtungen: Museen, Theater und Schwimmbäder sind wieder für Besucher (geimpft, genesen, getestet) unter Einhaltung der Hygieneauflagen geöffnet.

Museen, Theater und Schwimmbäder sind wieder für Besucher (geimpft, genesen, getestet) unter Einhaltung der Hygieneauflagen geöffnet. Unterkünfte: Hotels, Campingplätze und Pensionen dürfen Urlauber empfangen.

Hotels, Campingplätze und Pensionen dürfen Urlauber empfangen. Veranstaltungen: Mit maximal 5000 Personen sind Festivals, Konzerte und Co. erlaubt. Besucher müssen allerdings einen Gesundheitsnachweis (Impfung, Genesung, Negativ-Test) vorlegen.

Mit maximal 5000 Personen sind Festivals, Konzerte und Co. erlaubt. Besucher müssen allerdings einen Gesundheitsnachweis (Impfung, Genesung, Negativ-Test) vorlegen. Clubs: Nachtclubs sind unter Auflagen geöffnet.

Einreise und Rückreise: Frankreich ist kein Risikogebiet

Das Robert-Koch-Institut hat seine Liste der Corona-Risikogebiete aktualisiert. Frankreich wurde herabgestuft und zählt seit dem 21.06.2021 nicht mehr zu den Risikogebieten. Damit entfallen für Urlauber, die nach Deutschland zurückkehren, jegliche Corona-Einreisebeschränkungen. Bei Flugreisen gilt aber die Pflicht, einen negativen Covid-19-Test vorzuweisen. Es zählen keine Selbst-Tests, sondern nur PCR-Tests oder Antigen-Schnelltests. Das gilt sowohl für die Einreise nach Frankreich als auch für die Rückkehr nach Deutschland.

Diese Überseegebiete sind noch Risikogebiete:

Französisch Guyana

Réunion

Saint-Martin

Regierung will Impfpflicht in Frankreich einführen

Noch im Juli soll ein Gesetzesentwurf der französischen Regierung verabschiedet werden, der auf den Straßen bereits für heftige Kritik sorgt. Zahlreiche Menschen protestieren gegen die von Emmanuel Macron gewünschte Impfpflicht. In Frankreich sollen ab September 2021 alle Mitarbeiter in Krankenhäusern, Altenheimen und sonstigen Pflegeeinrichtungen verpflichtend gegen das Coronavirus geimpft werden. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kürzlich in einer Fernsehansprache an.

Urlaub auf Korsika 2021: Einreise, Test und Erklärung

Die französische Insel Korsika ist ein beliebtes Urlaubsziel der Deutschen. Hier gelten aber besondere Einreisebestimmungen: Wer auf Korsika Urlaub machen will, muss entweder vollständig geimpft sein oder ein negatives PCR- oder Antigentest-Ergebniss vorlegen können. Außerdem muss ein Einreiseformular ausgefüllt werden. Hier alle Infos zum Urlaub auf Korsika 2021 im Überblick:

