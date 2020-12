Emmanuel Macron ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 42-Jährige sei nach dem Frankreichs Präsidentist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 42-Jährige sei nach dem „Auftreten erster Symptome“ getestet worden, und das Ergebnis liege seit Donnerstag vor, hieß es in einer Erklärung des Präsidialbüros in Paris. Er werde sich nun eine Woche lang isolieren. „Er wird weiter arbeiten und seine Tätigkeiten aus der Distanz sicherstellen“, hieß es.

Macron hatte in den vergangenen Tagen unter anderem am EU-Gipfel in Brüssel teilgenommen und die Pariser Kabinettssitzung geleitet. Auch Frankreichs Premierminister Jean Castex kündigte deshalb an, sich als Kontaktperson vorsorglich zu isolieren. Anders als der Präsident gehört seine Frau Brigitte zur Risikogruppe: Die pensionierte Lehrerin ist 67 Jahre alt.

Infektionen und Todesfälle: Die Corona-Zahlen für Frankreich

Quelle: JHU, Stand: 17.12.2020, 10:28 Uhr

Zahl der Infizierten gesamt: 2.465.126

Zahl der Todesfälle: 59.472