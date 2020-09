Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in Frankreich weiter drastisch an. Einen Tag nach der weiteren Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Frankreich ist dort einverzeichnet worden. Binnen 24 Stunden wurden weitere, wie die zentrale Gesundheitsbehörde am Donnerstagabend mitteilte. Das sind nochmals über 3000 Neuansteckungen mehr als beim bisherigen Rekord vom Vortag. Die Zahl derstieg binnen eines Tages um