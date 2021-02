Am 20. Mai wird ein neues Flugziel auf der Anzeigetafel des Flughafens Memmingen erscheinen: An diesem Tag startet der erste Flug der ungarischen Fluggesellschaft Wizz Air aus demnach Sarajevo. Die Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina ist nach Tuzla und Banja Luka schon das dritte Ziel in Bosnien und Herzegowina, das ab Memmingen erreichbar ist.