Die Corona-Krise ist voll im Gange: Nach Angaben der Johns Hopkins Universität sind weltweit aktuell rund 82.1000 Menschen nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Knapp 301.400 erholten sich von einer Corona-Infektion. Bis Mittwoch, 8.04.2020, um kurz vor Mitternacht (Ortszeit) stieg die Zahl der bestätigten Infektionen mit Sars-CoV-2 weltweit auf rund 1,4 Millionen.

Corona-Fallzahlen der John Hopkins Universität werden aktualisiert

Die Homepage der Universität wird regelmäßig aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand bestätigter Infektionen als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der US-Gesundheitsbehörde CDC.

Knapp 2000 Corona-Tote in den USA in 24 Stunden

In den USA sind an einem Tag fast 2000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Mit genau 1921 Toten binnen 24 Stunden war dies der bisher höchste Anstieg innerhalb eines Tages seit Beginn der Krise. Fast 13.000 Menschen starben damit in den USA bisher nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2. Die Zahl der bekannten Infektionen lag Johns Hopkins zufolge bei gut 399.000.

Am meisten Corona-Tote relativ zur Bevölkerung in Spanien und Italien

Unter den am stärksten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffenen Ländern registrierte die Universität den höchsten Anteil an Corona-Toten relativ zur Bevölkerungszahl bislang in Spanien und Italien. In beiden Ländern starben etwa 27 Menschen pro 100.000 Einwohner an dem Virus. In Deutschland waren es dagegen rund 2,2 Todesfälle pro 100.000 Einwohner, in China rund 0,2.