Im Fall einer amtlich angeordnete Quarantäne wurden Verdienstausfälle bisher vom Staat entschädigt. Fast 600 Millionen Euro kostete diese Regelung die Länder in den vergangenen anderthalb Jahren. Einige Bundesländer, darunter Baden-Württemberg, wollen den Anspruch auf Entschädigung für Ungeimpfte nun streichen.

Baden-Württemberg streicht Entschädigungen für Ungeimpfte im Quarantäne-Fall

Führt eine Quarantäne zum Verdienstausfall, haben die Betroffenen ein Anrecht auf Entschädigung. Dies besagt das Infektionsschutzgesetz. Gleichzeitig sieht die Regelung allerdings vor, dass der Anspruch entfallen kann, wenn die Quarantäne durch eine Schutzimpfung hätte vermieden werden können. Baden-Württemberg beruft sich nun als erstes Bundesland auf diese Option. Ab dem 15. September soll im Fall einer Quarantäne keine Entschädigung mehr für Ungeimpfte gezahlt werden. Bis dahin hätte jeder die Chance auf eine Corona-Schutzimpfung gehabt, lautet die Begründung.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: „Entscheidung grundsätzlich richtig“

Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stimmt der Entscheidung, die Entschädigungszahlungen für Ungeimpfte zu streichen, grundsätzlich zu. Es seien immerhin die Steuerzahler, die die Entschädigung finanzieren, sagte er am Mittwoch in Berlin. Er sehe nicht ein, „warum auf Dauer andere zahlen sollen, wenn sich jemand nicht für die kostenlose Impfung entscheidet, obwohl er könnte“, ergänzte er.

Kritik für den Vorstoß kam vom SPD-Abgeordneten Karl Lauterbach. Dieser sprach sich gegen die Entscheidung aus. „Nicht alle Ungeimpften sind Querdenker, viele haben wir mit unserer Kampagne einfach noch nicht erreicht“, schrieb er auf Twitter.

Rheinland-Pfalz und Hessen streichen Entschädigungszahlungen

Das Gesundheitsministerium in Rheinland-Pfalz erklärte, ab dem 1. Oktober wie Baden-Württemberg verfahren zu wollen. Auch Hessen sprach sich dafür aus, die Anträge nicht geimpfter Personen auf Entschädigung im Fall von Quarantäne-Verdienstausfällen in Zukunft abzulehnen. Ein konkreter Zeitpunkt wurde aber nicht genannt.

Berlin: Verdienstausfälle werden weiterhin entschädigt

In Berlin hingegen sieht man die Bedingung, dass durch Impfung eine Quarantäne vermieden wird, nicht erfüllt. Quarantänepflichten könnten auch für Geimpfte gelten, beispielsweise beim Vorliegen von Symptomen oder bei Kontaktpersonen von mit Virusvarianten infizierten Menschen, erklärte ein Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen.

Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein fordern bundesweite Regelung

Aus anderen Landesregierungen heißt es derzeit, über eine entsprechende Regelung zu den Entschädigungszahlungen im Fall von quarantäne-bedingten Verdienstausfällen sei noch nicht entschieden. Bayern will weiter in jedem Einzelfall über eine Entschädigung entscheiden. Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein dringen auf eine einheitliche Regelung in ganz Deutschland. Man setze sich für einen möglichst einheitlichen Zeitpunkt ein, hieß es aus Kiel.