Tausende Briten müssen nach ihrem Sommerurlaub in Spanien in eine zweiwöchige Quarantäne. „Wir haben die Entscheidung so schnell getroffen wie wir konnten“, sagte der britische Außenminister Dominic Raab dem Nachrichtensender Sky News. Man habe damit auf einen „großen Anstieg an Covid-19-Fällen“ auf dem spanischen Festland reagiert.

Quarantäne als Reaktion auf hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen in Spanien

Quarantänepflicht für die Rückkehrer sollen eine zweite Infektionswelle und neue Ausgangsbeschränkungen verhindert werden, wie Raab betonte. Großbritannien ist laut der 300.240 Infektionen und mit dem Coronavirus und 45.823 Todesopfern das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land in Europa. Mit der schnellen Einführung derfür die Rückkehrer sollen eineund neueverhindert werden, wie Raab betonte. Großbritannien ist laut der Johns-Hopkins-Universität mit bisherund mit dem Coronavirus unddas am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land in Europa.

In Spanien gibt es bisher 272.421 Infektionen, mehr als 28.432 Menschen sind dort an oder mit Corona gestorben.

Quarantäne-Pflicht trifft auch die Fluggesellschaften

Spanien gehört zu den Ländern, in denen die Briten am liebsten Ferien machen. Auch der britische Verkehrsminister Grant Shapps soll Medien zufolge zu den betroffenen Spanien-Urlaubern gehören.

Einbrüche bei den Fluggastzahlen und damit noch mehr Verluste. Für die unter der Corona-Krise stark leidenden Fluggesellschaften ist die Pflicht zur Selbstisolation ein heftiger Schlag. Sie fürchten nun neuebei den Fluggastzahlen und damit noch mehr Verluste.

Großbritannien hatte zuvor sogenannte Luftbrücken mit mehr als 70 Ländern und Überseegebieten eingerichtet, die nach Ansicht der Regierung in London die Pandemie im Griff haben. Wer aus diesen Staaten einreist, muss nicht in Quarantäne. Die Listen werden regelmäßig aktualisiert. Da jeder Landesteil in Großbritannien über seine eigenen Pandemie-Maßnahmen bestimmt, können die Listen in einigen Fällen auch etwas voneinander abweichen.

Das sind die Corona-Zahlen für Spanien

In ganz Spanien mit seinen rund 47 Millionen Einwohnern wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid binnen 24 Stunden mehr als 900 neue Infektionen registriert. Fast die Hälfte der Fälle wurden aus Katalonien und der Nachbarregion Aragón gemeldet.

Mit mehr als 270.000 nachgewiesenen Infektionen und über 28.400 Toten ist Spanien eines der von der Pandemie am schwersten betroffenen Länder Europas. Während die Zahlen dank drastischer Maßnahmen stark fielen, gehen sie seit dem Ende des Notstands am 21. Juni langsam wieder nach oben.