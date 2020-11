Kreis Emsland nur knapp unter 100. Das RKI hat am Donnerstag einen neuen Rekordwert an Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Doch in Niedersachsen gibt es anders als in Baden-Württemberg oder Bayern immer noch Städte und Kreise, mit relativ niedrigen Infektionszahlen. Aber auch dort steigen die Zahlen. So liegt die 7-Tage-Inzidenz imnur knapp unter 100.

Corona Emsland: So hoch ist die Zahl der Neuinfektionen am Donnerstag

Der Landkreis Emsland meldet regelmäßig die aktuellen Corona-Zahlen für den Kreis.

So sehen die Werte im Detail aus (Stand 05.11., 9:30 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 2111

Zahl der Neuinfektionen: 54

Zahl der Toten: 28

Zahl der Genesenen: 1514

7-Tage-Inzidenz: 99,4

Corona Zahlen Emsland: So hoch ist die 7-Tage-Inzidenz laut RKI

Robert Koch-Institut in Berlin (RKI) meldet täglich in einem Dasin Berlin (RKI) meldet täglich in einem Dashboard die Infektionszahlen für Städte und Landkreise. Die Werte unterscheiden sich von denen des Kreises aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung.

So sehen die Zahlen im Detail aus (Stand 05.11.0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 2005

Zahl der Neuinfektionen: 46

Zahl der Toten: 26

7-Tage-Inzidenz: 93,3

Mit einer 7-Tage-Inzidenz von unter 100 ist der Kreis Emsland im Vergleich weniger betroffen als andere Kreise in Niedersachsen. So sind die Infektionszahlen in Vechta, Cloppenburg und Osnabürck weit höhe.