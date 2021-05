Video Urlaub in Niedersachsen wieder möglich: Ansturm verhalten Mehr zum Video

Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken weiter..

Die Bundes-Notbremse greift in immer weniger Landkreisen.

Auch im Emsland gelten neue Regeln.

Wie hoch sind die Fallzahlen im Landkreis Emsland?

Die Inzidenz im Emsland liegt am Dienstag nach Angaben des RKI weiter deutlich unter 100 - der Marke für die Notbremse. Auch deutschlandweit sinkt die Inzidenz am Dienstag laut RKI auf 115. Wieviele Corona-Fälle gibt es im Emsland?

Corona Zahlen Emsland: Inzidenz, Fallzahlen und Infizierte

Der Landkreis meldet jeden Werktag die neuen Fallzahlen. Am Dienstag lagen diese zunächst noch nicht vor.

So hoch sind die Zahlen (Stand 10.05.21):

Zahl der Infizierten: 12.207

Neuinfektionen: 87 (seit Freitag)

Aktive Fälle: 488

Menschen in Quarantäne: 764

Genesene: 11.538

Tote: 181

7-Tage-Inzidenz: 68,5

Corona Zahlen LK Emsland: Aktuelle Zahlen am Dienstag, 11.05.2021

Das Robert Koch-Institut meldete am Dienstag (11.05.2021) folgende Zahlen:

Zahl der Infizierten: 12.191

Neuinfektionen: 12

Infektionen in den letzten sieben Tagen: 202

7-Tage-Inzidenz: 61,8

Tote: 179

7-Tage-Inzidenz im Emsland sinkt

Nach Informationen des ZDF sinkt die Inzidenz im Emsland im Vergleich zur Vorwoche um 31 Prozent. Während die Inzidenz in ganz Deutschland um 19 Prozent sinkt. Der Live-Tracker des ZDF berechnet die steigenden und sinkenden Inzidenzen nach den Angaben der Gesundheitsämter und zeigt so eine Tendenz auf.

Corona-Regeln Emsland aktuell: Das gilt laut Verordnung ab Freitag 7.05.

Weil die 7-Tage-Inzidenz fünf Tage in Folge unter 100 lag, treten Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft. Diese Regeln gelten ab Freitag 07.05.:

Ausgangssperre ist aufgehoben.

Kontaktbeschränkungen werden gelockert. Ein Haushalt darf sich mit zwei Personen eines anderen Haushalts treffen. Kinder bis 14 Jahren nicht eingerechnet.

Schulen dürfen in den Wechselunterricht zurückkehren.

Kitas starten im Regelbetrieb.

Körpernahe Dienstleistungen wie Maniküre, Gesichtspflege oder Tätowierung dürfen wieder angeboten werden.

Zoos, Museen, Ausstellungen, Tierparks und botanische Gärten dürfen öffnen.

Geschäfte bleiben für Click and Meet geöffnet - die Testpflicht entfällt.

Corona Fälle Landkreis Emsland: Aktuelle Fallzahlen aus dem Kreis

Neben den Corona-Zahlen für den gesamten Kreis meldet der Landkreis Emsland auch immer die Zahlen aus den einzelnen Gemeinden . Diese teilt der Landkreis unter anderem auf Facebook mit.

7-Tage-Inzidenz in Osnabrück und Leer sinken unter 100

Auch in den Nachbarlandkreisen des Emslands sinken die Corona-Inzidenzen. So weist der Landkreis Leer am Dienstag einen Wert von 50,9 auf. In der Grafschaft Bentheim liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 107,2. Cloppenburg liegt bei 113,1 Im Kreis Osnabrück liegt die Kennzahl bei 77,1.

Corona Impfung Niedersachsen: Impfportal, Impftermin, Anmeldung und FAQ

Niedersachsen hat die wichtigsten Fragen und Antworten zum Impfstoff und der Terminvergabe in einem Impfungen sind ein wichtiges Mittel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Organisation der Impfungen übernehmen die Länder.hat die wichtigsten Fragen und Antworten zum Impfstoff und der Terminvergabe in einem FAQ zusammengefasst.

Aktueller Inzidenzwert Deutschland und Niedersachsen

In Deutschland sinkt die Inzidenz zuletzt leicht. Dabei ist zu beachten, dass die Fallzahlen an Feiertagen sowie sonntags und montags meist generell niedriger ausfallen, da nicht immer so häufig auf das Coronavirus getestet wird und nicht alle Ämter ihre Daten aktuell übermitteln. Wie stehen die einzelnen Bundesländer im Vergleich da? Wo ist die Inzidenz am höchsten und wo am niedrigsten? Hier der Überblick (Stand 11.05.):

175,1 Thüringen

167,6 Sachsen

140,6 Baden-Württemberg

125,6 Sachsen-Anhalt

123,2 Nordrhein-Westfalen

119,6 Hessen

116,3 Bayern

105,9 Saarland

98 Rheinland-Pfalz

97 Bremen

93,7 Berlin

84,7 Mecklenburg-Vorpommern

84,3 Niedersachsen

83,2 Brandenburg

72,9 Hamburg