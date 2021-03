Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen.

Nach dem spontanen Corona-Gipfel sind die Ruhetage zu Ostern gestrichen.

Wie viele Fälle gibt es im Landkreis Emsland?

Die Corona-Zahlen im Emsland sind weiter hoch. Der Inzidenzwert liegt am Montag bei über 200. Deshalb gilt der Landkreis nun als Hochinzidenzkommune. Wie hoch die Zahlen sind und was das bedeutet.

Corona Zahlen Emsland: Fälle und Inzidenzwert am Montag, 29.03.21

Der Landkreis meldet jeden Werktag die neuen Fallzahlen. Am Montagmorgen lagen diese zunächst noch nicht vor.

So hoch sind die Zahlen am Montag (Stand 26.03.21, 8 Uhr):

Zahl der Infizierten: 9326

Neuinfektionen: 177

Aktive Fälle: 1112

Menschen in Quarantäne: 2375

Genesene: 8056

Tote: 149

7-Tage-Inzidenz: 195,7

Corona-Zahlen LK Emsland: Das sind die aktuellen Zahlen heute

Das Robert Koch-Institut meldete am Montag (29.03.21) folgende Zahlen:

Zahl der Infizierten: 9565

Neuinfektionen: 58

Infektionen in den letzten sieben Tagen: 715

7-Tage-Inzidenz: 218,7

Tote: 148

Inzidenzwert Emsland steigt

Nach Informationen des ZDF steigt die Inzidenz im Emsland im Vergleich zur Vorwoche um 37 Prozent. Während die Inzidenz in ganz Deutschland um 25 Prozent steigt. Der Live-Tracker des ZDF berechnet die steigenden und sinkenden Inzidenzen nach den Angaben der Gesundheitsämter und zeigt so eine Tendenz auf.

Papenburg startete Testwoche

Papenburg ist die Kommune mit der höchsten Inzidenz im Emsland. Deshalb startet ab Montag, 29.03.2021, dort eine Testwoche. An fünf Standorten können Bürgerinnen und Bürger einen kostenlosen Schnelltest machen. Hier gibt`s den Schnelltest:

Aula der BBS Papenburg (Technik und Wirtschaft), Fahnenweg 31-39

Aula der Heinrich-von-Kleist-Oberschule, Kleiststraße 12,

Turnhalle der Heinrich-Middendorf-Oberschule, Bokeler Straße 26

Turnhalle der Michaelgrundschule, Splitting links 23-24

Hotel Hilling, Mittelkanal 94

Inzidenzwert im Emsland über 100: Diese Regeln gelten

Weil die 7-Tage-Inzidenz drei tage lang über dem Wert von 100 lag, ist der Landkreis zur Hochinzidenzkommune erklärt worden. Diese Regeln gelten seit dem 24.03.2021:

Kontaktbeschränkungen: Ein Haushalt darf nur eine weitere Person aus einem anderen Haushalt treffen. Kinder unter 6 Jahren nicht mitgerechnet.

Kita: Es ist eine Notbetreuung zulässig.

Schule: Grundschulen und Förderschulen sind geöffnet. Alle anderen Bereiche geschlossen.

Körpernahe Dienstleistungen: Friseure, Nagelstudios und Kosmetiksalons dürfen weiter öffnen.

Einzelhandel: Click&Collect ist erlaubt, Terminshopping nicht mehr.

Ausgangssperre Emsland? Niedersachsen plant Ausgangsbeschränkung für Hotspots

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Notwendigkeit der in Niedersachsen bevorstehenden Ausgangssperren im Kampf gegen die Corona-Pandemie betont. „Wir befinden uns inmitten der dritten Welle. Die Infektionszahlen steigen von Tag zu Tag - bundesweit und auch bei uns in Niedersachsen“, sagte Weil am Freitag im Landtag in Hannover. Die neue Corona-Verordnung sieht vor, Ausgangssperren in Hotspots strenger zu prüfen. Darunter könnte auch der Landkreis Emsland fallen, in dem die Inzidenzwerte seit Tagen weit über 100 liegen.

Corona Fälle Landkreis Emsland: Aktuelle Fallzahlen aus dem Kreis

Neben den Corona-Zahlen für den gesamten Kreis meldet der Landkreis Emsland auch immer die Zahlen aus den einzelnen Gemeinden . Diese teilt der Landkreis unter anderem auf Facebook mit.

Landkreis Leer Corona: Fallzahlen und Inzidenz hoch

Auch im Nachbarlandkreis Leer sind die Corona-Zahlen hoch. Das RKI meldete am Montag, 29.03.2021, eine Inzidenz von 183,3. Damit liegt der Landkreis Leer auf Rang fünf der Liste mit den höchsten Inzidenzen in Niedersachsen. Negativer Spitzenreiter ist die Stadt Salzgitter. Der Kreis Northeim hat mit 40,1 am Montag die niedrigste Inzidenz.

