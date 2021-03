Der Landkreis Emsland kommt mit den Impfungen gut voran. Nun sollen die Hausärztinnen und Hausärzte schwerkranke Patienten auch zu Hause impfen dürfen. Wie hoch sind die Fallzahlen?

Corona-Lage in Deutschland: RKI-Lagebericht vom 11. März

Der Landkreis meldet jeden Werktag die neuen Fallzahlen.

So sehen die Zahlen im Detail aus (Stadt 12.03. 8:00 Uhr):

Die Inzidenz liegt laut Informationen des Landes Niedersachsen bei 85,3 (Stand 12.3.). Laut RKI lag die Inzidenz am Freitag bei 68,5. Das RKI meldete zudem 49 Neuinfektionen.

Nach Informationen des ZDF sinkt die Inzidenz im Emsland im Vergleich zur Vorwoche um 5 Prozent. Am gestrigen Donnerstag waren es noch 11 Prozent gewesen. Während die Inzidenz in ganz Deutschland um 9 Prozent steigt. Der Live-Tracker des ZDF berechnet die steigenden und sinkenden Inzidenzen nach den Angaben der Gesundheitsämter und zeigt so eine Tendenz auf.