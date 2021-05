Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen.

Die Bundes-Notbremse und die neuen Regeln greifen in ganz Deutschland.

Wie hoch sind die Fallzahlen im Landkreis Emsland?

Inzidenz im Emsland liegt am Dienstag nach Angaben des RKI weiter unter 100 - der Marke für die Notbremse. Wieviele Corona-Fälle gibt es im Emsland? Dieimliegt am Dienstag nach Angaben des RKI weiter unter 100 - der Marke für die Notbremse. Auch deutschlandweit sinkt die Inzidenz am Dienstag laut RKI auf 141.

Video Corona-Lage in Deutschland: RKI-Lagebericht vom 04. Mai Mehr zum Video

Corona Zahlen Emsland: Inzidenz, Fallzahlen und Infizierte

Der Landkreis meldet jeden Werktag die neuen Fallzahlen. Am Montagmorgen lagen diese zunächst noch nicht vor.

So hoch sind die Zahlen (Stand 03.05.21):

Zahl der Infizierten: 11.990

Neuinfektionen: 117 (seit Freitag)

Aktive Fälle: 694

Menschen in Quarantäne: 1612

Genesene: 11.118

Tote: 178

7-Tage-Inzidenz: 95,1

Besonders in Meppen sind die Zahlen hoch. Dort gab es Stand 03.05. 105 aktuell Infizierte. Die Zahl der aktuell Infizierten in Papenburg sinkt dagegen auf 64.

Corona Zahlen LK Emsland: Aktuelle Zahlen am Dienstag 04.05.2021

Das Robert Koch-Institut meldete am Dienstag (04.05.2021) folgende Zahlen:

Zahl der Infizierten: 11.972

Neuinfektionen: 10

Infektionen in den letzten sieben Tagen: 266

7-Tage-Inzidenz: 81,4

Tote: 179

7-Tage-Inzidenz im Emsland sinkt

Nach Informationen des ZDF sinkt die Inzidenz im Emsland im Vergleich zur Vorwoche um 36 Prozent. Während die Inzidenz in ganz Deutschland um 15 Prozent sinkt. Der Live-Tracker des ZDF berechnet die steigenden und sinkenden Inzidenzen nach den Angaben der Gesundheitsämter und zeigt so eine Tendenz auf.

Corona-Regeln Emsland: Ausgangssperre und Treffen - Das gilt im Landkreis

Die Corona-Zahlen sind immer noch hoch. Deshalb gelten seit Mittwoch, 31.03.2021, im Landkreis Emsland neue Corona-Regeln:

Kontaktbeschränkungen: Treffen sind nur mit einer Person aus einem fremden Haushalt erlaubt.

Ausgangssperre: Von 22 bis 5 Uhr darf die Wohnung nur aus triftigen Gründen verlassen werden. Dazu zählen Gassi gehen, Arbeit und der Besuch eines Gottesdienstes. Nicht aber Treffen mit Freunden. Joggen oder Spazierengehen ist allein bis 24 Uhr erlaubt.

Einzelhandel: Bis zu einem Inzidenzwert von 150 ist „Click and Meet“ erlaubt. Shopping ist also möglich, wenn man einen Termin bucht und einen negativen Corona-Test vorweisen kann.

Körpernahe Dienstleistungen: Nagelstudios und Kosmetiksalons sind geschlossen. Friseure dürfen öffnen. Kundinnen und Kunden müssen allerdings einen negativen Corona-Test vorweisen können.

Der Inzidenzwert im Emsland lag auch am Wochenende unter 100. Sollte der Wert nicht wieder steigen, sind Lockerungen im Lauf der Woche möglich.

Corona Fälle Landkreis Emsland: Aktuelle Fallzahlen aus dem Kreis

Neben den Corona-Zahlen für den gesamten Kreis meldet der Landkreis Emsland auch immer die Zahlen aus den einzelnen Gemeinden . Diese teilt der Landkreis unter anderem auf Facebook mit.

7-Tage-Inzidenz in Osnabrück und Leer sinken unter 100

Auch in den Nachbarlandkreisen des Emslands sinken die Corona-Inzidenzen. So weist der Landkreis Leer am Dienstag einen Wert von 76,1 auf. In der Grafschaft Bentheim liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 164. Cloppenburg liegt bei 137,7. Im Kreis Osnabrück liegt die Kennzahl bei 95.

Corona Impfung Niedersachsen: Impftermin, Anmeldung und FAQ