Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen.

Die Fallzahlen im Landkreis Emsland steigen.

Welche Corona-Regeln gelten im Landkreis Emsland?

Die Corona-Zahlen im Emsland sind weiter hoch. Der Inzidenzwert liegt am auch am Gründonnerstag wieder über 180. Noch immer gilt der Landkreis als Hotspot. Seit Mittwoch gelten deshalb neue Regeln. Wie hoch die Zahlen sind und was das bedeutet.

Corona Zahlen Emsland: Fälle, Infizierte und Inzidenzwert am Mittwoch, 31.03.21

Der Landkreis meldet jeden Werktag die neuen Fallzahlen. Am Donnerstagmorgen lagen diese zunächst noch nicht vor.

So hoch sind die Zahlen am Mittwoch (Stand 31.03.21, 8 Uhr):

Zahl der Infizierten: 9723

Neuinfektionen: 130

Aktive Fälle: 1216

Menschen in Quarantäne: 2503

Genesene: 8355

Tote: 152

7-Tage-Inzidenz: 198,2

Corona-Zahlen LK Emsland: Das sind die aktuellen Zahlen heute

Das Robert Koch-Institut meldete am Donnerstag (01.04.2021) folgende Zahlen:

Zahl der Infizierten: 9789

Neuinfektionen: 130

Infektionen in den letzten sieben Tagen: 592

7-Tage-Inzidenz: 181,1

Tote: 151

Inzidenzwert Emsland steigt

Nach Informationen des ZDF steigt die Inzidenz im Emsland im Vergleich zur Vorwoche um 31 Prozent. Während die Inzidenz in ganz Deutschland um 19 Prozent steigt. Der Live-Tracker des ZDF berechnet die steigenden und sinkenden Inzidenzen nach den Angaben der Gesundheitsämter und zeigt so eine Tendenz auf.

Corona-Regeln Emsland: Ausgangssperre und Treffen - Das gilt im Landkreis

Die Corona-Zahlen steigen im Emsland stark an. Deshalb gelten am Mittwoch, 31.03.2021, neue Corona-Regeln:

Ausgangssperre: Von 21 bis 5 Uhr darf die Wohnung nur aus triftigen Gründen verlassen werden. Dazu zählen Gassi gehen, Arbeit und der Besuch eines Gottesdienstes. Nicht aber Treffen mit Freunden.

Einzelhandel: In Geschäften wird die Anzahl der Kunden begrenzt. Es gilt nur ein Kunde pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche. Bei einer Fläche von über 800 Quadratmetern gilt die Regel ein Kunde pro 40 Quadratmeter.

Maskenpflicht: In privaten Autos muss nun eine medizinische Maske getragen werden, wenn eine haushaltsfremde Person mitfährt.

Weil die 7-Tage-Inzidenz drei Tage lang über dem Wert von 100 lag, ist der Landkreis zur Hochinzidenzkommune erklärt worden. Diese Regeln gelten seit dem 24.03.2021:

Kontaktbeschränkungen: Ein Haushalt darf nur eine weitere Person aus einem anderen Haushalt treffen. Kinder unter 6 Jahren nicht mitgerechnet.

Kita: Es ist eine Notbetreuung zulässig.

Schule: Grundschulen und Förderschulen sind geöffnet. Alle anderen Bereiche geschlossen.

Körpernahe Dienstleistungen: Friseure, Nagelstudios und Kosmetiksalons dürfen weiter öffnen.

Einzelhandel: Click&Collect ist erlaubt, Terminshopping nicht mehr.

Corona Fälle Landkreis Emsland: Aktuelle Fallzahlen aus dem Kreis

Neben den Corona-Zahlen für den gesamten Kreis meldet der Landkreis Emsland auch immer die Zahlen aus den einzelnen Gemeinden . Diese teilt der Landkreis unter anderem auf Facebook mit.

