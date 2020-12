In Italien gelten weitere Beschränkungen für die Zeit zwischen Weihnachten und Anfang Januar.

Lockdown mit strengen Ausgangs- und Reisebeschränkungen

Für den Impftag am 27. Dezember sollten etwa 10.000 Corona-Impfdosen eintreffen. Kurz darauf sollen rund 1,8 Millionen Dosen zur Verfügung stehen. Eine Impfpflicht ist nicht vorgesehen, wie Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte am Freitagabend bestätigte. Die Mitte-Links-Regierung beschloss für das Land mit rund 60 Millionen Einwohnern an und vor den Feiertagen am 27. Dezember sollten etwa 10.000 Corona-Impfdosen eintreffen. Kurz darauf sollen rund 1,8 Millionen Dosen zur Verfügung stehen. Eineist nicht vorgesehen, wie Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte am Freitagabend bestätigte. Die Mitte-Links-Regierung beschloss für das Land mit rund 60 Millionen Einwohnern an und vor den Feiertagen einen Lockdown mit strengen Ausgangs- und Reisebeschränkungen. Geschäfte, außer die für den täglichen Bedarf, sind zu. Besuche bei Freunden und Verwandten sind nur zu zweit erlaubt. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mit eingerechnet.

Bars und Restaurants bleiben die ganze Zeit geschlossen

seit Pandemiebeginn mehr als 67.800 Menschen, die mit Sars-CoV-2 starben, und mehr als 1,921 Millionen Corona-Infektionen. Lediglich an vier Tagen (28. bis 30. Dezember und 4. Januar) sollen diese Regeln gelockert werden, so dass Geschäfte wieder offen haben und die Menschen sich freier bewegen können. Bars und Restaurants sind die ganze Zeit geschlossen, außer für Bestellungen zum Mitnehmen. Insgesamt verzeichnete das Gesundheitsministeriummehr als 67.800 Menschen, die mit Sars-CoV-2 starben, und mehr als 1,921 Millionen Corona-Infektionen.

Sachsen: Kretschmer befürchtet dritte Corona-Welle nach den Festtagen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) befürchtet eine dritte Corona-Infektionswelle nach Weihnachten und Silvester. „Vor uns liegen die zehn härtesten Wochen der Pandemie“, sagte er bei einer Online-Pressekonferenz. Eine dritte Welle könnte in der Zeit vom 10. bis 15. Januar anrollen. „Wie groß die Welle wird und welchen Schaden sie anrichtet, haben die Menschen in Sachsen und in Deutschland selbst in der Hand.“

Kanzler Kurz warnt vor dritter Welle mit massiven Ansteckungszahlen