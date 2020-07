Forscher der Universität Würzburg und die Stadt Würzburg stellen am Mittwoch (12.30 Uhr) eine Studie zum Erkennen von möglichen Corona-Ausbereitungen in Kindergärten vor. Ziel sei es, eine Methode zu finden, wie Infektionen mit dem Virus frühzeitig, einfach und am wenigsten belastend für Kinder und deren Eltern entdeckt werden können - auch um einen kontinuierlichen Betrieb der Kinderbetreuung trotz Corona-Ausbrüchen zu ermöglichen.

Studie um Corona in Kitas beginnt im Herbst

Die Studie mit mehr als 800 Kindern im Vorschulalter soll im Herbst beginnen. Die Teilnehmer sollen über drei Monate regelmäßig auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus getestet werden. Organisiert wird die Studie von der Stadt, der Universität und dem Universitätsklinikum Würzburg. Beteiligt sind Virologen, Allgemeinmediziner sowie die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Würzburger Uniklinik. Das Bundesforschungsministerium unterstützt die Studie mit mehr als einer Million Euro.