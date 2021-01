Der verlängerte Lockdown mit schärferen Corona-Regeln scheint endlich Wirkung zu zeigen.

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland sinken allmählich, obwohl es in manchen Bundesländern immer noch hohe Werte gibt.

In Baden-Württemberg sinkt die wichtige 7-Tage-Inzidenz auf einen Wert unter die Grenze von 100, einige Landkreise erreichen schon Inzidenzen unter 50.

Lockdown in Deutschland wurde mehrfach verlängert und verschärft

Seit Wochen leben die Deutschen im harten Lockdown, mit Ausgangssperren, der Schließung

von Schulen,

der Gastronomie und

des Handels sowie

Kontaktbeschränkungen und

verlängert und verschärft wurde - zuletzt beim großen Ein Lockdown, der zudem mangels Erfolg immer weiterundwurde - zuletzt beim großen Corona-Gipfel von Bund und Ländern am 19.1.2021

Corona-Regeln zeigen erste Erfolge: Inzidenz in Deutschland sinkt

Jetzt endlich scheint es ein Licht am Horizont zu geben. Zwar sind die Zahlen im Osten Deutschlands immer noch extrem hoch. In fünf Bundesländern aber liegt die 7-Tage-Inzidenz - Stand Samstag, 23.1.2021, unter der Grenze von 100. Darunter sind Länder, in denen die Zahlen schon länger niedrig waren, etwa Bremen.

Inzidenz in BW und Bayern sinkt deutlich

90,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen 7 Tagen beträgt, wagte im lange Zeit am drittstärksten von Corona betroffenen Südwesten wohl keiner so schnell zu hoffen. Doch auf eine Inzidenz in Baden-Württemberg, die laut Landesgesundheitsamt aktuell nur nochbeträgt, wagte im lange Zeit am drittstärksten von Corona betroffenen Südwesten wohl keiner so schnell zu hoffen.

Nordrhein-Westfalen, für Monate Spitzenreiter bei den Infektionszahlen, weist aktuell eine Inzidenz von 106,0 auf. Und das ebenso lange am zweithäufigsten betroffene Bayern steuert mit einer 7-Tage-Inzidenz von laut Robert-Koch-Institut (RKI) derzeit 108,8 auf die 100er-Inzidenz zu.

Jens Spahn (CDU) und Experten wie RKI-Chef Lothar Wieler sehen einerseits den positiven Trend. Sie warnen aber andererseits eindringlich davor, jetzt an Lockerungen der Corona-Regeln zu denken - zu groß ist die Gefahr eines Rückfalls - auch wegen der hochansteckenden Politiker wie Gesundheitsministerund Experten wie RKI-Chefsehen einerseits den positiven Trend. Sie warnen aber andererseits eindringlich davor, jetzt anzu denken - zu groß ist die Gefahr eines Rückfalls - auch wegen der hochansteckenden Coronavirus-Mutationen aus Großbritannien, Südafrika und neuerdings aus Brasilien

CSU-Fraktions-Vize Georg Nüßlein aus Neu-Ulm: Ende des Lockdowns im Februar

nächsten Corona-Gipfel von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten begonnen. Forderungen nach Aussicht auf Lockerungen kommen unter anderem aus Bayern. Der Neu-Ulmer Vizevorsitzende der Unionsbundestagsfraktion, Georg Nüßlein, fordert, die bestehenden Maßnahmen nach der geplanten Lockdown-Verlängerung bis 14.1.2021 definitiv zu beenden. Dem Sender Vorsicht durch Übersicht ersetzen. Es gebe einen Pandemie-Verdruß, die Leute bräuchten eine Perspektive, ein Licht am Ende des Tunnels. Nüßlein setzt auf mehr Corona-Tests, die unter anderem nun auch in Apotheken möglich seien, und auf Corona-Impfungen, wenngleich es derzeit Lieferengpässe gebe. Aber das werde sich mit der Erhöhung der Kapazitäten und der Zulassung neuer Impfstoffe bessern. Doch die Diskussion über ein Ende des Lockdowns hat schon vor demvon Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten begonnen. Forderungen nach Aussicht auf Lockerungen kommen unter anderem aus Bayern. DerVizevorsitzende der Unionsbundestagsfraktion,, fordert, die bestehenden Maßnahmen nach der geplanten Lockdown-Verlängerung bis 14.1.2021 definitiv zu. Dem Sender NTV sagte Nüßlein: „Alle bisherigen Beschlüsse waren richtig.“ Aber nach dem 14. Februar müsse man die bisher waltendedurchersetzen. Es gebe einen Pandemie-Verdruß, die Leute bräuchten eine Perspektive, ein Licht am Ende des Tunnels. Nüßlein setzt auf mehr, die unter anderem nun auch inmöglich seien, und auf, wenngleich es derzeit Lieferengpässe gebe. Aber das werde sich mit der Erhöhung derund derbessern.

Massiver, flächendeckender Corona-Lockdown nicht zu verantworten

Ausbreitung von mutierten Viren, dann müssen wir spätestens ab Mitte Februar einen anderen Weg gehen als den bisherigen.“ „Es ist wegen der massiven Auswirkungen nicht verantwortbar, so lang einen flächendeckenden Lockdown zu verordnen, bis die Inzidenz-Zahl unter 50 oder unter 35 sinkt“, sagte der CSU-Politiker der „Augsburger Allgemeinen“ . „Wenn nicht in den nächsten Wochen noch etwas passiert, was wir jetzt nicht vorhersehen können, also beispielsweise eine massivevon, dann müssen wir spätestens ab Mitte Februar einen anderen Weg gehen als den bisherigen.“

Sachsen: Lockerungen in Schulen und bei Friseuren, später bei Handel und Gastronomie

Sachsen, wo die Inzidenz derzeit beim bundesweit dritthöchsten Wert von 168,9 liegt: Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will nach dem 14. Februar Lockerungen durchsetzen, wenn es verantwortbar ist, wie er der Zeitung Schulen und Friseurläden. „Im März können wir dann über den Einzelhandel sprechen. Und nach Ostern auch über die Gastronomie.“ Forderungen kommen auch aus, wo diederzeit beim bundesweit dritthöchsten Wert vonliegt: Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will nach dem 14. Februar Lockerungen durchsetzen, wenn es verantwortbar ist, wie er der Zeitung „Welt“ sagte - zunächst inund. „Im März können wir dann über densprechen. Und nachauch über die Gastronomie.“

Ralph Brinkhaus warnte vor ihrer zu schnellen Öffnung. „Wir tun uns alle keinen Gefallen damit, den Präsenzunterricht wieder zu früh zuzulassen. Gesundheit geht vor“, sagte er der Die Öffnung der Schulen ist ein seit der ersten Welle heiß umstrittenes Thema. Unionsfraktionschefwarnte vor ihrer zu schnellen Öffnung. „Wir tun uns alle keinen Gefallen damit, denwieder zu früh zuzulassen. Gesundheit geht vor“, sagte er der „Passauer Neuen Presse“ . Die neuen Virus-Mutationen machten ihm „große Sorgen“.

Armin Laschet: Langfristiges Corona-Konzept wegen Virus-Mutation schwierig

CDU-Chef Armin Laschet dämpfte Hoffnungen auf ein langfristiges Corona-Konzept. „Ein langfristiges Konzept ist schwierig, da sich die konkrete Entwicklung der Pandemie gerade mit der hochansteckenden neuen Mutation nur schwer vorhersagen lässt“, sagte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen der Der neuedämpfte Hoffnungen auf ein langfristiges. „Ein langfristiges Konzept ist schwierig, da sich die konkrete Entwicklung der Pandemie gerade mit der hochansteckenden neuennur schwer vorhersagen lässt“, sagte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ . „Aktuell sinkt die Inzidenz zwar. Aber das neue mutierte Virus ist unberechenbar.“

Ärztepräsident Klaus Reinhardt - eigentlich ein Unterstützer des Lockdowns - verlangte von der Politik gleichwohl Perspektiven für die Bevölkerung. „Es ist nachvollziehbar, dass die Menschen nach zehn Monaten Pandemie ermüdet sind und die Corona-Schutzmaßnahmen als belastend empfinden“, sagte der Präsident der - eigentlich ein Unterstützer des Lockdowns - verlangte von der Politik gleichwohlfür die Bevölkerung. „Es ist nachvollziehbar, dass die Menschen nachermüdet sind und dieals belastend empfinden“, sagte der Präsident der Bundesärztekammer der „Rheinischen Post“. Zu den Perspektiven gehöre auch eine klare Kommunikation zu den Impfkapazitäten.

Jens Spahn: Viele Impfungen gegen Corona schon im Februar

Diesbezüglich gab sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zuversichtlich, dass trotz der Lieferschwierigkeiten des Impfstoffherstellers Astrazeneca im Februar viele Menschen mit dem Vakzin geimpft werden können. Er erwarte die Zulassung des Impfstoffs in einer Woche, und es werde „dann auch im Februar Lieferungen geben von Astrazeneca, und zwar in einer Größenordnung, da bin ich weiterhin zuversichtlich, die schon im Februar einen Unterschied machen wird im Vergleich zu, wenn wir Astrazeneca nicht hätten“, sagte der CDU-Politiker in den ARD-„Tagesthemen“ (Freitag).

Mutation B117 aus England ansteckender und auch tödlicher?

Neue Erkenntnisse aus Großbritannien, wonach die Virus-Mutation nicht nur ansteckender, sondern auch tödlicher sein könnte, werde man „auswerten und schauen, welche Schlüsse wir daraus ziehen“, sagte Spahn.

Der Arzt und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht warnte bei NTV, dass Aussagen über die erhöhte Gefährlichkeit oder Tödlichkeit der Mutation verfrüht seien. Man brauche mehr Fälle um zuverlässige Aussagen machen zu können, erst in ein bis zwei Wochen gebe es valide Daten. Außerdem müsse man in Zukunft noch mit vielen weiteren Mutationen rechnen.

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte zuvor erklärt, es gebe „einige Hinweise“, dass die zuerst in Südengland entdeckte Variante B1.1.7 möglicherweise tödlicher sei als die bislang vorherrschende. Experten rieten jedoch zur Vorsicht. Ob und wie viel tödlicher die neue Variante sei, sei noch sehr unsicher, warnte der wissenschaftliche Berater der Regierung, Patrick Vallance.

Homeoffice-Vorgaben hängen von Mutationen des Coronavirus ab