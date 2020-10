Das Jahr 2020 geht als das Corona-Jahr in die Geschichte ein. Das Coronavirus ist inzwischen in fast allen Ländern der Welt angekommen – USA, Brasilien, Spanien, Italien oder Großbritannien sind besonders hart von der Infektionskrankheit Covid 19 getroffen, andere Länder sind bisher glimpflicher davon gekommen. Die aktuelle Corona-Lage und alle News im Überblick - So ist die Lage:

Zahl der Neuinfektionen bei über 200: Droht ein zweiter Lockdown in Augsburg?

Update, 26. Oktober 2020, 19:55 Uhr

In Augsburg ist ein neuer Corona-Rekord erreicht: Am Montag wurde die Marke von 200 Corona-Neuinfektionen überschritten. Droht der bayerischen Stadt nun ein zweiter Lockdown?

Über 50 Neuinfektionen: Die Corona-Zahlen für Ulm am 26.10.2020

Update, 26. Oktober 2020, 19:45 Uhr

Die Corona-Zahlen für den Stadtkreis Ulm steigen weiter rasant. Wie das Landratsamt Alb-Donau-Keis mitteilte, liegt der Inzidenzwert nun bei über 110. Die aktuellen Werte für Ulm im Überblick

Warum Schweden ohne Lockdown auskommt

Update, 26. Oktober 2020, 15:20 Uhr

Rottal-Inn ab Dienstag im Teil-Lockdown

Update, 26. Oktober 2020, 14:50 Uhr

Erst Berchtesgadener Land, nun Rottal-Inn: Die rasant steigenden Corona-Zahlen zwingen einen zweiten Landkreis in Bayern zu herben Einschnitten. Auch andernorts ist das nicht ausgeschlossen.

SPD will Luftreinigungsgeräte in Schulen und Kitas - Was kostet das?

Update, 26. Oktober 2020, 14:01 Uhr

Schulen und Kitas in Ulm durch Luftreinigungsgeräte vor Corona zu schützen? Und was kostet es, alle Einrichtungen im Stadtgebiet damit auszuststten? Ist es möglich, die Kinder und das pädagogische Personal anundindurchvorzu schützen? Und wases, alle Einrichtungen im Stadtgebiet damit auszuststten? Genau das will die Ulmer SPD prüfen lassen

600 Ulmer Schlachthof-Mitarbeiter werden getestet - Zahl der Infizierten nimmt zu

Update, 26. Oktober 2020, 13:57 Uhr

Corona-Ausbruch im Ulmer Schlachthof werden jetzt alle rund Nach demimwerden jetzt alle rund 600 Mitarbeiter des Betriebes getestet . Die Zahl der Infizierten ist inzwischen gestiegen.

Wegen Corona: Kliniken kündigen Verschiebung nicht dringlicher Operationen an

Update, 26. Oktober 2020, 12 Uhr

Ehinger Berg-Brauerei belohnt Gäste, die korrekte Kontaktdaten hinterlassen

Update, 26. Oktober 2020, 11:35 Uhr

Einen schlauen Anreiz hat sich die Ehinger Berg-Brauerei einfallen lassen, damit Gäste in Corona-Zeiten ihre Kontaktformulare auch auffüllen. [SWP Plus]

Roboterhund Aibo: Hilfe bei Corona-Einsamkeit in Japan

Update, 26. Oktober 2020, 10:33 Uhr

In der Corona-Pandemie sind viele Menschen einsam. In Japan sollen kleine Roboter-Hunde vor allem bei älteren Menschen gegen die Einsamkeit helfen

Corona-Höchststand zum Nationalfeiertag in Österreich

Update, 26. Oktober 2020, 09:37

Bisher fielen die Corona-Zahlen in Österreich sonntags immer ein Stück niedriger aus als unter der Woche. Am verlängerten Wochenende mit dem Nationalfeiertag geht es aber rasant in die Höhe.

Handwerkspräsident Wollseifer: „Viele Betriebe haben keine Reserven mehr“

Update, 26. Oktober 2020, 08:19 Uhr

Mehr als doppelt so viele Neuinfektionen wie am Montag zuvor

Update, 26. Oktober 2020, 6:51 Uhr

Dashboard des Robert-Koch-Instituts meldet die aktuellen Fallzahlen zur Pandemie in Deutschland für den 26.10.2020: Die Die Corona-Infektionszahlen steigen täglich. Dasdes Robert-Koch-Instituts meldet die aktuellen Fallzahlen zur Pandemie in Deutschland für den 26.10.2020: Die Zahl der Neuinfektionen ist heute mit über 8500 mehr als doppelt so hoch, wie noch am Montag vor einer Woche . Dabei sind die Zahlen sonntags und montaggs generell niedriger, da ncht alle Gesundheitsämter ihre Daten übermitteln und weniger Coronatests gemacht werden.

Viele EU-Staaten setzen neue Corona-Auflagen in Kraft

Update, 25. Oktober 2020, 19:33 Uhr

Corona-Welle treten am Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus nehmen weiter zu. Im Kampf gegen die zweitetreten am Montag vielerorts in Europa neue Beschränkungen in Kraft

Mehr als 1100 neue Corona-Infektionen in Baden-Württemberg

Update, 25. Oktober 2020, 18:05 Uhr

Coronavirus-Infektionen hat sich in Baden-Württemberg im Vergleich zum Samstag erneut erhöht. Die Zahl der nachgewiesenenhat sich inim Vergleich zum Samstag erneut erhöht. Gemeldet wurden 1118 neue Fälle . Das geht aus den aktuellen Zahlen hervor, die das Landesgesundheitsamt veröffentlicht hat.

Schülervertreter sieht Masken im Unterricht kritisch

Update, 25. Oktober 2020, 15:29 Uhr

David Jung, sieht das Tragen von Der Vorsitzende des baden-württembergischen Landesschülerbeirats,, sieht das Tragen von Mund-Nasen-Masken im Unterricht und das Lüften von Klassenräumen kritisch.

Corona-Ausbruch im Schlachthof Ulm weitet sich aus - Reihentestung angeordnet

Update, 25. Oktober 2020, 14:20 Uhr

Corona-Ausbruch im Ulmer Schlachthof hat das Gesundheitsamt für die dort Rinderschlachtung wurden inzwischen auch Mitarbeiter anderer Bereiche positiv getestet. Nach demimhat das Gesundheitsamt für die dort Beschäftigten eine Corona-Reihentestung angeordnet . Neben derwurden inzwischen auch Mitarbeiter anderer Bereiche

Unbekannte werfen Brandsatz auf RKI-Gebäude

Update, 25. Oktober 2020, 13:45 Uhr

politisches Motiv wird geprüft. Unbekannte haben laut Berliner Polizei ein Gebäude des Robert Koch-Instituts angegriffen . Verletzt wurden niemand. Ermittelt wird in alle Richtungen - auch einwird geprüft.

Corona-Zahlen in Österreich steigen - Maskenpflicht wird verschärft

Update, 25. Oktober 2020, 11:49 Uhr

Corona-Neuinfektionen einzudämmen. Opern- und Theatergäste sind auch betroffen. Weniger Kontakte, mehr Abstand und öfter Masken: Österreich verschärft die Corona-Regeln , um die Zahl dereinzudämmen. Opern- und Theatergäste sind auch betroffen.

Wegen Corona: Preisanstieg bei Weihnachtsbäumen erwartet

Update, 25. Oktober 2020, 9:17 Uhr

Karl Lauterbach: Lockdown in wenigen Wochen wahrscheinlich

Update, 25. Oktober 2020, 8:39 Uhr

Karl Lauterbach hält einen SPD-Gesundheitsexpertehält einen Lockdown in wenigen Wochen für wahrscheinlich . Er hält die Corona-Maßnahmen für unzureichend - und fordert ein radikales Vorgehen.

RKI meldet am Sonntag mehr als 11.000 Neuinfektionen

Update, 25. Oktober 7:53 Uhr

Robert-Koch-Institut wieder hohe Fallzahlen gemeldet. Die Situation in Deutschland entschärft sich nicht. Auch am Sonntag hat daswieder hohe Fallzahlen gemeldet. In Deutschland wurden demnach 11.176 Neuinfektionen mit dem Coronavius gemeldet

Mehr als 1600 neue Corona-Infektionen in Baden-Württemberg

Update, 24. Oktober 2020, 20:50 Uhr

Baden-Württemberg nimmt weiter stark zu. Auch die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen innimmt weiter stark zu. Im Vergleich zum Freitag hat sich die Zahl weiter erhöht

Bars und Restaurants müssen in Reutlingen um 23 Uhr schließen

Update, 24. Oktober 2020, 18:19 Uhr

Die Kreisverwaltung hat auf einen Erlass aus dem Sozialministerium reagiert und am Wochenende nun doch eine Allgemeinverfügung erlassen, die ab Sonntag in Kraft tritt

Polens Präsident positiv auf Corona getestet

Update, 24. Oktober 2020, 16:55 Uhr

Der polnische Präsident Andrzej Duda ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Präsidentensprecher Blazej Spychalski am Samstagmorgen auf Twitter mit.

Verwirrung beim 1. FC Heidenheim: Corona-Tests erst positiv, dann negativ

Update, 24. Oktober 2020, 14:12 Uhr

1. FC Heidenheim Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Osnabrück ausgetragen werden kann. Erst sollen beim fünf Personen mit dem Corona-Virus infiziert sein - nach einem weiteren Test aber auf einmal nicht. Zunächst war nicht klar, ob dasausgetragen werden kann.

Krankenhäuser sehen sich gut für zweite Welle gerüstet - Genügend Intensivbetten vorhanden

Update, 24. Oktober 2020, 12:48 Uhr

Krankenhäuser sehen sich für den derzeitigen starken Intensivbetten seien genügend vorhanden. Die deutschensehen sich für den derzeitigen starken Anstieg der Zahl von Coronavirus-Patienten gut gerüstet . „Die Krankenhäuser sind hoch alarmiert, ohne hektisch zu sein“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Georg Baum.seien genügend vorhanden.

Zweite Corona-Welle: Warnung vor wirtschaftlichen Folgen

Update, 24. Oktober 2020, 12:09 Uhr

Angesichts rasant steigender Corona-Neuinfektionen in Deutschland wächst unter Volkswirten die Sorge vor den möglichen ökonomischen Folgen einer zweiten Pandemie-Welle.

Polizei in Ulm schließt Lokal nach Verstoß gegen Sperrstunde

Update, 24. Oktober 2020, 11:45 Uhr

Sperrstunde in Ulm galt, musste die Polizei einschreiten. Ein Wirt hatte sich nicht daran gehalten. Bereits in der ersten Nacht, in der die neue Regelung zurin Ulm galt, musste die Polizei einschreiten. Ein Wirt hatte sich nicht daran gehalten. Das Lokal wurde geschlossen

Merkel: Gebot der Stunde heißt Kontakte reduzieren

Update, 24. Oktober 2020, 11:21 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor dem Hintergrund deutlich steigender Corona-Infektionszahlen erneut an die Bürger appelliert, durch weniger Kontakte bei der Eindämmung der Pandemie mitzuhelfen.

US-Tagesrekord: Mehr als 80.000 Corona-Neuinfektionen

Update, 24. Oktober 2020, 9:01 Uhr

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages in den USA ist erstmals seit Beginn der Pandemie auf über 80.000 gestiegen. Die Johns-Hopkins-Universität (JHU) verzeichnete am Freitag 83.757 neue Fälle, rund 12.000 mehr als noch am Vortag.

Jetzt mehr als 10.000 Corona-Tote in Deutschland

Update, 24. Oktober 2020, 8:37 Uhr

Todesopfer der Corona-Pandemie in Deutschland hat die 10.003 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl derder Corona-Pandemie in Deutschland hat die symbolische Marke von 10.000 Fällen überschritten . Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen mitteilte, wurden bis Freitag insgesamtverzeichnet.

Corona-Neuinfektionen in Deutschland auf Höchststand

Update, 24. Oktober 2020, 8:11 Uhr

Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in Deutschland rasant. Am Samstag wurde ein gestorbenen Menschen hat eine Schwelle überschritten. Die Zahl dermit dem Coronavirus steigt in Deutschland rasant. Am Samstag wurde ein neuer Höchststand gemeldet . Auch die Zahl der mit oder durch das CoronavirusMenschen hat eine Schwelle überschritten.

Mehr als 1.000 Neuinfektionen in BW

Update, 23. Oktober 2020, 17:43 Uhr

Die Zahl der mit Corona Infizierten steigt auch in Baden-Württemberg. Am Freitag vermeldete das LGA viele Neuinfektionen.

Ulmer Gastronomen gehen gegen Sperrstunde vor – Das ist ihre Strategie

Update, 23. Oktober 2020, 17:30 Uhr

Es könnte die Sperrstunde zum Wackeln bringen: Ulmer Wirte wehren sich kollektiv beim Ordnungsamt. Wenn nötig, wollen sie vors Verwaltungsgericht ziehen. [SWP Plus]

Das sind die Corona-Verordnungen für den Sport in BW

Update, 23. Oktober 2020, 15:24 Uhr

Die steigenden Corona-Zahlen machen auch den Sportverbänden und -vereinen zu schaffen. Eine Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg schafft Klarheit, wie der Sportbetrieb dennoch weiter gehen kann.

Hintergründe zum Corona-Ausbruch in Schlachthof Ulmer Fleisch im Donautal

Update, 23. Oktober 2020, 12:52 Uhr

Ulmer Fleisch, einem Schlachthof im Donautal in Ulm, hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Es gibt mehrere Infizierte, die aktuell in Quarantäne sind. Bei, einem Schlachthof imin Ulm, hat es einengegeben. Es gibt mehrere Infizierte, die aktuell in Quarantäne sind. Wie viele Mitarbeiter insgesamt positiv auf das Coronavirus getestet wurden, welche Folgen der Ausbruch für Kunden hat und wie es vor Ort jetzt weiter geht , hat Geschäftsführer Stephan Lange in einem ersten Statement verraten. [plus]

Eilantrag gegen Maskenpflicht im Unterricht abgewiesen

Update, 23. Oktober 2020, 10:59 Uhr

Baden-Württemberg (VGH) einen Coronaregel kippen. Jetzt hat der Verwaltungsgerichtshof(VGH) einen Eilantrag gegen die Maskenpflicht im Schulunterricht abgelehnt . Zwei Schüler aus dem Landkreis Ravensburg wollten diesekippen.

Wann kommt der Corona-Impfstoff in Deutschland?

Update, 23. Oktober 2020, 8:09 Uhr

Impfstoff gegen das Coronavirus. Leben oder Tod? Den Unterschied macht besonders in der Corona-Krise ein leistungsfähiges Gesundheitswesen. Dazu gehört in diesem Zusammenhang auch eingegen das Coronavirus. Doch wann kommt der Corona-Impfsotff in Deutschland?

Erneut mehr als 11.000 Neuinfektionen: Aktuelle Fallzahlen am 23.10.2020

Update, 23. Oktober 2020, 6:23 Uhr

RKI-Fallzahlen sind alarmierend: Erneut gibt es mehr als 11.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland an nur enem Tag. Die Corona-Infektionszahlen steigen täglich weiter an. Auch die aktuellensind alarmierend: Erneut gibt esmit dem Coronavirus in Deutschland an nur enem Tag. Das sind die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts zur Pandemie für den 23.10.2020

Einkaufen: Warum Menschen hamstern

Update, 22. Oktober 2020, 15:26 Uhr

Kaum steigen die Corona-Zahlen, gibt es auch wieder erste Bilder von leeren Toilettenpapier-Regalen im Lebensmittelhandel. Psychologisch ist das vielleicht verständlich - doch nötig ist es nach Angaben der Handelsketten nicht. Im Gegenteil.

Corona-Infektionen: Wo das Ansteckungsrisiko am größten

Update, 22. Oktober 2020, 13:55 Uhr

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland steigt wieder dramatisch an. Doch wo ist die Gefahr, sich anzustecken am größten? Das sagt das RKI.

Maskenpflicht auf Schulhöfen in Baden-Württemberg gelockert - Neue Corona-Regeln

Update, 22. Oktober 2020, 11:51 Uhr

Schulen in Baden-Württemberg darf während der Pause auf dem Schulhof, also außerhalb des Schulgebäudes im Freien, Andarf während der Pause auf dem Schulhof, also außerhalb des Schulgebäudes im Freien, die Maske wieder abgenommen werden . Sofern der Abstand zu anderen Personen mindestens 1,5 Meter beträgt. Das hat Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Donnerstag verkündete.

Reisewarnung auf Kanaren aufgehoben

Update, 22. Oktober 2020, 11:47 Uhr

Urlauber und den Tourismus auf den Kanarischen Inseln: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat seine Liste der Länder und Regionen, die als Risikogebiete eingestuft sind, am Donnerstag aktualisiert - Gute Nachrichten fürund denauf den Kanarischen Inseln: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat seine Liste der Länder und Regionen, die alseingestuft sind, am Donnerstag aktualisiert - auch die Reisewarnung für die Kanaren ist aufgehoben.

Website des Robert Koch-Instituts nach Störung wieder erreichbar

Update, 22. Oktober 2020, 10:38 Uhr

Am Donnerstagmorgen war die Homepage des RKI für mehrere Stunden nicht erreichbar. Was war der Grund für die Störung und warum war das Dashboard nicht betroffen? Die Seite ist jetzt wieder erreichbar

RKI: Fast ganz Österreich ist jetzt Corona-Risikogebiet

Update, 22. Oktober 2020, 08:30 Uhr

Offenbar hat das Robert-Koch-Institut am Donnerstag fast ganz Österreich zum Risikogebiet erklärt - mit einer Region als Ausnahme.

RKI-Website aktuell nicht erreichbar

Update, 22. Oktober 2020, 8:22 Uhr

RKI-Dashboard aktuell aus? Am Donnerstagmorgen ist die Homepage des Robert Koch-Instituts nicht erreichbar . „Service Unavailable“ heißt es dort. Was ist los und wie sieht es mit demaktuell aus?

Pandemie-Experte: „Die Zahl steht auf wackligen Füßen“

Update, 22. Oktober 2020, 08:20 Uhr

Aktionen an Schulen in Göppingen: „Wir jagen Euch durch die Instanzen“

Update, 22. Oktober 2020, 8 Uhr

Trauriger Rekord an Neuinfektionen in Deutschland

Update, 22. Oktober 2020, 6:19 Uhr

Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Deutschland ist erneut stark gestiegen und hat erstmals den Wert von 10.000 überschritten. Die Zahl der nachgewieseneninnerhalb eines Tages in Deutschland ist erneut stark gestiegen und hat erstmals den Wert von 10.000 überschritten. Das RKI meldete am Donnerstagmorgen 11.287 Fälle binnen 24 Stunden

Inzidenz, Neuinfektionen, Genesene, Tote: Die aktuellen Zahlen für Baden-Württemberg

Update, 21. Oktober 2020, 21:26 Uhr

Inzidenzwert über 80: Das sind die Corona-Zahlen für Ulm am 21.10.2020

Update, 21. Oktober 2020, 21: 20 Uhr

Positiver Coronatest: Gesundheitsminister Jens Spahn ist infiziert

Update, 21. Oktober 2020, 18:42 Uhr

Söder will weitere Ampel-Warnstufe in Bayern

Update, 21. Oktober 2020, 15:55 Uhr

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat in einer kurzfristig angesetzten Regierungserklärung neue Corona-Regeln bei hohen Inzidenzen in Bayern angekündigt. Mit der Erweiterung der vor einer Woche vom bayerischen Kabinett beschlossene „Corona-Ampel“ sollen Bayernshat in einer kurzfristig angesetztenneue Corona-Regeln bei hohen Inzidenzen in Bayern angekündigt. Mit der Erweiterung der vor einer Woche vom bayerischen Kabinett beschlossene „Corona-Ampel“ sollen weitere Maßnahmen und Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie eingeführt werden.

Zweiter Lockdown in Deutschland möglich? Das sagt Gesundheitsminister Spahn dazu

Update, 21. Oktober 2020, 14:55 Uhr

Ausgangsbeschränkungen wie im Frühjahr - damit wird Berchtesgaden womöglich kein Sonderfall bleiben, meinen viele Politiker. Was sagt Gesundheitsminister Jens Spahn dazu?

Weitere Bewohner in Laichingen gestorben und mit Coronavirus infiziert

Update, 21. Oktober 2020, 13:58 Uhr

Coronau-Ausbruch vor Ort und in der Einrichtung in Blaustein? In dem Pflegeheim in Laichingen gibt es jetzt weitere Corona-Tote und Infektionen mit dem Coronavirus . Wie ist die Lage aktuell nach demvor Ort und in der Einrichtung in

Keine CMT: Weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit abgesagt

Update, 21. Oktober 2020, 13:12 Uhr

Kontrollen zur Quarantänepflicht in BW

Update, 21. Oktober 2020, 12:05 Uhr

Am Mittwoch und Donnerstag überprüfen die Ordnungsämter in Baden-Württemberg schwerpunktmäßig die Quarantänepflicht

Erneut Besuchsverbote in Krankenhäusern - mit Ausnahmen

Update, 21. Oktober 2020, 11:02 Uhr

Das sind die Werte im Kreis Biberach

Update, 21. Oktober 2020, 9:42 Uhr

Kreis Biberach steigt die Zahl der Corona-Infektionen vergleichsweise moderat. Am Mittwoch, 21.10.2020, meldete das RKI lediglich 5 weitere Fälle binnen 24 Stunden. Imsteigt die Zahl dervergleichsweise moderat. Am, meldete das RKI lediglich 5 weitere Fälle binnen 24 Stunden. Wichtiger aber ist die 7-Tage-Inzidenz.

Neue RKI-Zahlen: Neuinfektionen, Inzidenz, Genesene am Mittwoch, 21.10.2020

Update, 21. Oktober 2020, 6:21 Uhr

Neuinfektionen meldet das RKI am Mittwoch. 21.10.2020. Das Dashboard des Robert Koch-Instituts zeigt Mehr als 7500meldet das RKI am Mittwoch. 21.10.2020. Dasdes Robert Koch-Instituts zeigt die neuen Corona-Fallzahlen für Deutschland von heute : Inzidenz, Genesenen und Toten.

Sperrstunde in Baden-Württemberg: Pflicht wird nicht überall umgesetzt

Update, 20. Oktober 2020, 20:55 Uhr

Seniorenzentren: Zahl der Infizierten steigt, weitere Todesfälle

Update, 20. Oktober 2020, 18:23 Uhr

Der Corona-Ausbruch in Seniorenzentren in Laichingen und Blaustein weitet sich aus, die Zahl der Infizierten steigt. Die Lebenshilfe hat vorsorglich ihre Werkstätte geschlossen. [Plus]

Weiterhin hohe Zahl an Neuinfektionen in Baden-Württemberg

Update, 20. Oktober 2020, 17:50 Uhr

Aufgrund der stark steigenden Corona-Zahlen schließt Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann einen Lockdown im Südwesten nicht aus. Wie sehen die aktuellen Fallzahlen aus?

Strengere Maskenpflicht - Hier muss Mund-Nasen-Schutz getragen werden

Update, 20. Oktober 2020, 15:40 Uhr

Kretschmann schließt Lockdown in Baden-Württemberg nicht aus

Update, 20. Oktober 2020, 12:55 Uhr

Baden-Württemberg bleibt angespannt. Ein Die Corona-Situation inbleibt angespannt. Ein landesweiter Lockdown könnte laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann möglicherweise dann drohen , wenn die Situation aus dem Ruder laufen sollte.

Lehrer fordern kleinere Klassen in Hotspotgebieten

Update, 20. Oktober 2020, 11:28 Uhr

Corona-Regeln für Schulen vorgeworfen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hat Ländern und Kommunen einen widersprüchlichen Umgang mit denvorgeworfen. Die Lehrer fordern halbe Klassen in Hotspotgebieten.

Lockdown im Berchtesgadener Land - Ab jetzt gelten strenge Corona-Regeln

Update, 20. Oktober 2020, 11:01 Uhr

Berchtesgadener Land. Ab Dienstag gelten dort drastische Maßnahmen. Nirgends in Deutschland sind die Infektionszahlen momentan so hoch wie im. Ab Dienstag gelten dort drastische Maßnahmen. Das öffentliche Leben wird komplett heruntergefahren

Fallzahlen im Kreis Biberach - Wichtiger Wert sinkt leicht

Update, 20. Oktober 2020, 10:40 Uhr

Neuinfektionen, Genesene, Tote und Inzidenz: Die aktuellen Fallzahlen BW

Update, 20. Oktober 2020, 8:52 Uhr

Wegen stark steigenden Corona-Zahlen und Inzidenz gilt seit Montag in Baden-Württemberg die höchste Pandemiestufe 3. Doch wie sehen die aktuellen Fallzahlen aus? So viele Neuinfektionen, Tote und Genesene gibt es jetzt im Land

Neue RKI-Zahlen zu Corona-Infektionen in Deutschland

Update, 20. Oktober 2020, 07:20 Uhr

6868 neue Fälle. Covid-19 behandelt werden. In Deutschland gibt es weiterhin viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut Auch die anderen Corona-Werte steigen, immer mehr Menschen müssen wegenbehandelt werden.

Regierung berät über hohe Fallzahlen in BW

Update, 20. Oktober 2020, 07:08 Uhr