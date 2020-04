Inzwischen sind weltweit mehr als eine Million Menschen am Corona-Virus erkrankt. Das geht aus den aktuellen Zahlen der John Hopkins Universität hervor. Demnach sind es, Stand Sonntagabend, 1.274.900 Menschen. Insgesamt wurden 100.024 Infektionsfälle in Deutschland gemeldet. 1576 Menschen sind demnach bereits an Covid-19 gestorben. Fast 29.000 Menschen in Deutschland seien mittlerweile genesen, heißt es weiter. Damit gehört Deutschland zu den Länder mit den meisten Infizierten weltweit. Nur in Spanien, Italien und den USA ist die Rate höher. Besonders hoch sind die Zahlen in Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg.

Corona in den USA: Die Vereinigten Staaten erleben schwere Krise

In den USA ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Montagmorgen, 6. April, nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität auf 337.637 gestiegen. Damit hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten innerhalb von acht Tagen verdreifacht. Mehr als 8300 Menschen starben an Covid-19, die meisten davon in New York. Damit sind die USA bei den Infizierten weiter auf Platz 1 – vor Spanien mit 131.646 und Italien mit 128.948 Infizierten.

Corona-Echtzeitkarte für Deutschland und die Welt

Auf einer Karte können alle aktuellen Zahlen rund um das Coronavirus eingesehen werden. Diese Karte basiert auf Daten des Robert Koch-Instituts und veranschaulich die Ausbreitung des Coronavirus in Echtzeit.