Hätte es den lokalen Corona -Ausbruch beim Fleischfabrikanten Tönnies im Juni nicht gegeben, es dieseit Anfang Mai. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages gemeldet. Seit einigen Wochen steigt die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland, Europa und der Welt wieder merklich an.