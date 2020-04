Mit einem Durchhalteappell an die Bürger hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weitere Disziplin bei der Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen angemahnt. „Wir dürfen uns keine Sekunde lang in Sicherheit wiegen“, warnte Merkel am Montag in Berlin. „Es wäre jammerschade, wenn wir sehenden Auges in einen Rückfall gehen würden.“ Auch wenn am Montag die ersten Lockerungen in Kraft getreten seien, müsse jedem klar sein, „dass wir noch lange nicht über den Berg sind“.

Bundesländer sollen bei Lockerungen behutsam vorgehen

Die Kanzlerin appellierte an die Regierungen der Bundesländer, bei den Lockerungen der Beschränkungen behutsam vorzugehen. Viele dieser Lockerungen lägen im Kompetenzbereich der Länder – diese müssten nun dafür sorgen, dass dieser Spielraum „möglichst eng ausgenutzt wird und nicht möglichst weit“, sagte die Kanzlerin. „Ich glaube, dass wir ansonsten Gefahr laufen könnten, dass wir die Lockerungen nicht genau übersehen.“

Auswirkungen der Ladenöffnungen sieht man frühestens in 14 Tagen

Die derzeitige Situation sei „trügerisch“, sagte Merkel. „Was wir heute begonnen haben, die Öffnung der Läden – was das bedeutet bei den Infektionszahlen, das sehen wir in 14 Tagen, nicht früher.“ Es sei weiterhin nötig, „wachsam und diszipliniert“ zu bleiben – „wenn ich von 'wir' rede, dann sind das alle, die Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes“.

Das sind die Maßnahmen, um Infektionsketten besser nachverfolgen zu können

Die Minister beschlossen am Montag außerdem Maßnahmen, um Ansteckungsketten besser nachverfolgen zu können. Merkel erklärte, jede einzelne Infektionskette müsse geklärt werden können. Die Beschlüsse:

Der öffentlichen Gesundheitsdienst soll gestärkt werden, wie bereits beschlossen: Pro 20.000 Einwohner soll mindestens ein Kontaktnachverfolgungsteam aus fünf Personen im Einsatz sein.

105 mobile Teams sollen – finanziert vom Bundesgesundheits­ministerium – geschaffen werden, zur Unterstützung bei Engpässen in Kommunen vor Ort.

Meldepflicht ab dem 22. April: Gesundheitsämter, die die Nachverfolgung so nicht leisten können, müssen das den Landesaufsichtsbehörden anzeigen, um Abhilfe schaffen zu können.