Nach dem Corona-Ausbruch in dem Schlachtereibetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sowie Infektionen in einem Kassler Wohnhaus sind die Infektionszahlen in Deutschland wieder angestiegen. Die Reproduktionszahl liegt jedoch bisher noch unter dem kritischen Wert.

Zahlen der Infektionen im Überblick

Bisher haben sich seit Beginn der Corona-Krise 188.534 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, meldet das RKI am Freitagmorgen (Datenstand 19.6., 0.00 Uhr). Das sind 770 mehr als am Vortrag.

8872 mit dem Virus infizierte Menschen starben nach RKI-Angaben in Deutschland - das bedeutet ein Plus von 16 im Vergleich zum Vortag.

Etwa 174.400 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Das sind 400 mehr als noch einen Tag zuvor.

Die Reproduktionszahl für Deutschland

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 18.6., 0.00 Uhr, unverändert bei 0,86 und damit unter der kritischen Marke von 1,0. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Seit Mitte Mai gibt das RKI zudem ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen stieg dieser Wert mit Datenstand 18.6., 0.00 Uhr, auf 1,0 (Vortag: 0,89). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

Das ist der Stand für Baden-Württemberg

35.243 Menschen in Baden-Württemberg haben sich mit Virus infiziert. Das sind 20 mehr als am Vortrag (Stand: 18. Juni, 16 Uhr). Das Durchschnittsalter der Infizierten beträgt 51 Jahre bei einer Spannweite von 0 bis 106 Jahren

Rund 32.986 Menschen gelten im Südwesten als genesen.

Derzeit gibt es noch 436 aktive Fälle

1.821 Menschen sind am oder mit dem Coronavirus gestorben. Unter den Verstorbenen waren 1.030 Männer und 791 Frauen. Das Alter lag zwischen 18 und 106 Jahren. 65 Prozent der Todesfälle waren 80 Jahre oder älter.

Die Reproduktionszahl liegt bei 0,97. Das 7-Tage-Inzidienz liegt für Baden-Württemberg aktuell im Durchschnitt bei 1,3.

Die Zahlen für Bayern

Im Freistaat haben sich 47.741 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt. Das sind 37 mehr als noch am Vortrag (Stand: 18. Juni, 10 Uhr).

44.410 Menschen haben sich nach Angaben des Bayrischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit von ihrer Infektion wieder erholt.