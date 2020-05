Coronavirus-Krise ist alles permanent im Wandel, täglich gibt es Neuigkeiten. Ob Bayern, Baden-Württemberg oder Deutschland insgesamt, ob Spanien, Coronavirus-Fälle gemeldet, auch die Zahlen der Todesopfer steigen. Die Infektionskrankheit, die Ende 2019 in In derist alles permanent im Wandel, täglich gibt es Neuigkeiten. Ob Bayern, Baden-Württemberg oder Deutschland insgesamt, ob England Italien oder Frankreich in Europa oder aber Nordamerika oder Asien: Auf der ganzen Welt werden immer neuegemeldet, auch diesteigen. Die Infektionskrankheit, die Ende 2019 in China ausbrach, ist länder- und kontinentübergreifend und breitet sich längst in Deutschland sowie in Baden-Württemberg und Bayern aus. Hier der aktuelle Stand:

Mehr als 7600 Corona-Tote in Deutschland

Update, 13. Mai 2020, 18:23 Uhr

Bundesweit sind bis Mittwochnachmittag über 171.700 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: mehr als 170.900 Infektionen).

7686 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 16.15 Uhr: 7585). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstag bei 0,94.

Corona-Gefahr im heimischen Badesee

Update, 13. Mai 2020, 17:50 Uhr

Binnengewässer sind laut Virologen nicht unbedingt ideal zum Baden. Möglicherweise könnten sich die Viren leicht über unbehandeltes Süßwasser ausbreiten, während sie durch Chlor im Schwimmbad schnell abgetötet würden. Eine gewisse Infektionsgefahr sei jedoch am Beckenrand sowie an Geländern von Badetreppen vorhanden. Das sagt der spanische Virologe Javier Cantón von der Universidad Autónoma in Madrid. Für noch besser hält Cantón hingegen ein Bad im Meer, denn es gebe klare Hinweise darauf, dass der Krankheitserreger unter Einfluss von Salzwasser und UV-Strahlung der Sonne nicht überleben könne.

Reisebranche fordert Staatshilfen

Update, 13. Mai 2020, 17:09 Uhr

Reisebranche leidet: Keiner bucht mehr Ferien, stattdessen werden Reisen storniert. Daran ändern auch Lockerungen und Grenzöffnungen bislang nichts. Jetzt soll der Staat helfen. Darum sind die Touristiker am Mittwoch nun zum zweiten Mal in ganz Deutschland auf die Straße gegangen. In mehr als 30 Städten haben Inhaber und beschäftigte von Reisebüros, Reiseveranstaltern und Busunternehmen, ausgestattet mit leeren Koffern, für einen Rettungsschirm für ihre Branche demonstriert

Russland hat die meisten Corona-Fälle innerhalb Europas

Update, 13. Mai 2020, 16:41 Uhr

In Russland gibt es nun mehr Coronavirus-Infizierte als in jedem anderen Land Europas. 242.271 Fälle wurden gemeldet – mehr Erkrankungen gibt es derzeit nur in den USA.

Center Parks bei Leutkirch öffnet nach Corona zu Pfingsten wieder

Update, 13. Mai 2020, 16:09 Uhr

Neustart nach der Corona-Zwangspause: Center Parcs öffnet seine sechs Feriendörfer in Deutschland wieder. Vom 29. Mai ist nach Angaben des Unternehmens der Park Allgäu bei Leutkirch im Kreis Ravensburg wieder offen. Das Erlebnisbad Aqua Mundo bleibt allerdings noch geschlossen.

Reisebüros und Busunternehmer wollen Rettungsschirm und Zeitplan

Update, 13. Mai 2020, 15:48 Uhr

Am Mittwoch sind Mitarbeiter von Reisebüros und Busunternehmer im Südwesten auf die Straße gegangen. In Heidelberg etwa fanden sich auf dem Neckarmünzplatz mehr als 40 Busse und zahlreiche Reisebüromitarbeiter ein. Sie forderten eine klare Perspektive für die Branche. In ganz Deutschland gab es solche Veranstaltungen.

Die Mayer GmbH in Neckargemünd bietet als klassisches Reisebüro Kreuzfahrten, Flug- und Studienreisen an, hat aber auch 19 Busse, davon sieben Reisebusse. „Unsere größte Forderung lautet für die Reisebusbranche, dass sich eine Perspektive ergibt - nämlich ab wann wir wieder fahren dürfen“, sagte die Geschäftsführerin Edith Mayer.

Die Initiative „Rettet die Reisebüros" fordert einen Rettungsschirm, finanzielle Soforthilfe von der Bundesregierung sowie eine umgehende und nicht rückzahlbare Beihilfe als Entschädigung für das Berufsverbot. Auch die Reisebüros sind am Boden - viele setzen ihre Hoffnung auf eine Lösung der EU-Kommission, was Reisen im Sommer betrifft.

Kunststoffplatten als Hygieneschutz werden knapp

Update, 13. Mai 2020, 15:40 Uhr

In vielen Läden gehören sie nun zur Standardeinrichtung - durchsichtige Kunststoffplatten sind in der Corona-Krise als Hygieneschutzmaßnahme stark gefragt.

Der Branche beschere das eine beispiellose Auftragslage, sagte Joachim Wehmeyer vom Einkaufs-Verband Deutscher Kunststoffhändler (EVDK). Durch die Wertschöpfungskette hinweg sei man davon überrascht worden. Nun gebe es in ganz Europa kein Material mehr.

Warnungen vor schrittweiser Öffnung der Kitas ab Montag in Baden-Württemberg

Update, 13. Mai 2020, 15:09 Uhr

Kitas in Baden-Württemberg sind nach Gewerkschaftsangaben nicht auf eine Ausweitung der Betreuungsangebote ab Montag vorbereitet. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Doro Moritz, hielt Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Mittwoch in Stuttgart vor, kein Konzept für die angekündigte Betreuung von bis zu 50 Prozent der Kinder zu haben. Daher sei es verantwortungslos, die Kitas am Montag weiter zu öffnen. Bislang gibt es in den Kitas wegen der Corona-Pandemie nur eine Notbetreuung für wenige Kinder.

Irritation um Lauftraining in der Gruppe

Update, 13. Mai 2020, 14:49 Uhr

Irritation um die Lockerung von Corona-Verboten: In Baden-Württemberg ist es nun doch nicht erlaubt, außerhalb von Sportstätten in Fünfergruppen zu trainieren. Noch am Wochenende war auf der Homepage der Landesregierung zu lesen, dass zum Beispiel Lauftreffs im öffentlichen Raum bei Einhaltung der Auflagen zulässig seien. Nun wurde die entsprechende Passage geändert. Das Training in Fünfergruppen sei nur in Sportstätten möglich. Außerhalb gelten dagegen die normalen Kontaktbeschränkungen.

Europa-Park, Skyline Park & Co: Welche Hygiene-Regelungen gelten in den Parks?

Update, 13. Mai 2020, 13:42 Uhr

Zu Pfingsten soll die Saison in den Freizeitparks in Bayern und Baden-Württemberg starten. Die Vorbereitungen für das Frühjahr laufen schon seit Monaten – nun auch jene für eine Hygienestrategie. Doch welche Regelungen gelten zum Schutz vor einer Corona-Infektion in den Parks? Alle Details liest du hier...

Lockerungen bei Reisen nach Frankreich, Österreich und der Schweiz

Update, 13. Mai 2020, 09:50 Uhr

Das sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch zu den Beschlüssen der Bundesregierung in einer Kabinetts-Sitzung. Demnach habe Deutschland mit

Frankreich

Österreich

und der Schweiz

vereinbart, die Kontrollmaßnahmen in einem ersten Schritt zu lockern und ab dem 15. Juni ganz zu beenden.

Österreich öffnet Grenze zu Deutschland am 15. Juni

Update, 13. Mai 2020, 09:50 Uhr

Österreich schafft schon vor den Beratungen der deutschen Bundesregierung Tatsachen: Die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger sagte laut N-TV im Radiosender Ö1, dass die Grenze ab 15. Juni wieder vollständig geöffnet werde. Bereits ab diesem Freitag, 15. Mai, werde es an den Grenzen nur noch stichprobenartige Kontrollen geben, bestätigte das Kanzleramt in Wien am Mittwoch der APA.

Die Chancen für Sommerurlaub trotz Corona-Krise wachsen wieder

Update, 13. Mai, 7:54 Uhr

Die EU-Kommission will am Mittwoch Leitlinien beschließen, wie Grenzkontrollen gelockert und die Sommerferien koordiniert in allen EU-Ländern ermöglicht werden sollen.

33.478 nachgewiesene Corona-Fälle im Südwesten - 1596 Tote

Update, 12. Mai 2020, 19:08 Uhr

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten ist in Baden-Württemberg auf mindestens 33.478 gestiegen. Das waren 85 mehr als am Montag, wie das Sozialministerium am Dienstag in Stuttgart mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg auf 1596. Gut 28.600 Menschen sind von ihrer Infektion wieder genesen.

Die Reproduktionszahl wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit 1,11 angegeben. Das bedeutet im Mittel, dass ein mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierter etwas mehr als eine weitere Person ansteckt. Die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner liegt für Baden-Württemberg aktuell im Durchschnitt bei 6,7. Je nach Stadt- oder Landkreis variiert sie zwischen 0 (Baden-Baden und Heidelberg) und 24,9 (Alb-Donau-Kreis).

Beteiligungsfonds: So will das Land Unternehmen vor der Insolvenz retten

Update, 12. Mai 2020, 17:44 Uhr

Das Land plant die Beteiligung an baden-württembergischen Mittelständlern, denen infolge der Corona-Krise die Insolvenz droht. Der Staat, im Bund mit dem auf Großunternehmen ausgerichteten „Wirtschaftsstabilisierungsfonds“ und nun auf Landesebene mit dem für Mittelständler konzipierten eigenem Fonds, wird sich in nächster Zeit an etlichen Unternehmen beteiligen, denen infolge der Corona-Krise die Insolvenz droht.

Das Kawasaki-Syndrom bei Kindern - Zusammenhang mit Covid 19?

Update, 12. Mai 2020, 16:34 Uhr

Seit April 2020 gibt es Beunruhigung angesichts verschiedener Krankheitsfälle bei Kindern in Deutschland, England, Frankreich und anderen Ländern, die an das Kawasaki Syndrom erinnern. Jetzt wird ein Zusammenhang zum Coronavirus Covid 19 untersucht.

Amateurfußball: WFV, BFV und SBFV wollen Saison abbrechen

Update, 12. Mai 2020, 14:17 Uhr

Die drei Fußball-Landesverbände in Baden-Württemberg – der Badische Fußballverband, der Südbadische Fußballverband und der Württembergische Fußballverband – sprechen sich nach eingehenden Beratungen in den Verbandsgremien einhellig für die Beendigung der Saison 2019/20 zum 30. Juni 2020 aus, so wie es die jeweiligen Spielordnungen vorsehen.

Alb-Donau-Kreis mit den meisten Neuinfektionen in Baden-Württemberg

Update, 12. Mai 2020, 12:01 Uhr

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es im Südwesten derzeit keinen Landkreis, der nahe an die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche herankommt.

Laut aktuellen RKI-Zahlen wurden im Alb-Donau-Kreis die meisten Neuinfektionen mit 26,5 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen in Baden-Württemberg gezählt.

Autos bleiben stehen: Weniger Verkehrsunfälle in Corona-Krise

Update, 12. Mai 2020, 11:45 Uhr

Homeoffice und Kontaktverbote haben dazu geführt, dass Menschen ihr Zuhause in den vergangenen Wochen weniger verlassen haben.Das hat sich auch im Straßenverkehr niedergeschlagen: Während der Einschränkungen in der Corona-Pandemie sind auf Deutschlands Straßen weniger Unfälle passiert, wie aus Zahlen von Autoversicherern, Luftrettern und Polizei hervorgeht.

Mehr als 170.000 Corona-Fälle in Deutschland - Reproduktionszahl gestiegen

Update, 12. Mai 2020, 10:17 Uhr

Seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie wurden in Deutschland 170.508 Fälle gemeldet. Im Vergleich zum Vortag, 11. Mai, ist die Zahl um 933 gestiegen. Das meldet das Robert-Koch-Institut. Die Reproduktionszahl, die die Ansteckungsrate angiebt, liege mit Datenstand vom 10.05. bei 1,13.

Kritik an Kretschmanns Corona-Krisenmanagement

Update, 12. Mai 2020, 9:53 Uhr

Umsichtig, besonnen, bedächtig: Zu Beginn der Corona-Krise stieß Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann mit dieser Linie noch auf breite Zustimmung. Nun hat er Druck von allen Seiten. Die Opposition im Stuttgarter Landtag prangert Kretschmanns Corona-Krisenmanagement an, und auch in der Landesregierung ziehen Grüne und CDU in Sachen Corona nicht ganz an einem Strang

Wieso Schlachthöfe einer der Hotspots der Corona-Pandemie sind

Update, 12. Mai 2020, 8:19 Uhr

In Schlachthöfen sind derzeit besonders viele Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert. Grund sind die Arbeitsbedingungen. Sie stehen schon lange in der Kritik. Schichten von 10 bis 11 Stunden pro Tag, sechs Mal die Woche sind offenbar keine Seltenheit. Übermüdet und ohne jede Kraft seien sie besonders anfällig für das Virus. Zumal der Druck zu funktionieren, erheblich ist. Wer nicht arbeiten kann, wird von den Sub-Unternehmen schnell aussortiert und nach Hause geschickt. Das könne dazu führen, dass Symptome bewusst ignoriert werden.

Bayerisches Kabinett tagt unter anderem zu Demonstrationen

Update, 12. Mai 2020, 7:10 Uhr

Das bayerische Kabinett berät am Dienstag (10 Uhr) über die nächsten Schritte in der Corona-Krise. Ein Thema dürfte sein, wie verhindert werden kann, dass Demonstrationen gegen Anti-Corona-Maßnahmen derart aus dem Ruder laufen wie am Wochenende. Unter anderem in München und Nürnberg hatten Tausende Menschen demonstriert, Abstands- und andere Regeln zum Schutz der gesamten Bevölkerung wurden dabei nicht eingehalten.

Metall- und Elektroindustrie erwartet deutlichen Umsatzrückgang

Update, 12. Mai 2020, 6:15 Uhr

Die bayerische Metall- und Elektroindustrie erwartet massive Umsatzverluste im laufenden Jahr. Im Schnitt rechnen die Betriebe laut einer Umfrage ihres Verbands vbm mit 21 Prozent weniger Einnahmen als 2019. 83 Prozent der befragten Unternehmen gingen von Rückgängen aus, nur fünf Prozent von Zuwächsen.

Die Corona-Pandemie habe „bereits jetzt drastische und nachhaltige Konsequenzen für die Geschäftstätigkeit unserer Betriebe“, sagte vbm- Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Der Umfrage zufolge haben inzwischen mehr als 90 Prozent der Unternehmen ihre Produktion eingeschränkt, 43 Prozent sogar stark oder sehr stark. Die Folge sei immer mehr Kurzarbeit: 62 Prozent der Unternehmen hätten sie bereits, sagte Brossardt. Im Schnitt werde die Arbeitszeit dabei um 40 Prozent reduziert.

Welche Landkreise haben die Obergrenze an Neuinfektionen erreicht?

Update, 11. Mai 2020, 18 Uhr

Vergangene Woche hatte der Bund den Ländern weitgehend freie Hand für die Lockerung der Corona-Regelungen gegeben. Jedoch kann es in einzelnen Regionen wieder zu strengeren Beschränkungen kommen. Die sogenannte „Notbremse“ soll gezogen werden, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt innerhalb einer Woche mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert werden. Inzwischen, Stand 11. Mai, sind fünf Kreise in Deutschland bekannt, in denen die Obergrenze an Neuinfektionen überschritten wird. In den Kreisen Ulm, Neu-Ulm, Alb-Donau und Biberach sind die Zahlen relativ niedrig.

Eckart von Hirschhausen rät zu „radikaler Akzeptanz“ der Beschränkungen

Update, 11. Mai 2020, 16 Uhr

Der Arzt, Kabarettist und Moderator Eckart von Hirschhausen empfiehlt, nicht mit den coronabedingten Einschränkungen zu hadern. „Man sollte sich sagen: Ich bin freiwillig zu Hause, weil ich das für sinnvoll halte und damit andere Menschen schütze. Und ich versuche, das Beste daraus zu machen", sagte der 52-Jährige. Die Bundesregierung sei bisher nicht konsequent genug gegen Verschwörungstheorien und Falschinformationen vorgegangen, kritisierte der TV-Moderator. Dies sei enorm gefährlich. „Von Menschen, die ich eigentlich für vernünftig gehalten habe, bekomme ich Videos weitergeleitet mit den krudesten Typen und Botschaften."

Regionale Wirtschaft leidet massiv unter Corona-Folgen

Update, 11. Mai 2020, 15:40 Uhr

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die regionalen Betriebe sind nach Ansicht der Industrie- und Handelskammer Ulm massiv und ziehen sich quer durch alle Branchen und Unternehmensgrößen.

Strobl für vorsichtige Lockerungen an den Grenzen

Update, 11. Mai 2020, 14:44 Uhr

Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl hat sich in der Diskussion über rasche Grenzöffnungen für ein langsames, schrittweises und vorsichtiges Vorgehen ausgesprochen. „Aber ich mahne weiterhin zur Vorsicht. Die Lage verändert sich nur langsam", betonte er. Das Thema müsse zudem im engen Schulterschluss mit den Nachbarländern angegangen werden.

Baden-Württemberg plant weiteres Corona-Hilfspaket

Update, 11. Mai 2020, 12:43 Uhr

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will wegen der Corona-Krise ein weiteres Hilfspaket für die Südwestwirtschaft schnüren. Das geht aus einem Schreiben hervor, das Kretschmann am Samstag an die Kabinettsmitglieder geschickt hatte. Die Eckpunkte für ein gemeinsames Hilfsprogramm sollen in der Sitzung der Haushaltskommission am 19. Mai und damit „im Lichte der Ergebnisse der Steuerschätzung" beschlossen werden.

Kommentar: Wieso Corona-Demonstrationen missbraucht werden

Update, 11. Mai 2020, 12:03 Uhr

Corona trifft Arbeitsmarkt im Süden am härtesten

Update, 11. Mai 2020, 11:55 Uhr

Ausgerechnet die beiden Musterschüler in Sachen Arbeitslosigkeit könnten von der Corona-Krise am härtesten getroffen werden. In Baden-Württemberg und Bayern hat laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Ifo-Instituts rund ein Fünftel der Unternehmen beschlossen, Jobs abzubauen

Urlaub 2020: Tourismusbeauftragter Bareiß sieht Vorteile für Frühbucher

Update, 11. Mai 2020, 11:05 Uhr

Der Urlaub 2020 scheint gerettet zu sein, wenn auch mit Einschränkungen. Viele Deutsche werden allerdings auf Reisen in den Süden eher verzichten. Bleibt der Urlaub im eigenen Land, doch das könnte zu Überbuchungen der Hotels führen. „Vor Ort muss geschaut werden, welche Gäste wirklich längerfristig gebucht haben", sagte Thomas Bareiß, Tourismusbeauftragter der Bundesregierung, im RTL/ntv-„Frühstart" am Montag. Bislang seien die Hotels aber nur zu 70 oder 80 Prozent ausgebucht.

Corona-Ausbruch in Fleischfabrik: Mehr als 200 Arbeiter positiv

Update, 11. Mai 2020, 8:40 Uhr

Nach dem Corona-Ausbruch in einer Fleischfabrik in Coesfeld (Nordrhein-Westfalen) ist die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Arbeiter bis Sonntagmittag auf 205 gestiegen. Nach Angaben des Kreises lag knapp die Hälfte der Ergebnisse von bisher rund 950 Corona-Tests vor. Die Arbeiter sind nach Angaben von Westfleisch mehrheitlich in Wohnungen mit drei, vier oder fünf Personen untergebracht. Viele Arbeiter in der Fleischbranche kommen aus Osteuropa.

Gelockerte Corona-Regeln im Südwesten gelten von Montag an

Update, 11. Mai 2020, 8:03 Uhr

Die grün-schwarze Landesregierung hat den Weg frei gemacht für die am Mittwoch angekündigten Lockerungen der Corona-Vorschriften. Das Kabinett beschloss am Samstag die entsprechenden Änderungen. Hier erfährst du, welche Änderungen bei den Corona-Regeln es gibt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann warnte aber auch: „Die Lockerungen verlangen, dass wir uns weiter verantwortungsvoll verhalten. ... Wir sind noch lange nicht durch."

Ausgangssperre in Großbritannien wird verlängert

Update, 10. Mai 2020, 20:41 Uhr

Der britische Premierminister Boris Johnson will die seit sieben Wochen geltende Corona-Ausgangssperre im Land bis Juni verlängern. Die Ausgangsbeschränkungen blieben noch bis mindestens zum 1. Juni in Kraft, sagte Johnson am Sonntagabend in einer Fernsehansprache. „Dies ist einfach nicht die Zeit, den Lockdown diese Woche zu beenden“, fügte der Regierungschef hinzu.

RKI: Reproduktionszahl steigt weiter

Update, 10. Mai 2020, 20:25 Uhr

Die Ansteckungsrate beim Coronavirus ist in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) weiter gestiegen. Die Reproduktionszahl liege mit Datenstand 10.5. 0:00 Uhr bei 1,13, schreibt das RKI in einem am Sonntag veröffentlichen Situationsbericht. Bereits am Samstag war der Wert mit 1,10 angegeben worden.

„Remdesivir wirkt“: Medikament gegen Corona soll bald zur Verfügung stehen

Update, 10. Mai 2020, 17:25 Uhr

Ist der Durchbruch bei der Suche nach einem Medikament gegen das Coronavirus geglückt? Der deutsche Studienleiter eines internationalen Forscherteams sagt: „Remdesivier wirkt". Das Mittel soll schon bald zur Verfügung stehen.

Tui-Chef glaubt an Sommerurlaub: An erster Stelle steht Mallorca

Update, 10. Mai 2020, 16:21 Uhr

Ist ein Sommerurlaub 2020 nach der Corona-Krise möglich? Tui-Chef Friedrich Joussen will so bald wie möglich wieder Urlaubsreisen in den Mittelmeerraum anbieten. „Wir haben einen Gesundheitscheck für alle Urlaubsziele ausgearbeitet und werden Urlaub nur dort anbieten, wo er auch sicher ist. An erster Stelle steht dann sicherlich Mallorca.

Schausteller fordern Rettungsschirm wegen Corona-Krise

Update, 10. Mai 2020, 14:33 Uhr

Schausteller fordern wegen der Corona-Krise einen Großveranstaltungen wie Volksfeste sind bis mindestens 31. August verboten. Ohne Hilfen würden eine Reihe von Betrieben nicht überleben. Diefordern wegen dereinen staatlichen Rettungsschirm für ihre Branche . „Wir sind schon seit Monaten ohne Einnahmen und ein Ende ist nicht abzusehen“, sagte der Präsident des Deutschen Schaustellerbunds (DSB), Albert Ritter.wie Volksfeste sind bis mindestens 31. August verboten. Ohne Hilfen würden eine Reihe von Betrieben

RKI meldet deutlichen Anstieg der Corona-Infektionen im Alb-Donau-Kreis

Update, 10. Mai 2020, 11:50 Uhr

Robert-Koch-Instituts (RKI) mit Datenstand vom 10. Mai 2020, 0 Uhr, nennen für den Alb-Donau-Kreis 581 Covid-19-Fälle - ein Anstieg zum Vortag um 23 Fälle. Aktuelle Zahlen des(RKI) mit Datenstand vom 10. Mai 2020, 0 Uhr, nennen für den581 Covid-19-Fälle - ein Anstieg zum Vortag um Das wäre der mit Abstand höchste Anstieg seit Tagen . Bisher lagen die dort pro Tag registrierten Neuerkrankungen im unteren einstelligen Bereich.

Ab 18. Mai wieder Besuche in Kliniken und Heimen erlaubt

Update, 10. Mai 2020, 7:57 Uhr

Seit vielen Wochen dürfen Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und Patienten in Krankenhäusern nicht besucht werden - wegen der Corona-Pandemie. Am 18. Mai wird dieses Verbot gelockert

Tausende protestieren gegen Corona-Beschränkungen

Update, 9. Mai 2020, 17:25 Uhr

Protesten gegen die derzeit geltenden Regeln aufgrund der Corona-Pandemie sind am Samstag Tausende Menschen gefolgt. Auf dem Verschwörungstheoretiker und Rechtspopulisten. Dem Aufruf zusind am Samstag Tausende Menschen gefolgt. Auf dem Cannstatter Wasen bei Stuttgart fand etwa eine Kundgebung statt. Kritiker der Demos befürchten eine Vereinnahmung durch

Die Fußball-Bundesliga kehrt zurück - Kritik an frühem Start

Update, 9. Mai 2020, 16:11 Uhr

Deutschen Fußball Liga legt unter anderem Verhaltensregeln für den Torjubel und den Umgang mit Gesichtsmasken fest. Auch drei Tage nach der Erlaubnis der Politik, den Ball wieder rollen zu lassen, sorgt die Die Clubs beziehen nach und nach ihre Quarantäne-Hotels, ein internes Papier derlegt unter anderemfür den Torjubel und den Umgang mit Gesichtsmasken fest. Auch drei Tage nach der Erlaubnis der Politik, den Ball wieder rollen zu lassen, sorgt die Entscheidung für Diskussionen

Verschwörungstheorien zu Coronavirus erreichen Mitte der Gesellschaft

Update, 9. Mai 2020, 13:24 Uhr

Innenpolitiker warnen vor einer Extremisten, die Proteste zu kapern Mehrerewarnen vor einer Zunahme von Verschwörungstheorien in Corona-Zeiten . Auch öffentliche Demonstrationen bereiten immer mehr Sorge. Besonders alarmierend sei der Versuch von, die Proteste zu kapern

Forderung nach Grenzöffnung zu Frankreich

Update, 9. Mai 2020, 11:02 Uhr

In der Debatte über die in der Corona-Krise verhängten Grenzkontrollen wächst der Druck auf Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Nach anderen Länderchefs verlangte auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), die Kontrollen an der deutsch-französische Grenzen möglichst schon Anfang nächster Woche aufzuheben.

Wegen Corona: Bestimmte Netflix-Produktionen nur im Originalton verfügbar

Update, 9. Mai 2020, 8:42 Uhr

Netflix mitteilte, muss das Unternehmen wegen der Coronavirus-Pandemie Wie der Videostreaming-Anbietermitteilte, muss das Unternehmen wegen der vorerst auf die Synchronisation einiger Inhalte in deutscher Sprache verzichten . In der Regel sind deutsche Synchronisationen verfügbar. Gleichwohl können einige Studios aufgrund der Einschränkungen im Rahmen von Covid-19 aktuell keine Aufträge umsetzen. „Wir legen höchsten Wert darauf , die Gesundheit aller beteiligten Partner zu schützen“, so ein Sprecher des Unternehmens

Magier Roy Horn an Covid-19-Erkrankung gestorben

Update, 9. Mai 2020, 7:54 Uhr

Magier Roy Horn und Siegfried Fischbacher weltberühmt. Durch ihre Auftritte mit Tigern und Löwen wurden die deutschenweltberühmt. Nun ist Horn mit 75 Jahren an Covid-19 gestorben. „Heute hat die Welt einen der Großen der Magie verloren, aber ich habe meinen besten Freund verloren“, sagte Fischbacher (80) in einer Mitteilung.

Brüssel für Verlängerung des Einreisestopps in die EU

Update, 8. Mai 2020, 21 Uhr

Seit knapp zwei Monaten ist die EU weitgehend dicht. Wegen der Corona-Krise dürfen kaum noch Menschen einreisen. Die EU-Kommission schlägt nun vor, die Einschränkungen erneut zu verlängern.

Land plant Schutzmasken „Made in Baden-Württemberg“

Update, 8. Mai 2020, 19:40 Uhr

Die Landesregierung zieht Lehren aus den Engpässen der vergangenen Wochen und setzt auf größere strategische Unabhängigkeit bei der Beschaffung von Schutzausrüstung . [SWP Plus]

Südtirol lockert viele Corona-Verbote

Update, 8. Mai 2020, 18:05 Uhr

Nach fast zwei Monaten striktem Lockdown lockert die italienische Regierung langsam die Beschränkungen. In Südtirol geht es schneller als geplant

Training von Amateurfußballern unter Auflagen ab Montag wieder erlaubt

Update, 8. Mai 2020, 16:27 Uhr

Die Amateurfußballer dürfen zurück auf den Platz . Die neue Verordnung des Landes sieht vor, dass auch sie ab Montag in Kleingruppen und unter Schutzmaßnahmen trainieren dürfen.

Tausende Meldungen wegen mutmaßlichen Soforthilfe-Betrugs

Update, 8. Mai 2020, 14:13 Uhr

Mit verschiedenen Betrugsmaschen versuchen Kriminelle, sich die von Bund und Ländern bereitgestellten Corona-Soforthilfen zu erschleichen.

Allein in den vergangenen vier Wochen gingen rund 2800 Meldungen mit Bezug zu Covid-19 bei der für Geldwäsche zuständigen Einheit des Zolls („Financial Intelligence Unit“) ein.

Mehr Tote durch Coronavirus? - Neue Statistik zur Übersterblichkeit

Update, 8. Mai 2020, 12:47 Uhr

überdurchschnittlich viele Menschen in Deutschland gestorben. Sterbefallzahlen in Deutschland seit 23. März „über dem Durchschnitt der jeweiligen Kalenderwochen der Jahre 2016 bis 2019“. Während der Corona-Pandemie sind laut Statistischem Bundesamtin Deutschland gestorben. Das geht aus einer am Freitag in Wiesbaden veröffentlichten Sonderauswertung hervor . Demnach liegen diein Deutschland seit 23. März „über dem Durchschnitt der jeweiligen Kalenderwochen der Jahre 2016 bis 2019“.

Erster Tag ohne Neuinfektionen im Kreis Göppingen

Update, 8. Mai 2020, 12:28 Uhr

Corona-Pandemie lagen dem Kreisgesundheitsamt Corona-Fälle bleibt bei 775. Erstmals seit Ausbruch derlagen dem Kreisgesundheitsamt Göppingen am Freitag keine neuen Infektionen vor. Die Zahl der insgesamt seit EpidemieBeginn bestätigtenbleibt bei 775.

Besserer Corona-Schutz für Mitarbeiter: H&M kann Filialen wieder öffnen

Update, 8. Mai 2020, 11:51 Uhr

Öffnung der Filialen ist nur noch Formsache. Die Mitarbeiter haben sich mit dem Modediscounter H&M auf einen besseren Corona-Schutz geeinigt. Dieist nur noch Formsache.

schließen müssen. Wegen eines Streits um den Arbeits- und Gesundheitsschutz , hatte der Discounter kurz nach Wiedereröffnung einige Filialen wieder

Europa-Park startet nach Corona Ende Mai die Sommersaison

Update, 8. Mai 2020, 11:24 Uhr

Europa-Park, Deutschlands größter Freizeitpark, der startet am 29. Mai und damit fast auf den Tag genau zwei Monate später als geplant seine Sommersaison . Die Hotelgastronomie werde schrittweise vom 18. Mai an wieder öffnen, teilte der Vergnügungspark in Rust bei Freiburg am Freitag mit.

Rammstein sagen wegen Corona Europa-Tour 2020 ab

Update, 8. Mai 2020, 10:45 Uhr

Nun ist es offiziell: Die Band Rammstein hat alle Konzerte ihrer Tour 2020 in Europa abgesagt . Das haben die Musiker auf ihrer Webseite nun offiziell bekanntgegeben. Im Mai sollte es eigentlich quer durch Europa gehen.

Krankenschwester berichtet: „Patienten sterben nicht an, sondern mit Corona“

Update, 8. Mai 2020, 9:27 Uhr

Krankenschwester auf der Covid-19-Station in der Klinik am Eichert in Göppingen. In engem Kontakt mit Patienten, die sich mit dem neuartigen Virus infiziert haben oder bei denen zumindest der Verdacht auf eine Ansteckung besteht. Sie sagt: „ Seit Wochen schon arbeitet die 27-jährigeauf der Covid-19-Station in der Klinik am Eichert in Göppingen. In engem Kontakt mit Patienten, die sich mit dem neuartigeninfiziert haben oder bei denen zumindest der Verdacht auf eine Ansteckung besteht. Sie sagt: „ Die Patienten sterben meist nicht an Corona .“

Landratsamt bestreitet Lockdown-Gefahr für Heidenheim wegen Corona

Update, 8. Mai 2020, 8:35 Uhr Uhr

Obergrenze überschritten wird, bei der ein neuer Lockdown droht. Das Landratsamt bestreitet das - und hat eine Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Raum Heidenheim ist bedenklich hoch. Akut ist somit die Gefahr, dass dieüberschritten wird, bei der ein neuerdroht. Dasbestreitet das - und hat eine Erklärung für den plötzlichen Anstieg der Infektionen

Stadt Ulm denkt über Teilerlass von Mieten nach

Update, 8. Mai 2020, 8:23 Uhr

Corona-Krise mit den wochenlangen Zwangsschließungen von Läden und Gastronomie spielen auch die Vermieter eine große Rolle. Denn sie können beispielsweise mit der Stundung der Miete einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass ihre Mieter diese kritische, umsatzlose Zeit überleben. Die Stadt Ulm geht noch einen Schritt weiter. OB Gunter Czisch: „ In dermit den wochenlangenvon Läden und Gastronomie spielen auch die Vermieter eine große Rolle. Denn sie können beispielsweise mit der Stundung dereinen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass ihre Mieter diese kritische, umsatzlose Zeit überleben. Die Stadt Ulm geht noch einen Schritt weiter. OB Gunter Czisch: „ Wer wegen Corona seinen Laden geschlossen hat, von dem verlangen wir keine Miete oder Pacht .“ [Plus]

Wann werden Freizeitparks in Baden-Württemberg und Bayern wieder geöffnet?

Update, 8. Mai 2020, 7:53 Uhr

Freizeitparks im Frühjahr in die neue Saison gestartet. Gerade dann hätten Besucher in den Parks viele neue Attraktionen und Fahrgeschäfte erleben können. Doch wegen der Corona-Pandemie haben die Freizeitparks die erste Hochsaison im Jahr verpasst. Eigentlich wären dieim Frühjahr in die neue Saison gestartet. Gerade dann hätten Besucher in den Parks viele neue Attraktionen und Fahrgeschäfte erleben können. Doch wegen derhaben die Freizeitparks die erste Hochsaison im Jahr verpasst. Jetzt steht fest, wann die Einrichtungen wieder öffnen dürfen.

Das Land erlässt Eltern zwei Raten für Schüler-Monatstickets

Update, 7. Mai 2020, 18:56 Uhr

Nahverkehr für den Schulweg nutzen: Das Land Baden-Württemberg 37 Millionen Euro aufgewendet. Gute Nachrichten von Eltern, deren Kinder denfür den Schulweg nutzen: Das Land Baden-Württemberg erlässt Eltern zwei Raten für Schüler-Monatsfahrkarten , die wegen der Corona-Krise kaum genutzt werden konnten. Dafür werden rundaufgewendet.

Buchen, stornieren, planen: Was du zum Urlaub in Deutschland trotz Corona wissen musst

Update, 7. Mai 2020, 16:17 Uhr

Sommerurlaub 2020 werden viele Deutsche in der Heimat verbringen. Die Bundesregierung hat am Mittwoch, 29. April, beschlossen, die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amts bis 14. Juni zu verlängern. Denwerden viele Deutsche in der Heimat verbringen. Die Bundesregierung hat am Mittwoch, 29. April, beschlossen, die weltweitedes Auswärtigen Amts bis 14. Juni zu verlängern. Wir haben mit Experten zum Urlaub in Deutschland, der Buchung, Stornierung und möglichen Alternativen zu überfüllten Stränden gesprochen.

VfB Stuttgart, SC Freiburg und Co. dürfen wieder voll trainieren

Update, 7. Mai 2020, 16:11Uhr

Fitnessstudios öffnen trotz Corona - Das musst du jetzt wissen

Update, 7. Mai 2020, 15:24 Uhr

Corona-Krise stehen nach umfangreichen Lockerungen der Corona-Regeln und der Einführung einer sogenannten Fitnessstudios vor ihrer Wiedereröffnung. Dabei gilt es nicht nur in Baden-Württemberg und Bayern bestimmte Dinge, etwa zu Beitrag, Auflagen und Hygienevorschriften, zu beachten. In der aktuellenstehen nach umfangreichen Lockerungen der Corona-Regeln und der Einführung einer sogenannten Corona-Ampel jetzt auchvor ihrer Wiedereröffnung. Dabei gilt es nicht nur in Baden-Württemberg und Bayern bestimmte Dinge, etwa zu Beitrag, Auflagen und, zu beachten. Hier ein Überblick mit den wichtigsten Infos zum Thema Fitnessstudio und Coronavirus.

Schleswig-Holstein hebt Einreiseverbot für Touristen auf

Update, 7. Mai 2020, 13:56 Uhr

Schleswig-Holstein hebt das Einreiseverbot für Touristen mit Wirkung zum 18. Mai wieder auf. Der Tourismus war in Schleswig-Holstein seit Mitte März praktisch auf null runtergefahren.

Forscher melden erste Erfolge bei Corona-Medikament

Update, 7. Mai 2020, 12:53 Uhr

menschlichen Antikörper hergestellt, der bei Zellversuchen das Coronavirus ausschalten kann. Der Antikörper habe das Potenzial, Covid-19 zu verhindern oder zumindest zur Behandlung eingesetzt zu werden Forscher suchen fieberhaft nach Mitteln gegen Corona. Ein Ansatz ist eine Therapie mit Antikörpern . Dabei gibt es nun erste Fortschritte - auch in Deutschland. So haben Forscher angeblich einenhergestellt, der bei Zellversuchen dasausschalten kann. Der Antikörper habe das Potenzial,zu verhindern oder zumindest zur Behandlung eingesetzt zu werden

Beatmungspatientin erzählt: „Mein Leben hing am seidenen Faden“ [Plus]

Update, 7. Mai 2020, 12:11 Uhr

Crailsheim ist einer der ersten schweren Corona-Fälle, die im Kreisklinikum in Crailsheim behandelt wurden. Zehn Tage lang wurde sie künstlich beatmet. Jeden Tag arbeitet sie hart dafür, dass sie ihr „zweites Leben“ bald allein bewältigen kann. Unsere Redakteurin hat sie erzählt: „ Manuela S. ausist einer der ersten schweren Corona-Fälle, die im Kreisklinikum in Crailsheim behandelt wurden. Zehn Tage lang wurde sie. Jeden Tag arbeitet sie hart dafür, dass sie ihr „zweites Leben“ bald allein bewältigen kann. Unsere Redakteurin hat sie erzählt: „ Mein Leben hing am seidenen Faden “.

Großbritannien hat mehr Corona-Tote als jedes anderen Land Europas

Update, 7. Mai 2020, 8:41 Uhr

Großbritannien ist von der Corona-Pandemie schwer getroffen. Mittlerweile gibt es dort Auchist von der Corona-Pandemie schwer getroffen. Mittlerweile gibt es dort so viele Corona-Todesfälle wie in keinem anderen europäischen Land. 202.359 Menschen an Covid-19 erkrankt. Es gibt mindestens 30.150 Todesopfer (Stand: 7. Mai, 730 Uhr)

Hart an der Obergrenze – droht der Zollernalb ein neuer Lockdown?

Update, 7. Mai 2020, 7:55 Uhr

Zollernalbkreis steht bundesweit an Platz 4, was die Zahl der Corona-Neuinfektionen angeht. Akut ist die Gefahr, dass die Obergrenze überschritten wird, bei der ein neuer Lockdown droht. Denn auf Bundesebene wurde am Mittwoch – ergänzend zu den vielen Lockerungen – beschlossen, dass umgehend mit neuen Beschränkungen reagiert werden soll, wenn ein Landkreis die Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschreitet. Dersteht bundesweit an Platz 4, was die Zahl derangeht. Akut ist die Gefahr, dass die Obergrenze überschritten wird, bei der ein neuerdroht. Denn auf Bundesebene wurde am Mittwoch – ergänzend zu den vielen Lockerungen – beschlossen, dass umgehend mit neuen Beschränkungen reagiert werden soll, wenn ein Landkreis die Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschreitet. Der Wert, den das Robert-Koch-Institut aktuell für die Zollernalb vermerkt, lautet: 47,6

Radsport: Ende Oktober ballen sich die Rennen

Update, 6. Mai 2020, 19:30 Uhr

Wenn die Profis wieder fahren, müssen sie mit Terminkollisionen der großen Rundfahrten und Klassiker leben. Wegen der Corona-Pandemie wurden alle Rennen bis 1. August abgesagt.

Schüler in Baden-Württemberg soll nach Pfingstferien wieder in die Schule

Update, 6. Mai 2020, 14:27 Uhr

Pfingstferien, also ab Montag, 15. Juni, sollen alle Schüler im Südwesten trotz der Homeschooling“ kombiniert. Das sagte Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Mittwoch im Landtag. Nach den, also ab, sollen alle Schüler im Südwesten trotz der Corona-Krise zumindest wieder zeitweise zur Schule gehen können. Der Präsenzunterricht werde dann mit dem Lernen zu Hause , dem so genannten „“ kombiniert. Das sagte Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Mittwoch im Landtag.

Kontaktbeschränkung verlängert aber gelockert

Update, 6. Mai 2020, 14:19 Uhr

Kontaktbeschränkungen für die Bürger im öffentlichen Raum zur Eindämmung des Coronavirus grundsätzlich bis 5. Juni verlängert. Allerdings sollen sich künftig auch Bund und Länder haben diefür die Bürger im öffentlichen Raum zur Eindämmung des Coronavirus grundsätzlich bis 5. Juni verlängert. Allerdings sollen sich künftig auch Angehörige von zwei Haushalten treffen dürfen.

Ampelsystem: Baden-Württemberg lockert öffentliches Leben

Update, 6. Mai 2020, 13:29 Uhr

Nach Gottesdiensten, Zoos und Friseuren sollen in den kommenden Wochen viele weitere Bereiche des Alltags in Baden-Württemberg gelockert werden. Die grün-schwarze Landesregierung hat dafür einen Stufenplan ausgearbeitet.

Winfried Kretschmann (Grüne) hatte am Dienstag bereits ein Corona-Infektionsgefahr unterteilt werden. Ministerpräsident(Grüne) hatte am Dienstag bereits ein Ampelsystem angekündigt, mit dem von grün bis rot Bereiche des öffentlichen Lebens nach derunterteilt werden.

„Durchbruch“: Deutsche Forscher weisen Antikörper gegen Virus nach

Update, 6. Mai 2020, 11:38 Uhr

Breitensport: Tennis und Golf sollen wieder erlaubt werden

Update, 6. Mai 2020, 11:12 Uhr

Breitensport und Freizeitsport an der frischen Luft kann es offenbar endlich wieder losgehen: Bund-Länder-Runde von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten hieß, werden der Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel unter Bedingungen wieder erlaubt, entsprechend dem Beschluss der Sportminister der Länder vom 28. April. Gute Nachricht für alle Freiluft-Sportler in der Corona-Krise : Imundan der frischen Luft kann es offenbar endlich wieder losgehen: Wie es bereits in der Beschlussvorlage für dievon Bundeskanzlerinund den Ministerpräsidenten hieß, werden der Sport- undim Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel unterwieder erlaubt, entsprechend dem Beschluss der Sportminister der Länder vom 28. April.

Gastronomie soll ab 9. Mai schrittweise wieder öffnen

Update, 6. Mai 2020, 10:12 Uhr

ouristische Beherbergungen wird eine Öffnung bis Ende Mai angepeilt. Die Wirtschaftsminister der Länder streben unter Auflagen in einem Korridor vom 9. bis 22. Mai eine bundesweite kontrollierte Öffnung des Gastgewerbes an. Darauf verständigten sich die Länderminister mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in einer Videokonferenz. Für twird eine Öffnung bis Ende Mai angepeilt.

DGB warnt vor „Corona-Crash“ auf dem Ausbildungsmarkt

Update, 6. Mai 2020, 8:52 Uhr

Corona-Crash auf dem Ausbildungsmarkt muss verhindert werden, sonst droht sich die soziale Spaltung zu vertiefen“, sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Hannack. Auch nach der Krise würden die Unternehmen auf Fachkräfte angewiesen sein, aber schon vor Corona habe nur noch jeder fünfte Betrieb ausgebildet. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert in der Corona-Krise mehr Einsatz von Politik und Wirtschaft für die Berufsausbildung. „Einauf dem Ausbildungsmarkt muss verhindert werden, sonst droht sich die soziale Spaltung zu vertiefen“, sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Hannack. Auch nach der Krise würden die Unternehmen auf Fachkräfte angewiesen sein, aber schon vor Corona habe nur noch jeder fünfte Betrieb ausgebildet.

Nach Debatte um Boris Palmer - Kretschmann stützt Tübinger OB: „Das muss man, glaube ich, aushalten“

Update, 5. Mai 2020, 14:10 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann nimmt Tübingens OB Boris Palmer in der Debatte um einen Parteiausschluss in Schutz - was nicht bedeutet, nimmt Tübingens OBin der Debatte um einen Parteiausschluss in Schutz - was nicht bedeutet, dass er seinen Aussagen um strengere Corona-Regeln für Senioren zustimmt.

Umweltminister Untersteller: Energiepreise könnten steigen

Update, 5. Mai 2020, 13:20 Uhr

Wegen der Corona-Krise sinkt in Deutschland und auch im Südwesten der Stromverbrauch. Das könnte Folgen für die Verbraucher haben.

Wann die Corona App kommt und was du jetzt wissen musst

Update, 5. Mai 2020, 11:50 Uhr

Um die Verbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen, setzen Politik und viele Experten auf die Einführung einer Corona App fürs Smartphone. Hier erfährst du alle Details dazu.

Kreuzfahrt: Das wird aus dem Sommerurlaub auf dem Meer – Alles über Buchung und Stornierung

Update, 5. Mai 2020, 10:40 Uhr

Kreuzfahrten boomen seit Jahren, doch Corona bremst den Reise-Trend aus. Kaum eine Branche leidet so sehr unter der Pandemie, viele Kunden sind verunsichert. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen in der Übersicht.

Musikschulen im Südwesten dürfen teilweise wieder öffnen

Update, 5. Mai 2020, 10:30 Uhr

Nach den Schulen öffnen auch die Musikschulen teilweise wieder . Von Mittwoch, 6. Mai an, dürfen sie wieder Einzelunterricht anbieten - aber keine Blasinstrumente, kein Gesang.

Soforthilfe in Baden-Württemberg und Bayern: Wissenswertes im Überblick

Update, 5. Mai 2020, 10:10 Uhr

Soforthilfe angewiesen. Wir beantworten euch wichtige Fragen rund um das Thema. Aufgrund der Corona-Krise sind viele Betriebe und Unternehmen in Baden-Württemberg und Bayern aufangewiesen. Wir beantworten euch wichtige Fragen rund um das Thema.

Experten rechnen mit mehr Zwangserkrankten durch Corona

Update, 5. Mai 2020, 7:40 Uhr

Welche Symptome verursacht das Coronavirus?

leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome

Fieber

Husten

Atemprobleme

Kopfschmerzen oder Durchfall möglich

Die Inkubationszeit - der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen - beträgt nach derzeitigem Stand meist 2 bis 14 Tage. Das ist der Grund dafür, dass Verdachtsfälle zwei Wochen isoliert werden.

Einen Überblick der registrierten Fälle weltweit und eine Übersicht der betroffenen Ländern, gibt es in dieser Übersichtskarte zum Coronavirus

Wie lässt sich die neue Lungenkrankheit behandeln?

Eine spezielle Therapie für die Erkrankung Covid-19 gibt es nicht. Schwer erkrankte Patienten werden symptomatisch behandelt: mit fiebersenkenden Mitteln, der Therapie etwaiger bakterieller Zusatzinfektionen und mitunter mechanischer Beatmung.

