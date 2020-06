Das Jahr 2020 wird wohl als das Jahr der Corona-Pandemie in die Geschichte eingehen. Das Virus ist inzwischen in fast allen Ländern der Welt angekommen. Manche wie die USA, Spanien, Italien oder Großbritannien sind besonders hart von der Infektionskrankheit getroffen worden. Andere sind glimpflicher davon gekommen.

In Deutschland werden die Maßnahmen für die Eindämmung des Coronavirus nach und nach gelockert. Überstanden ist die Pandemie deshalb aber noch nicht.

Hier der aktuelle Stand:

„Re-open EU“: Webseite gibt Überblick über Regeln in EU-Ländern

Update, 15. Juni 2020, 16:31 Uhr

Bund plant wegen Corona Rekordschulden von 218,5 Milliarden Euro

Update, 15. Juni 2020, 15:57 Uhr

Corona-Krise will die Bundesregierung in diesem Jahr so viele neue Schulden aufnehmen wie noch nie. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) plant mit einem zweiten Nachtragshaushalt in Höhe von 62,5 Milliarden Euro, wie am Montag aus dem Finanzministerium verlautete. Damit steigt die geplante Wegen derwill die Bundesregierung in diesem Jahr so viele neueaufnehmen wie noch nie. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) plant mit einem zweiten Nachtragshaushalt in Höhe von 62,5 Milliarden Euro, wie am Montag aus dem Finanzministerium verlautete. Damit steigt die geplante Neuverschuldung für das laufende Jahr auf 218,5 Milliarden Euro

Schleswig-Holstein hat niedrigste Infektionsrate

Update, 15. Juni 2020, 15:41 Uhr

Corona-Neuinfektionen an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet. Das entspricht einem Anteil von rund 38 Prozent. Laut dem aktuellen Lagebericht ist 158 von 412 Landkreisen in Deutschland haben in den vergangenen sieben Tagen keinean das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet. Das entspricht einem Anteil von rund 38 Prozent. Laut dem aktuellen Lagebericht ist Schleswig-Holstein das Bundesland mit der niedrigsten Infektionsrate

Urlaub in die Türkei: Das muss wegen der Reisewarnung beachtet werden

Update, 15. Juni 2020, 13:52 Uhr

Reisewarnung inzwischen aufgehoben, doch vom Urlaub in der Türkei wird bis Ende August weiterhin offiziell abgeraten. Für die meisten europäischen Länder hat Deutschland dieinzwischen aufgehoben, doch vom Urlaub in derwird bis Ende August weiterhin offiziell abgeraten. Wer dennoch in das Land reisen will, sollte wichtige Punkte beachten...

Corona-Impfstoff: Bund beteiligt sich mit 300 Millionen Euro an Tübinger Unternehmen Curevac

Update, 15. Juni 2020, 13:30 Uhr

Biotech-Unternehmen Curevac ein, das Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte am Montag, für 300 Millionen Euro übernehme die bundeseigene Förderbank KfW rund 23 Prozent der Anteile. Ziel sei, dem Unternehmen von Mehrheitseigner Dietmar Hopp finanzielle Sicherheit zu geben. Der Staat wolle keinen Einfluss auf geschäftspolitische Entscheidungen nehmen. Der Bund steigt beimein, das unter anderem einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt sagte am Montag, für 300 Millionen Euro übernehme die bundeseigene Förderbank KfW rund 23 Prozent der Anteile. Ziel sei, dem Unternehmen von Mehrheitseigner Dietmar Hopp finanzielle Sicherheit zu geben. Der Staat wolle keinen Einfluss auf geschäftspolitische Entscheidungen nehmen.

Erster Ferienflieger nach Mallorca gestartet

Update, 15. Juni 2020, 11:30 Uhr

Nach wochenlanger Corona-Pause ist am erstmals wieder eine Maschine mit Urlaubern aus Deutschland in Mallorca gelandet. Der mit 189 Passagieren voll besetzte Tui-Flug X3 2312 war am Morgen in Düsseldorf gestartet.

Rund 200.000 Anträge für Corona-Entschädigungen in Baden-Württemberg erwartet

Update, 15. Juni 2020, 10:01 Uhr

Verdienstausfall droht, der kann Entschädigung beantragen – mit rund 200.000 solcher Anträge rechnen derzeit die Regierungspräsidien für den Südwesten. Wem durch die Coronakrise eindroht, der kannbeantragen – mit rund

Hoffen auf starke Nutzung der Corona-Warn-App

Update, 15. Juni 2020, 9:52 Uhr

Bundesjustizministerin Christina Lambrecht hofft auf eine breite Nutzung der geplanten Corona-Warn-App und weist datenschutzrechtliche Bedenken zurück. Jeder könne sich frei entscheiden, die App auf sein Smartphone herunterzuladen und könne sie auch wieder löschen, Christina Lambrecht hofft auf eine breite Nutzung der geplantenund weistzurück. Jeder könne sich frei entscheiden, die App auf sein Smartphone herunterzuladen und könne sie auch wieder löschen, betonte Lambrecht, die auch für den Verbraucherschutz zuständig ist . „Jetzt hoffe ich, dass diese App auch rasch kommt und von möglichst vielen genutzt wird.“

Macron will schnelle Normalisierung nach Corona-Krise

Update, 15. Juni 2020, 8:29 Uhr

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron drückt beim Lockern der coronabedingten Beschränkungen aufs Tempo. So könnten Restaurants und Cafés im Großraum Paris schon ab morgen wieder komplett öffnen, kündigte der 42-Jährige bei einer Fernsehansprache an.

Schulen beginnen wieder: Unterricht im Wechselsystem

Update, 15. Juni 2020, 07:45 Uhr

Manche Schüler haben seit rund drei Monaten keine Schule von innen gesehen. Das ändert sich jetzt. Aber von Normalität ist der Unterricht wegen des Coronavirus noch weit entfernt.

Es kann wieder losgehen - Reisen in Europa in Corona-Zeiten

Update, 15. Juni 2020, 07:05 Uhr

Ab in den Süden: Von Montag an können Urlauber aus Deutschland wieder zu beliebten Zielen in Europa aufbrechen.

Was ist erlaubt, was verboten? Diese Corona-Regeln gelten im Südwesten

Update, 14. Juni 2020, 17:05 Uhr

Schulen, Kitas, Krankenhäuser, Fitnessstudios sowie Feste, Beerdigungen oder Gottesdienste: Überall gelten unterschiedliche Regeln. Ein Überblick. [SWP Plus]

Startschuss für Corona-App ab Dienstag

Update, 14. Juni 2020, 12:58 Uhr

Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes wird am Dienstag vorgestellt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag in Berlin. Letzte Tests seien gut verlaufen, hieß es.

Demonstration gegen Corona-Regeln: Mundschutz verhindert Infektionen

Update, 13. Juni 2020, 19:27 Uhr

Transparente wie „Gib Gates keine Chance“ und „Gesundheit kommt nicht aus der Spritze“. Rund 1000 Teilnehmer sind in Ulm zur Demo Querdenken 731 gegen die Corona-Auflagen in die Friedrichsau in Ulm gekommen. Die Teilnehmer trugenwie „Gib Gates keine Chance“ und „Gesundheit kommt nicht aus der Spritze“.

Studie: Mundschutz verhindert Infektionen

Update, 13. Juni 2020, 15:21 Uhr

Erneut größerer Corona-Ausbruch auf Markt in Peking

Update, 13. Juni 2020, 10:34 Uhr

Peking wieder einen größeren Ausbruch des Coronavirus. Auf einem Großmarkt der chinesischen Hauptstadt wurden bei anfangs 500 Tests schon 45 Infektionen entdeckt. Im Umfeld wurden elf Wohnviertel abgeriegelt sowie Kindergärten und Schulen zugemacht. Erstmals seit vielen Wochen erlebtwieder einen größeren. Auf einem Großmarkt der chinesischen Hauptstadt wurden bei anfangs 500 Tests schon 45 Infektionen entdeckt. Im Umfeld wurden elf Wohnviertel abgeriegelt sowie Kindergärten und Schulen zugemacht. Das Virus wurde offenbar von einem anderen Markt mit Fischwaren eingeschleppt.

Wenige neue Infektionen in Deutschland

Update, 13. Juni 2020, 10:10 Uhr

348 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 186.022 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt. Die Zahl der Todesopfer ist leicht gestiegen. Binnen 24 Stunden haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI)mit dem Coronavirus gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krisein Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt. Die Zahl der Todesopfer ist leicht gestiegen.

Keine Kontaktbeschränkungen mehr in Thüringen

Update, 12. Juni 2020, 21:10 Uhr

Thüringen beendet am Samstag die Corona-Kontaktbeschränkungen. Es ist damit das erste Bundesland in Deutschland, das diesen Schritt geht. Kritik kommt unter anderem aus Bayern.

Aktuelle Zahlen für Baden-Württemberg

Update, 12. Juni 2020, 19:50 Uhr

Am Freitag, 12. Juni, wurden dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium vom Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg insgesamt weitere 35 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand: 16.00 Uhr). Damit steigt die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 35.094 an. Davon sind ungefähr 32.762 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Derzeit sind geschätzt noch 527 Menschen im Land mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 1.805, das sind drei mehr als am Vortrag.

Die Reproduktionszahl beziehungsweise der 7-Tages R-Wert wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit R 0,95 angegeben. Sie ist die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt werden.

Positive Antikörpertests: Wie groß ist die Dunkelziffer und welche Rolle spielt sie?

Update, 12. Juni 2020, 17 Uhr

Positive Antikörpertests: Wie groß ist die Dunkelziffer und welche Rolle spielt sie? [SWP Plus]

Irritation um Grenzöffnung: Frankreich und Schweiz früher

Update, 12. Juni 2020, 16:30 Uhr

Frankreich und die Schweiz öffnen die Grenzen bereits am Sonntag. Deutschland einen Tag später. Das sorgt für Irritationen und Probleme.

Bahn plant flexibles Pendler-Ticket für 20 Fahrten

Update, 12. Juni 2020, 13:41 Uhr

Wegen Corona müssen viele Menschen zuhause arbeiten und gehen nicht mehr jeden Tag ins Büro. Die Bahn will nun die Nachfrage mit einem neuen Pendler-Ticket ankurbeln

Kinderbonus wird im September und Oktober ausbezahlt

Update, 12. Juni 2020, 11:31 Uhr

Der geplante Kinderbonus von 300 Euro soll in zwei Raten zu je 150 Euro im September und Oktober gemeinsam mit dem Kindergeld überwiesen werden.

Wegen Corona: Urlaub vorzugsweise In Baden-Württemberg

Update, 12. Juni 2020, 10:18 Uhr

Weniger Verstöße gegen Corona-Verordnung

Update, 12. Juni 2020, 08:36 Uhr

Baden-Württemberg verzeichnet immer weniger Verstöße gegen die Corona-Verordnung, obwohl weiterhin viel kontrolliert wird. So wurden am 31. März 438 Ordnungswidrigkeiten und 24 Straftaten registriert. Am 30. April waren es 310 Ordnungswidrigkeiten und 26 Straftaten, am 29. Mai nur noch 89 Ordnungswidrigkeiten.

Das Geld ist alle: Warum das Corona-Konjunkturpaket Südwest auf Eis liegt

Update, 11. Juni 2020, 20 Uhr

Statt 6,5 Milliarden nun 0 Euro: Das Konjunkturpaket der Landesregierung ist auf Eis gelegt – im September wird neu gerechnet. Neue Schulden sind wohl unausweichlich. [SWP Plus]

EU-Kommission: Einreisestopp ab Juli nach und nach lockern

Update, 11. Juni 2020, 17:50 Uhr

RKI: Trotz einzelner Ausbrüche ist die Corona-Situation weitgehend ruhig

Update, 11. Juni 2020, 17:15 Uhr

Nach wie vor stecken sich Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus an - doch insgesamt ist die Lage zur Zeit ruhig.

Lockerungen in Baden-Württemberg: Restaurantbesuch mit Freunden wieder möglich

Update, 11. Juni 2020, 10:50 Uhr

Wer mit seinen Freunden oder Kollegen ins Restaurant möchte, kann das ab sofort wieder tun: Die jüngste Änderung in der Corona-Verdonung des Landes macht es möglich.

Ab Montag wieder Schule: So soll der Unterricht ablaufen

Update, 11. Juni 2020, 9 Uhr

Für manche Schüler ist es rund drei Monate her, dass sie in der Schule unterrichtet wurden. Das soll sich nach den Pfingstferien ändern - trotz Corona. Für die Schulen ist das ein Kraftakt.

Studie der Uni Bremen: Corona-Sterblichkeit unter Pflegebedürftigen besonders hoch

Update, 11. Juni 2020, 08:30 Uhr

Covid-19 ist für Menschen in Pflegeheimen besonders gefährlich. Nach einer Studie ist die Sterblichkeit unter Pflegebedürftigen mehr als 50 Mal höher als im Rest der Bevölkerung. Auch Pflegekräfte haben ein erhöhtes Risiko.

30 Neuinfektionen im Land

Update, 10. Juni 2020, 21:35 Uhr

Am Mittwoch, 10. Juni wurden dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium insgesamt weitere 30 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand 16 Uhr). Damit steigt die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 35 004 an. Davon sind ungefähr 32 617 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Derzeit sind geschätzt noch 586 Menschen im Land mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert.

Die Reproduktionszahl beziehungsweise der 7-Tages R-Wert wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit R 0,81 angegeben. Sie ist die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt werden.

Corona-Studie in Kupferzell: Robert Koch-Institut zufrieden

Update, 10. Juni 2020, 20:05 Uhr

Das Robert Koch-Institut hat seine Untersuchungen im Corona-Hotspot Kupferzell im Hohenlohekreis beendet und wertet die gesammelten Daten jetzt aus.

Kritik wegen geplanter Aufhebung von Abstandsregel in Schulen

Update, 10. Juni 2020, 18:40 Uhr

Fake News und Lügen: Facebook und Co. sollen Rechenschaft ablegen

Update, 10. Juni 2020, 17:30 Uhr

Falsche Informationen über die Krankheit Covid-19 können gefährlich sein. Die EU-Kommission nimmt deshalb soziale Netzwerke in die Pflicht , bei denen Fake News sich oft rasend schnell verbreiten.

Pflegekritiker Claus Fussek: „Dürfen Menschen nicht am Sterben hindern“

Update, 10. Juni 2020, 15:35 Uhr

Die Corona-Krise hat viele Missstände ins Bewusstsein gerückt, sagt der Mann, der die Pflegebranche seit Jahrzehnten kritisch begleitet. [SWP Plus]

Neue Lockerungen bei Grenzkontrollen - Das ändert sich jetzt in Deutschland

Update, 10. Juni 2020, 14:05 Uhr

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will die Einreise-Kontrollen wegen Corona an den Grenzen zu Deutschland allmählich beenden. Dadurch ändert sich einiges.

Flughafen Stuttgart: Ab Mitte Juni wieder Flüge nach Mallorca

Update, 10. Juni 2020, 13:25 Uhr

Virologe Hendrik Streeck: Mund-Nase-Schutz kann Nährboden für Mikroben sein

Update, 10. Juni 2020, 11:05 Uhr

Der Virologe Hendrik Streeck warnt vor einer falschen Anwendung von Mund-Nasen-Schutzmasken, da diese sonst ein Nährboden für Bakterien sein können. Auch die WHO warnt.

RKI: 318 registrierte Neuinfektionen in Deutschland

Update, 10. Juni 2020, 10:40 Uhr

Über 300 Menschen haben sich innerhalb von 24 Stunden in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert - allerdings gelten auch über 600 als wieder genesen. Die Zahlen im Überblick.

Reisewarnung für über 160 Länder bis Ende August verlängert

Update, 09. Juni 2020, 21:00 Uhr

Die Bundesregierung will die Reisewarnung für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union bis zum 31. August verlängern. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen aber gegebenenfalls Ausnahmen für einzelne Länder gemacht werden, die bestimmte Kriterien erfüllen

Urlaub trotz Schule?

Update, 09. Juni 2020, 17:49 Uhr

Darf ich mit meinen schulpflichtigen Kindern in den Urlaub fahren, wenn diese in der Schule gerade keinen Präsenzunterricht haben? So sind die Regeln in Bayern und Baden-Württemberg.[Plus-Artikel]

Gericht: Bordelle bleiben geschlossen

Update, 9. Juni 2020, 15:55 Uhr

Großveranstaltungen: Corona-Beschränkungen werden gelockert

Update, 9. Juni 2020, 14:10 Uhr

Tagungen, Kongresse, kleinere Sportevents: Großveranstaltungen - sofern sie nicht 100 Besucher übersteigen - sind ab Juli in Baden-Württemberg wieder erlaubt. Weitere Lockerungen könnten folgen.

Thüringen beendet Kontaktbeschränkungen

Update, 9. Juni 2020, 13:50 Uhr

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, als er weitreichende Lockerungen von Anti-Corona-Maßnahmen forderte. Am 13. Juni werden nun im Land die Kontaktbeschränkungen aufgehoben. Einige Verbote aber bleiben.

Kleine Tröpfchen, große Ansteckung: Weshalb Corona-Superspreader so gefährlich sind

Update, 9. Juni 2020, 12:05 Uhr

Innerhalb eines halben Jahres hat die Wissenschaft enorm viel über das neue Coronavirus Sars-Cov-2 herausgefunden. Wenige Menschen können dabei besonders gefährlich sein. [SWP Plus]

RKI: R-Zahl leicht über kritischem Wert

Update, 9. Juni 2020, 10:55 Uhr

Die R-Zahl in Deutschland ist leicht über dem kritischen Wert. In Baden-Württemberg gibt es nur wenige Neuinfektionen. Die Zahlen im Überblick.

Drosten überarbeitet Studie – bleibt aber bei seiner Aussage

Update, 9. Juni 2020, 09:30

Der Virologe Prof. Christian Drosten hat seine Studie zur Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus bei Kindern überarbeitet. Er bleibt bei seiner Aussage und spricht sogar von einer Verjüngung der Infizierten. [SWP Plus]

Deutscher Export bricht im April um mehr als 30 Prozent ein

Update, 9. Juni 2020, 08:30 Uhr

Der deutsche Export ist im April in Folge der Corona-Krise dramatisch eingebrochen. Der Wert der Warenausfuhren sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 31,1 Prozent auf 75,7 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

Deutsche dürfen bald nach Mallorca

Update: 9. Juni 2020, 07:53 Uhr

15. Juni dürfen zwei Wochen früher als andere Touristen. Das berichten spanische Medien unter Berufung auf die Regionalregierung der Balearen. Demnach will die Regierung den erwarteten Touristenansturm testen. Ab demdürfen 6000 Deutsche nach Mallorca , Menorca und Ibiza fliegen –als andere Touristen. Das berichten spanische Medien unter Berufung auf die Regionalregierung der Balearen. Demnach will die Regierung den erwartetentesten.

19 bestätigte Neuinfektionen im Land

Update, 8. Juni 2020, 21:30 Uhr

Am Montag, 8. Juni, wurden dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium vom Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg insgesamt weitere 19 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand: 16.00 Uhr). Damit steigt die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 34 949 an. Davon sind ungefähr 32 506 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Derzeit sind geschätzt noch 648 Menschen im Land mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert.

Die Reproduktionszahl beziehungsweise der 7-Tages R-Wert wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit R 0,79 angegeben. Sie ist die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt werden.

Arbeitslos melden: so geht es richtig

Update, 8. Juni 2020, 20:55 Uhr

Viele Unternehmen sind in der Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten. Wenn Mitarbeiter arbeitslos werden gilt es einiges zu beachten. Ein Überblick.

Wie und wann Musikvereine und Chöre in der Region wieder proben wollen

Update, 8. Juni 2020, 19:15 Uhr

Chöre und Musikvereine dürfen ab sofort wieder Proben durchführen. Die Auflagen aber haben es in sich. Einige Ensembles setzen daher auf Outdoor-Proben.

In drei Bundesländern: Schweden-Rückkehrer müssen in Quarantäne

Update, 8. Juni 2020, 17:55 Uhr

Wer aus Schweden an seinen Wohnort in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein zurückkehrt, muss wegen der Corona-Entwicklung in dem skandinavischen Land in eine zweiwöchige Quarantäne. Das haben die Bundesländer am Sonntag und heute bekannt gegeben.

Bereits mehr als 2,2 Milliarden Euro ausgezahlt

Update, 8. Juni 2020, 16:00 Uhr

Rund 241 500 Selbstständige und kleine Firmen haben in Baden-Württemberg Geld aus der Corona-Soforthilfe erhalten. So lautet die vorzeitige Bilanz des Wirtschaftsministeriums.

Weitere Lockerungen in BW und Bayern

Update, 8. Juni 2020, 14:00 Uhr

Neuseeland gilt als coronafrei

Update, 8. Juni 2020, 13:30 Uhr

Corona-Einschränkungen aufheben, so die Regierung. Das Land hatte insgesamt 1504 bestätigte und mögliche Infektionsfälle gemeldet. 22 Menschen starben in Zusammenhang mit Covid-19. Neuseeland erklärt Coronavirus für vorerst überwunden . Man werde dieaufheben, so die Regierung. Das Land hatte insgesamtbestätigte und mögliche Infektionsfälle gemeldet.Menschen starben in Zusammenhang mit Covid-19.

Corona-App soll nächste Woche kommen

Update, 8. Juni 2020, 12:30 Uhr

Corona-App Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die kommende Woche der Öffentlichkeit vorstellen . Die App müsse strenge Anforderungen an die Datensicherheit und den Datenschutz erfüllen, so Spahn.

Gericht kippt Verordnung für Geschäfte

Update, 8. Juni 2020, 12:05 Uhr

Jetzt gilt die Quarantäne nach der Einreise nach England

Update, 8. Juni 2020, 10:50 Uhr

England ist zurzeit nicht unbedingt ein begehrtes Ziel für den Urlaub bei Touristen aus dem Ausland. Das wird wohl vorerst auch so bleiben. Denn wer von heute an nach zweite Welle von Coronavirus-Infektionen verhindert werden. ist zurzeit nicht unbedingt ein begehrtes Ziel für denbei Touristen aus dem Ausland. Das wird wohl vorerst auch so bleiben. Denn wer von heute an nach Großbritannien einreisen möchte, der muss sich nach der Ankunft erst einmal in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Damit soll einevon Coronavirus-Infektionen verhindert werden.

Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg wieder leicht gestiegen

Update, 8. Juni 2020, 07:30 Uhr

Corona-Zahlen in Deutschland jetzt wieder leicht gestiegen: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem 08. 06. 2020, 06.51 Uhr - 214 neue Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 184.193 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Nachdem am Freitag noch nur 9 neue Fälle gemeldet worden waren, sind diein Deutschland jetzt wieder leicht gestiegen: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) - Stand, 06.51 Uhr - 214 neue Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krisein Deutschland nachweislich mit dem Coronavirusinfiziert. Auch in Baden-Württemberg sind die Zahlen wieder leicht gestiegen.

Schülervertreter: „Neues Schuljahr wird nicht unter normalen Bedingungen starten“

Update, 7. Juni 2020, 20:15 Uhr

Schulen in Göttingen bleiben geschlossen

Update, 7. Juni 2020, 19:00 Uhr

Die Schulen in der niedersächsischen Stadt Göttingen bleiben nach dem jüngsten Corona-Ausbruch in der Stadt eine weitere Woche geschlossen. Der Präsenzunterricht wurde bis einschließlich Freitag untersagt, wie die Stadt am Sonntagabend mitteilte. Auch zwei Kindertagesstätten bleiben noch zu. Zuvor hatte es zahlreiche Neuinfektionen in einem Hochhaus am Rande der Innenstadt gegeben. Die Stadt geht davon aus, dass Regelverstöße bei Privatfeiern von Großfamilien die Ursache sind.

Lufthansa gibt Rückholgarantie

Update, 7. Juni 2020, 17:55 Uhr

Mit einer neuen Rückfluggarantie will die Lufthansa die wegen der Corona-Pandemie drastisch gesunkene Nachfrage nach Flügen wiederbeleben. "Wir führen eine Home-Coming-Garantie ein", sagte Konzernchef Carsten Spohr der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Dagegen stellte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erneut klar, dass es von staatlicher Seite keine Rückholaktionen für Reisende mehr geben werde.

Corona trifft auch den Orange Campus in Ulm und Neu-Ulm

Update, 7. Juni 2020, 17:00 Uhr

Donaufest wollten die Ulmer Basketballer Anfang Juli ihr neues Trainings- und Nachwuchszentrum auf dem alten Donaubad-Gelände mit einem internationalen Jugend-Turnier eröffnen. Doch dann kam die Corona-Epidemie. Deshalb gibt es jetzt weder das Donaufest noch das Turnier – und vor der Sommerpause auch keine Eröffnung des Orange Campus. Es war alles vorbereitet: Parallel zumwollten dieAnfang Juli ihr neuesauf demmit einem internationalen Jugend-Turnier eröffnen. Doch dann kam die. Deshalb gibt es jetzt weder das Donaufest noch das Turnier – und vor der Sommerpause auch Alle Infos zur Eröffnung und wieso der Verein weiter um Spenden bittet. [plus]

Ernst Prost warnt vor „schlechtem Kapitalismus“

Update, 7. Juni 2020, 15:00 Uhr

Gewinne privatisieren, Risiken sozialisieren – genau das will der Ulmer Liqui-Moly-Chef Ernst Prost nicht. In Zeiten der Mega-Konjunkturpakete lobt er Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Deutschland, kritisiert aber auch Kollegen, die zu laut nach staatlicher Hilfe rufen.

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland und BW

Update, 7. Juni 2020, 14:00 Uhr

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 301 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. In Baden-Württemberg sind es nur wenige. Hier sind die aktuellen Zahlen.

350 Tests nach Gottesdienst in Mecklenburg-Vorpommern

Update, 7. Juni 2020, 9:45 Uhr

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat am Sonnabend die häusliche Isolation für rund 350 Einwohner des Landkreises angeordnet, die am Pfingstwochenende einen von vier Gottesdienste der katholischen Gemeinde St. Bernhard in den Städten Stralsund und Grimmen besucht haben. Ein Priester der Gemeinde war in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei bislang rund 120 Tests bei Menschen aus seinem engeren Umfeld und bei Gottesdienstbesuchern stellten die Gesundheitsämter sieben weitere Infektionen fest.

Premier League Neustart: Keine weitere Corona-Infektion

Update, 7. Juni 2020, 9:00 Uhr

Bei der sechsten Runde der Coronavirus-Tests in der englischen Premier League sind keine weiteren positiven Fälle gemeldet worden. 1195 Fußballspieler und Staff-Mitglieder waren am Donnerstag und Freitag auf COVID-19 getestet worden. Seit Anfang Mai wurden insgesamt 6274 Tests durchgeführt, 13 ergaben ein positives Ergebnis.

Die Premier League plant, am 17. Juni den Spielbetrieb wiederaufzunehmen. Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp ist souveräner Tabellenführer, neun Spieltage stehen noch aus.

Corona in Bayern: Mehr als 43.000 Genesene

Update, 6. Juni 2020, 18:00 Uhr

In Bayern sind inzwischen 47.350 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind bisher 2486 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Samstag (Stand 10.00 Uhr) auf seiner Homepage mit. Die geschätzte Zahl der Genesenen lag bei 43.540 Menschen.

Zahl der Neuinfektionen in BW wieder hoch gegangen

Update, 6. Juni 2020, 11:00 Uhr

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist nach Informationen des Sozialministeriums wieder hochgegangen.

Höheres Risiko für bestimmte Blutgruppen?

Update, 6. Juni 2020, 9:00 Uhr

Deutsche und norwegische Forscher haben in einer Vorveröffentlichung einer Studie einen Zusammenhang bestimmter Blutgruppen und der Wahrscheinlichkeit eines Atemversagens während einer Coronavirus-Infektion beschrieben.

Mehrwertsteuersenkung: Niedrigere Kosten für Lebensmittel angekündigt

Update, 5. Juni, 20:40 Uhr

Mit einer Senkung der Mehrwertsteuer will die Koalition die Kauflaune ankurbeln. Vizekanzler Scholz fordert, der Handel müsse die Einsparungen an die Verbraucher weitergeben. Doch Experten sind skeptisch, ob alle Branchen sich dem fügen werden.

Aktuelle Zahlen für Baden-Württemberg

Update, 5. Juni 2020, 18:20 Uhr

Wie das Ministerium für Soziales und Integration am Freitag mitteilte, stieg der Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, auf 34.892 (Stand: 16 Uhr). Das sind 49 mehr als am Vortrag. Davon sind ungefähr 32.326 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Derzeit sind geschätzt noch 776 Menschen im Land mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle in Baden-Württemberg liegt bei 1.790.

Die Reproduktionszahl beziehungsweise der 7-Tages R-Wert wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit R 0,64 angegeben. Sie ist die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt werden.

Umwelt, Wasserstoff, Bauen: Das sind die Vorschläge für das Konjunkturprogramm Südwest

Update, 5. Juni 2020, 17:20 Uhr

Grün-Schwarz plant ein eigenes Konjunkturpaket. Die Vorschläge summieren sich auf 6,5 Milliarden für Kommunen, Forschung und Umwelt – völlig offen ist, welche sich durchsetzen. [SWP Plus]

Was tun wenn der Arbeitgeber kündigt? Das musst du beachten bei der Agentur für Arbeit

Update, 5. Juni 2020, 16:15 Uhr

RKI Zahlen: Nur neun Neuinfektionen in Baden-Württemberg

Update, 5.Juni 2020, 11:44 Uhr

Erfreuliche Entwicklung in der Corona-Krise: Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen ist in Baden-Württemberg auf einen Tiefstand gesunken. Das Sozialministerium in Stuttgart meldete am Donnerstag nur neun nachgewiesene neue Fälle im Vergleich zum Vortag (Stand: 04.06.2020, 16.00 Uhr). Vor zwei Monaten, am 4. April, lag die Zahl noch bei 1335.

Wie wird ausgezahlt? Fragen und Antworten zum Kinderbonus

Update, 5.Juni 2020, 10:01 Uhr

Einkommenseinbußen, da wegen der Betreuung der Kinder oftmals eingeschränkt gearbeitet werden konnte. Deshalb war die Überlegung einer besonderen Zahlung, dem Kinderbonus, oft die Rede. Doch wie läuft es nun mit der zusätzlichen Geldleistung ab? Währed der Corona-Krise hatten Familien unter besonders vielen Einschränkungen zu leiden. Es gab starke, da wegen der Betreuung der Kinder oftmals eingeschränkt gearbeitet werden konnte. Deshalb war die Überlegung einer besonderen Zahlung, dem, oft die Rede. Doch wie läuft es nun mit der zusätzlichen Geldleistung ab? Wichtige Fragen und Antworten zum Kinderbonus findest Du hier.

Österreich öffnet Grenze zu Deutschland – umgekehrt wird aber weiter kontrolliert

Update, 5.Juni 2020, 08:08 Uhr

Am 4. Juni hat Österreich die Grenzen zu Deutschland und den meisten anderen Nachbarländern wieder für alle geöffnet . In der Folge hat dort der Verkehr schnell deutlich zugenommen. Nur die Grenze zu Italien bleibt weiter für die meisten geschlossen. Deutschland will die Kontrollen bis zum 15. Juni beibehalten. Tschechien will die Grenzen dagegen am Samstag, 6. Juni wieder öffnen.

DLRG befürchtet mehr Badetote

Update, 5. Juni 2020, 06:30 Uhr

Corona-Pandemie dazu. Dadurch seien Schwimmbäder wochenlang geschlossen gewesen, Schwimmkurse seien deshalb ausgefallen. Menschen müssten nun noch länger auf einen Kurs warten. Mehr Badetote als in den vergangenen Jahren befürchtet die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) für diesen Sommer. „Insgesamt haben wir Angst davor, dass die Schwimmfertigkeit noch weiter nachlässt“, sagte DLRG-Sprecher Achim Wiese. Denn neben den bekannten Problemen wie einer sinkenden Zahl von Schwimmbädern und langen Wartezeiten für Schwimmkurse komme in diesem Jahr diedazu. Dadurch seien Schwimmbäder wochenlang geschlossen gewesen, Schwimmkurse seien deshalb ausgefallen. Menschen müssten nun noch länger auf einen Kurs warten. Die Schwimmbäder in Baden-Württemberg dürfen am Samstag, 6. Juni, wieder öffnen.

EU-Innenminister beraten über Grenzöffnungen in Europa

Update, 4. Juni 2020, 21:15 Uhr

Am Freitag verhandeln die EU-Innenminister über weitere Lockerungen der in der Corona-Krise eingeführten Grenzkontrollen.

Aktuelle Fallzahlen für Baden-Württemberg

Update, 4. Juni 2020, 17:40 Uhr

Wie das Ministerium für Soziales und Integration am Donnerstag mitteilte, stieg der Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, auf 34.843 (Stand: 16 Uhr). Das sind 9 mehr als am Vortrag. Davon sind ungefähr 32.209 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Derzeit sind geschätzt noch 856 Menschen im Land mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert. Die Reproduktionszahl liegt bei 0,70.

Die Zahl der Covid-19-Todesfälle in Baden-Württemberg liegt bei 1.778.

Im Tennis ist das Doppel wieder erlaubt

Update, 4. Juni 2020, 17:09 Uhr

Bareiß macht Hoffnung auf Türkei-Urlaub

Update, 4. Juni 2020, 14:30 Uhr

Der Tourismusbeauftragte der deutschen Bundesregierung, Thomas Bareiß, macht deutschen Touristen Hoffnung, dass sie Urlaub in der Türkei machen können.Es gebe entsprechende Gespräche mit der türkischen Regierung, sagte er.

Schweden am Scheideweg? Streit um Sonderweg wird größer

Update, 4. Juni 2020, 11:30 Uhr

Schwedens Sonderweg in der Corona-Krise bleibt umstritten - intern wie extern. So gehen etwa die skandinavischen Nachbarn auf Distanz.

RKI präsentiert Zahl der Neuinfektionen

Update, 4. Juni 2020, 11:00 Uhr

Das RKI präsentiert jeden Tag aktuelle Zahlen zu Infizierten, Genesenen und Toten - dazu die Zahl der Neuinfektionen pro Tag.

Das bringt der Familienbonus

Update, 4. Juni 2020, 7:40 Uhr

Die Spitzen von Union und SPD haben sich im Rahmen der Verhandlungen zum Konjunkturpaket auch auf einen Kinderbonus geeinigt , der mit dem Kindergeld ausgezahlt werden soll. Zudem sollen die Kitas weiter ausgebaut werden.

Einigung auf Konjunkturpaket: Mehrwertsteuer-Senkung kommt

Update, 4. Juni 2020, 06:46

Mehr Geld für Familien und Kommunen, Entlastungen beim Strompreis - und eine Senkung der Mehrwertsteuer: Mit einem riesigen Konjunkturpaket will die schwarz-rote Koalition die Wirtschaft in der Corona-Krise ankurbeln.

Aktuelle Corona-Zahlen für Baden-Württemberg

Update, 3. Juni 2020, 18:15 Uhr

Wie das Ministerium für Soziales und Integration am Mittwoch mitteilte, stieg der Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, auf 34.834 (Stand: 16 Uhr). Das sind 47 mehr als am Vortrag. Davon sind ungefähr 32.096 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Derzeit sind geschätzt noch 966 Menschen im Land mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert. Die Reproduktionszahl liegt bei 0,79.

Die Zahl der Covid-19-Todesfälle in Baden-Württemberg liegt bei 1.772. Unter den Verstorbenen waren 1.001 Männer und 771 Frauen. Das Alter lag zwischen 18 und 106 Jahren. 65 Prozent der Todesfälle waren 80 Jahre oder älter.

Diese Rolle spielen „Superspreader“ bei der Verbreitung des Coronavirus

Update, 3. Juni 2020, 16:50 Uhr

Immer häufiger ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus die Rede von Superspreadern. Doch was heißt das und welchen Einfluss nehmen sie auf Ansteckungen und den weiteren Verlauf der Pandemie? [SWP Plus]

Stadt Ulm sperrt an Schwörmontag den Zugang zur Donau

Update, 3. Juni, 15:50 Uhr

Der Schwörmontag 2020 in Ulm fällt wegen Corona aus. Damit keine wilden Nabader die Donau hinunter fahren und schwimmen, werden die Zugänge zur Donau gesperrt. Auch Partys in der Stadt wird es keine geben.

Reisewarnung aufgehoben

Update, 3. Juni 2020, 11:30 Uhr

So haben sich die Arbeitslosenzahlen im Mai entwickelt

Update, 3. Juni 2020, 10:30 Uhr

Immer weniger Patienten auf der Intensivstation

Update, 3. Juni 2020, 8:45 Uhr

Corona-Ausbruch in Göttingen - Stadt schließt alle Schulen

Update, 3. Juni 2020, 7:45 Uhr

Die Stadt Göttingen will alle Schulen wegen eines Corona-Ausbruchs schließen . Zudem sollen in einem Wohnkomplex Hunderte Tests durchgeführt werden.

Verschieben, Lohnanspruch, Quarantäne: Diese Rechte haben Arbeitnehmer

Update: 2. Juni, 20:35 Uhr

Gewerkschaft Verdi zu hören. Denn viele Angestellte haben derzeit Fragen dazu. Manche würden ihren Urlaub lieber später im Jahr nehmen. Andere sollen jetzt Urlaubstage abbauen, solange Geschäft oder Kinderbetreuung noch nicht wirklich laufen. Doch welche Rechte haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber? Hier könnt ihr nachlesen, welche Rechte ihr habt. Ja, das Thema Urlaub beschäftige sie gerade durchaus, ist aus derzu hören. Denn viele Angestellte haben derzeit Fragen dazu. Manche würden ihren Urlaub lieber später im Jahr nehmen. Andere sollen jetztabbauen, solange Geschäft oder Kinderbetreuung noch nicht wirklich laufen. Doch welche Rechte haben

Noch 16 Corona-positive Mitarbeiter in Fleischfabrik

Update: 2. Juni, 17:50 Uhr

In einer stark vom Coronavirus betroffenen Fleischfabrik in Birkenfeld bei Pforzheim wurden zuletzt nur noch wenige Infizierte festgestellt. In einer dritten Testrunde seien noch 16 der 750 Beschäftigten positiv auf das Virus getestet worden, sagte die Leiterin des Gesundheitsamtes, Brigitte Joggerst, am Dienstag. „Das entspricht nur etwa zwei Prozent.“ Beim zweiten Testlauf Mitte Mai war noch bei zehn Prozent der Mitarbeiter das Virus nachgewiesen worden.

In der Fleischfabrik hatte es etwa 400 Infektionen mit dem Coronavirus gegeben. Viele Mitarbeiter mussten in häusliche Quarantäne. Auch andernorts hatte es in Schlachthöfen hohe Zahlen von Corona-Infektionen gegeben. Neben Birkenfeld waren Belegschaften in Coesfeld und Oer-Erkenschwick (Nordrhein-Westfalen) sowie in Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein betroffen.

Reisewarnungen sollen aufgehoben werden

Update: 2. Juni 2020, 14:39

Das Bundeskabinett will die Reisewarnungen für die EU-Länder schon am kommenden Mittwoch aufheben . Das teilte Bundesaußenminister Heiko Maaß (SPD) mit. Stattdessen solle es Reisehinweise geben.

Göttingen: 68 Menschen nach Familienfeiern infiziert

Update: 2. Juni 2020, 10:07 Uhr

Familienfeiern ist die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Menschen auf 68 gestiegen. Insgesamt seien in der Stadt und im Landkreis Göttingen 203 direkte Kontaktpersonen identifiziert worden, teilte die Stadt am Montagabend mit. Unter den Kontaktpersonen ersten Grades befinden sich den Angaben zufolge 57 Kinder und Jugendliche. Nach dem Corona-Ausbruch in Göttingen im Zusammenhang mit mehreren privatenist die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Menschen auf 68 gestiegen. Insgesamt seien in der Stadt und im Landkreis Göttingenworden, teilte die Stadt am Montagabend mit. Unter den Kontaktpersonen ersten Grades befinden sich den Angaben zufolge 57 Kinder und Jugendliche.

Lockerungen in BW: Diese Regeln gelten nach Pfingsten

Update, 2. Juni 2020, 7:45 Uhr

Fitnesstudios, Kneipen und Bars - nach Pfingsten gibt es in Baden-Württemberg weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Hier lest ihr, welche Regeln gelten.

Urlaub am Bodensee?So lief das Pfingstwochenende

Update, 2. Juni 2020, 7:00 Uhr

Tschechien öffnet Grenzen am 15. Juni

Update, 1. Juni 2020, 21:15 Uhr

Tschechien öffnet seine Grenze ab dem 15. Juni wieder für Touristen aus Deutschland. Das beschloss das Kabinett am Montag in Prag, wie Gesundheitsminister Adam Vojtech bekanntgab. Der EU-Mitgliedstaat hatte Mitte März wegen der Coronavirus-Pandemie einen weitgehenden Einreisestopp verhängt.

Ansteckend oder nicht? Die Ergebnisse der Kinder-Studie der Uni Ulm

Update, 1. Juni 2020, 17:10 Uhr

Bis Ende Juni sollen in Baden-Württemberg die Kitas wieder vollständig öffnen. Auch an Schulen soll es wieder richtig losgehen. Die Regierung stützt dabei maßgeblich auf die Kinder-Studie an der Uni Ulm. Das sind die ersten Ergebnisse. [plus]

Corona in Deutschland - Die aktuellen Zahlen Infizierter, Genesener und Toter

Update, 1. Juni 2020, 14:45 Uhr

Aktuelle Zahlen des Robert Koch-Instituts : So viele Menschen in Deutschland, Bayern und Baden-Württemberg sind aktuell mit dem Coronavirus, SARS CoV 2, infiziert, daran gestorben oder wieder genesen.

Sonderflug nach Tianjin: Blausteiner positiv getestet

Update, 1. Juni 2020, 8:45 Uhr

Weltweit mehr als sechs Millionen Corona-Fälle

Update, 31. Mai 2020, 14:20 Uhr

mehr als sechs Millionen Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die meisten Fälle (Stand: 31. Mai 2020, 13:32 Uhr) haben die USA (1.770.384), Brasilien (498.440) und Russland (405.843). Demnach sind 369.627 Menschen am Coronavirus gestorben, rund 2,5 Millionen Menschen gelten als wieder genesen. Laut der Johns-Hopkins-University haben sich weltweitmit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die meisten Fälle (Stand: 31. Mai 2020, 13:32 Uhr) haben die USA (1.770.384), Brasilien (498.440) und Russland (405.843). Demnach sind 369.627 Menschen am Coronavirus gestorben, rund 2,5 Millionen Menschen gelten als wieder genesen.

Infektionsfall bei erstem Flug mit 200 Deutschen nach China

Update, 31. Mai 2020, 10:55 Uhr

Obwohl die Passagiere vor dem Flug nach China auf das Coronavirus getestet wurden, ist ein weiterer Test bei der Ankunft bei einem Mann positiv ausgefallen

Corona Demonstrationen: Weniger Teilnehmer als erwartet

Update, 30. Mai 2020, 19:45 Uhr

Wochenlang hatten Tausende gegen die strikten Corona-Abwehrmaßnahmen demonstriert , teils auch bei ungenehmigten Protesten. Der Lockerungskurs der meisten Landesregierungen schafft nun eine neue Lage.

Formel-1-Saison soll im Juli in Österreich starten

Update, 30. Mai 2020, 18 Uhr

Die diesjährige Formel-1-Saison soll im Juli in Österreich starten - ohne Zuschauer und unter strengen Corona-Auflagen. Dies gab am Samstag die Regierung in Wien bekannt. Es sei grünes Licht für ein Rennen in Spielberg am 5. Juli gegeben worden, nachdem die Organisatoren ein detailliertes und tragbares Konzept für die „Erfordernisse in der Corona-Zeit“ vorgelegt hätten. Am 12. Juli könne es zudem ein weiteres Rennen geben.

„Das Konzept sieht neben strengen Hygienemaßnahmen auch regelmäßige Testungen und Gesundheitschecks für die Teams und alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein konkretes medizinisches Konzept vor“, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Zuschauer seien nicht erlaubt.

Eigentlich hätte die Formel-1-Saison am 15. März im australischen Melbourne beginnen sollen, der Auftakt wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Danach wurden auch die Rennen in den Niederlanden, Monaco und Frankreich ersatzlos gestrichen.

Größerer Coronavirus-Ausbruch nach Feiern in Göttingen

Update, 30. Mai 2020, 17:30 Uhr

Schon wieder ist es in Niedersachsen zu einem größeren Coronavirus-Ausbruch gekommen. In Göttingen hat sich womöglich eine größere Zahl Menschen infiziert. Für die zuständigen Behörden zieht das eine lange Kette nach sich.

Sterberisiko nach Operationen bei Corona-Infizierten erhöht

Update, 30. Mai 2020, 15:25 Uhr

Eine Coronavirus-Infektion erhöht einer internationalen Studie zufolge das Sterberisiko von Patienten nach einer Operation. Ob sich diese Daten auch auf deutsche Krankenhäuser übertragen lassen, solle nun weiter untersucht werden.

Zahl erfasster Corona-Verstöße in einigen Ländern rückläufig

Update, 30. Mai 2020, 11:55 Uhr

Auch am langen Pfingstwochenende gilt es, die Kontaktbeschränkungen wegen Corona einzuhalten. Polizei und Ordnungsämter haben seit Beginn der Auflagen Zehntausende Verstöße registriert. Doch bei der Zahl der Verstöße scheint sich etwas geändert zu haben.

Lockerungen der Corona-Verordnungen für private Feste im Südwesten

Update, 30. Mai 2020, 09:25

Die Maßgaben für private Feste im Südwesten werden stärker gelockert als bisher geplant. Darauf hat sich die Koalition am Freitagabend geeinigt.

Entscheidung über die Saison 2019/20 im württembergischen Amateur-Fußball

Update, 29. Mai 2020, 15:22 Uhr

Der Vorstand des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) hat jetzt eine Entscheidung für die Saison 2019/20 gefällt - So läuft die Ermittlung von Aufstieg, Abstieg, Relegation und Meister

Europapark, Legoland und Co. - So lief der Saisonstart im Südwesten

Update, 29. Mai 2020, 13:51 Uhr

Corona in den USA: Brände, Proteste, Gewalt und mehr als 100.000 Corona-Tote

Update, 29. Mai 2020, 11:14 Uhr

USA breitet sich das 1.72 Millionen bestätigten Fällen ist Amerika nach Angaben der meisten Corona-Infizierten – noch vor: In denbreitet sich das Coronavirus weiter stark aus. Mit aktuell mehr alsist Amerika nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität weltweit das Land mit den– noch vor:

Russland (379.051 Infizierte)

England (270.508 Infizierte).

So sehen die Regeln für die Reiseländer aus - Die große Übersicht

Update, 29. Mai 2020, 10:35 Uhr

Urlaub. Und tatsächlich wird der Die meisten sehnen sich in Zeiten von Isolation und Homeoffice durch die Corona-Krise mehr denn je nach einem. Und tatsächlich wird der Sommerurlaub 2020 immer wahrscheinlicher. Doch was ist dabei in den einzelnen Ländern zu beachten? Hier gibt es eine große Übersicht

Wie geht es mit dem Unterricht für Schüler in Corona-Zeiten weiter?

Update, 29. Mai 2020, 8:53 Uhr

Koalition sucht Linie bei Corona-Vorgaben für private Feiern

Update, 29. Mai 2020, 6:40 Uhr

Was ist künftig erlaubt bei privaten Feiern in Corona-Zeiten? Darüber gehen die Meinung in Kretschmanns Regierung auseinander. Nun soll das grün-schwarze Krisengremium eine Lösung finden.

Mehr als 100.000 Corona-Tote in den USA

Update, 28. Mai 2020, 17:08 Uhr

Corona-Pandemie sind in den USA nach Angaben von Wissenschaftlern mehr als 100.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Das geht aus Daten der 1,7 Millionen. Weltweit wurden mehr als 5,7 Millionen Fälle registriert - bei mehr als 350.000 Toten. Erst am Montag vergangener Woche war in den USA die Zahl von 90.000 Toten überschritten worden. Forscher gehen davon aus, dass die Zahl der Toten bis Anfang August auf 132.000 ansteigen könnte Trauriger Rekord: Seit Beginn dersind in den USA nach Angaben von Wissenschaftlern mehr als 100.000 Menschen nach einermit dem Virus gestorben. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt demnach bei etwa. Weltweit wurden mehr alsregistriert - bei mehr als 350.000 Toten. Erst am Montag vergangener Woche war in den USA die Zahl von 90.000 Toten überschritten worden. Forscher gehen davon aus, dass die Zahl der Toten bis Anfang August auf 132.000 ansteigen könnte

Öffnung von Schwimmbad, Therme und Co. in Baden-Württemberg

Update, 28. Mai 2020, 13:45 Uhr

RKI Zahlen - So viele Infizierte, Tote und Genesene gibt es jetzt

Update, 28. Mai 2020, 09:21 Uhr

Coronavirus, SARS CoV 2, infiziert, daran gestorben oder wieder genesen. Wie viele Menschen in Deutschland, Bayern und Baden-Württemberg sowie den anderen Bundesländern sind aktuell mit dem, SARS CoV 2, infiziert, daran gestorben oder wieder genesen. Hier die aktuellen Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts

Endlich wieder reisen? Wie sich die Bahn auf Pfingsten einstellt

Update, 28. Mai 2020, 07:30 Uhr

Wie voll wird es an Pfingsten? Das lange Wochenende werden viele nutzen, um erstmals wieder im ganzen Land umherzureisen und Urlaub zu machen. Damit das inmitten der Corona-Krise funktioniert, gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen - auch bei der Deutschen Bahn.

Wie die Suche nach einem Corona-Medikament verläuft

Update, 28. Mai 2020, 06:45 Uhr

Auch Kneipen dürfen im Freien öffnen

Update, 27. Mai 2020, 17:44 Uhr

Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hat in einer am Mittwoch verkündeten Entscheidung die Der(VGH) in Mannheim hat in einer am Mittwoch verkündeten Entscheidung die Außenbewirtschaftung auch für Kneipen vom 30. Mai an erlaubt (1 S 1528/20). Die Landesregierung hatte den Betrieb auch im Freien bis 14. Juni untersagt.

Tübingen: OB Boris Palmer will Bürger auf Corona-Antikörper testen

Update, 27. Mai 2020, 15:35 Uhr

Tübingens OB Palmer hat die Bürger dazu aufgerufen, sich auf Corona-Antikörper testen zu lassen. Bei einer möglichen zweiten Infektionswelle könne bei verlässlichen Zahlen zur lokalen Immunität besser reagiert werden.

EU-Kommission: 750 Milliarden Euro für Wiederaufbauprogramm

Update, 27. Mai 2020, 13:50 Uhr

Nicht kleckern, sondern klotzen: Wochenlang machte die EU-Kommission aus ihrem Corona-Konjunkturprogramm ein Geheimnis. Jetzt sind die wichtigsten Zahlen klar.

Ferien auf dem Bauernhof - Darauf müsst ihr achten

Update, 27. Mai 2020, 12:05 Uhr

Viele Familien werden in diesem Jahr ihre Ferien eher zuhause, als am Strand verbringen. Besonders beliebt ist dabei die Erholung auf einem Bauernhof. Worauf ihr beim Urlaub auf dem Land achten müsst, haben wir für euch zusammen gefasst.

Urlaub 2020: Tui will wieder nach Mallorca fliegen - Aktien des Unternehmens im Plus

Update, 27. Mai 2020, 11 Uhr

Die Aussicht auf eine doch stattfindende Urlaubssaison im Sommer lässt die Aktie des Reiseanbieters Tui deutlich steigen. Der Flugverkehr in mehrere Länder soll rechtzeitig zum Sommer wieder aufgenommen werden.

Kritik an Ramelow: Strobl nennt zu rasche Corona-Lockerungen verantwortungslos

Update, 27. Mai 2020, 10:15 Uhr

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow möchte die Corona-Maßnahmen in seinem Bundesland aufheben. Thomas Strobl, Innenminister von Baden-Württemberg, kritisiert dieses Vorgehen als verantwortungslos - und mahnt weiter zur Vorsicht.

RKI Zahlen - So viele Infizierte, Tote und Genesene gibt es jetzt

Update, 27. Mai 2020, 09:15 Uhr

Aktuelle Zahlen des Robert Koch-Instituts: So viele Menschen in Deutschland, Bayern und Baden-Württemberg sind aktuell mit dem Coronavirus, SARS CoV 2, infiziert, daran gestorben oder wieder genesen.

Droht den Schweden wegen des Coronavirus die Isolation?

Update, 27. Mai 2020, 08:19 Uhr

Stockholm hat relativ lässige Pandemie-Regeln aufgestellt. Das weckt bei den Nachbarn Bedenken, wenn es um die Grenzöffnung geht . [SWP Plus]

Welche Regeln gelten beim Urlaub in der Ferienwohnung?

Update, 26. Mai 2020, 07:55 Uhr

Die Urlaubssaison steht vor der Tür. Doch welche Regeln gelten eigentlich für Ferienwohnungen? Und welche Unterschiede gibt es zwischen Bayern und Baden-Württemberg? Einen Überblick über die aktuellen Regelungen im Südwesten findet ihr hier.

Kontaktbeschränkungen bis 29. Juni

Update, 26. Mai 2020, 19:55 Uhr

Bund und Länder haben sich grundsätzlich darauf verständigt, dass die Kontaktbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 29. Juni verlängert werden.

Impfstoff gegen Corona: CureVac will klinische Studien beantragen

Update, 26. Mai 2020, 16:30 Uhr

CureVac ist auf dem Weg zu einem Impfstoff gegen das Coronavirus offenbar einen Schritt weiter. Das Tübinger Forschungsunternehmenist auf dem Weg zu einemgegen dasoffenbar einen Schritt weiter. Die Firma will die Genehmigung für klinische Studien beantragen.

Baden-Württemberg lockert Vorgaben für öffentliche und private Veranstaltungen

Update, 26. Mai 2020, 14:48 Uhr

Weitere Lockerungen in Bayern: Theater, Kino und Konzerte starten wieder

Update, 26. Mai 2020, 13:49 Uhr

Ins Kino gehen trotz Corona-Krise - Das musst du beachten

Update, 26. Mai 2020, 12:03 Uhr

Kino gibt es jetzt wegen Corona einiges zu beachten. Tickets, Popcorn und Platzwahl - imgibt es jetzt wegeneiniges zu beachten. Welche Lichtspielhäuser öffnen dürfen und was du wissen musst. Hier ein Überblick

Diese Jugendherbergen im Land öffnen wieder

Update, 26. Mai 2020, 11:36 Uhr

Kitas sollen noch im Juni vollständig öffnen

Update, 26. Mai 2020, 10:35 Uhr

Union will Soli-Zuschlag schon im Juli 2020 für alle abbauen

Update, 26. Mai 2020, 10:12 Uhr

abbauen. Die Maßnahme solle nach Plänen der Fraktion vollständig abgeschafft werden, auch dies bereits im Juli. Die Unionsfraktion will offenbar wegen Corona den Solidaritätszuschlag früher als bislang geplant. Die Maßnahme solle nach Plänen der Fraktion um ein halbes Jahr auf den Termin 1. Juli vorgezogen werden. Das berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf einen Entwurf mit dem Titel "Wachstumsprogramm für Deutschland". Außerdem soll demnach der Soli entgegen den bisherigen Plänenwerden, auch dies bereits im Juli.

So schnell breitet sich das Coronavirus in Clubs und Bars

Update, 26. Mai 2020, 8:53 Uhr

Coronavirus gibt es Bars und Clubs. Partygänger müssen also vermutlich noch lange darauf warten, bis ihre Lieblingsdisco wieder öffnen darf. Perfekte Bedingungen für eine schnelle Verbreitung für dasgibt esund

Urlaub 2020: Reisewarnung für 31 Länder soll aufgehoben werden

Update, 26. Mai 2020, 7:19 Uhr

Ulmer Mediziner erforschen das Coronavirus

Update, 25. Mai 2020, 19:40 Uhr

Immuntherapie zur Bekämpfung der Lungenkrankheit Covid-19. Außerdem beschäftigt sich ein weiteres Forscherteam mit der Übertragung des Virus. Dadurch erhoffen sich die Forscher Ansatzpunkte für eine Immuntherapie zur Bekämpfung der Lungenkrankheit Covid-19. Das Institut für Molekulare Virologie der Ulmer Universitätsmedizin startet zwei neue Projekte zur Erforschung des Coronavirus . Unter anderem soll das Zusammenspiel verschiedener Coronaviren mit dem Immunsystem untersucht werden, wie die Universität Ulm am Montag mitteilte. Dadurch erhoffen sich die Forscher Ansatzpunkte für einezur Bekämpfung der Lungenkrankheit. Außerdem beschäftigt sich ein weiteres Forscherteam mit derdes Virus. Dadurch erhoffen sich die Forscher Ansatzpunkte für eine Immuntherapie zur Bekämpfung der Lungenkrankheit Covid-19.

Spanien öffnet die Grenzen für Urlauber ab Juli

Update, 25. Mai 2020, 19 Uhr

Urlaub in Spanien machen wollen: Das Ferienland öffnet die Grenzen: Spanien will die wegen der Quarantäne für aus dem Ausland Eingereiste Gute Nachricht für alle Deutschen, die in diesem Sommermachen wollen: Das Ferienland öffnet die Grenzen: Spanien will die wegen der Corona-Krise angeordnete Pflicht zurfür aus dem Ausland Eingereiste zum 1. Juli wieder aufheben.

So sehen die geplanten Corona-Regeln und Lockerungen für ganz Deutschland aus

Update, 25. Mai 2020, 14:55 Uhr

neue Corona-Regelln für ganz Deutschland - das betrifft unter anderem private Treffen, die Maskenpflicht und die Kontaktbeschränkung. Ab 6. Juni soll der Aufenthalt im öffentlichen nur noch dort beschränkt werden, wo es die Infektionszahlen erfordern. Gelockert werden sollen auch die Regeln, die das Treffen von mehreren Personen betreffen. Aktuell plant die Bundesregierungfür ganz Deutschland - das betrifft unter anderem, dieund die. Ab 6. Juni soll der Aufenthalt im öffentlichen nur noch dort beschränkt werden, wo es die Infektionszahlen erfordern. Gelockert werden sollen auch die Regeln, die das Treffen von mehreren Personen betreffen. Alle Details erfährst du hier...

Giffey will Schul- und Kita-Öffnung nur ohne 1,50-Meter-Regel

Update, 25. Mai 2020, 14:21 Uhr

komplette Öffnung von Schulen und Kitas wird nach Ansicht von Familienministerin Franziska Giffey erst möglich sein, wenn die 1,50-Meter-Abstandsregel nicht mehr gilt. „Das ist eine ganz klare Geschichte. Weil sie ansonsten einfach nicht 100 Prozent der Kinder in 100 Prozent der Zeit von Kita und Schule zurückholen können“, sagte die SPD-Politikerin. Einewird nach Ansicht von Familienministerin Franziska Giffey erst möglich sein,„Das ist eine ganz klare Geschichte. Weil sie ansonsten einfach nicht 100 Prozent der Kinder in 100 Prozent der Zeit von Kita und Schule zurückholen können“, sagte die SPD-Politikerin.

147 Fälle: Corona-Ausbruch in niederländischem Schlachthof

Update, 25. Mai 2020, 12:35 Uhr

In einem niederländischen Schlachthof in Groenlo unweit der Grenze zu Deutschland sind fast 150 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein Großteil der Infizierten soll in Deutschland leben.

Italien will WM in Cortina um ein Jahr auf 2022 verschieben

Update, 25. Mai 2020, 10:55 Uhr

Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo sollen wegen den Folgen der Coronavirus-Pandemie um gut ein Jahr auf 2022 verschoben werden. Olympischen Komitees (CONI), im italienischen Fernsehen ankündigte. Die alpinensollen wegen den Folgen derum gut ein Jahr auf 2022 verschoben werden. Das wollen die Italiener dem Weltverband Fis vorschlagen , wie Giovanni Malagò, der Präsident des Nationalen(CONI), im italienischen Fernsehen ankündigte.

Reisebloggerin in Corona-Krise: Lockdown war ein Schock

Update, 25. Mai 2020, 8:30 Uhr

Corona schrieben sie über exotische Reiseziele, jetzt müssen Reiseblogger umdenken. Warum die Vorschrieben sie über exotische Reiseziele, jetzt müssen Reiseblogger umdenken. Warum die Krise auch eine Chance ist , erzählen drei Blogger aus dem Südwesten. [plus]

Bahn-App soll vor vollen Zügen warnen

Update, 25. Mai 2020, 7 Uhr

Die App der Deutschen Bahn soll laut Medienberichten so umprogrammiert werden, dass Nutzer eine Auslastung der Züge von 50 Prozent und mehr angezeigt bekommen. So soll in den kommenden Wochen vermieden werden, dass zu gefährlich engen Situationen in den Zügen kommt.

Hallensport ist in Baden-Württemberg bald wieder erlaubt

Update, 24. Mai 2020, 19:29 Uhr

Sport in der Halle ist dann unter Auflagen wieder erlaubt. Vom 2. Juni an ist in Baden-Württemberg auch wieder mehr Bewegung möglich.ist dann unter Auflagen wieder erlaubt. Auch Schwimmer und Musikschüler profitieren von den Lockerungen.

Folgen der Corona-Krise: Keine Inflation in Sicht

Update, 24. Mai 2020, 18:01 Uhr

Mit sehr viel Geld versucht die Europäische Zentralbank, die Wirtschaft zu stützen. Warum steigen trotzdem die Preise kaum? Eine Spurensuche. [plus]

Corona-Todesfälle in Russland erreichen neuen Höchststand

Update, 24. Mai 2020, 13:11 Uhr

In Russland ist die Zahl der Corona-Todesfälle innerhalb eines Tages auf einen neuen Höchststand gestiegen. 153 infizierte Menschen starben seit Samstag, wie die Behörden in Moskau am Sonntag mitteilten. Damit gibt es mittlerweile 3541 Tote im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. Landesweit haben sich mehr als 344.400 Menschen infiziert - 113.300 gelten als genesen.

Mediziner warnen vor zweiter Welle an Infektionen im Urlaub 2020

Update, 24. Mai 2020, 9:26 Uhr

Urlaubszeit hoffen viele Menschen auf größtmögliche Normalität. Infektionszahlen, wenn viele Menschen aufeinandertreffen, die normalerweise keinen Kontakt miteinander haben. Pfingsten steht vor der Tür, die Sommerferien nahen. Restaurants dürfen in Deutschland wieder öffnen, unter bestimmten Bedingungen auch Kneipen und Bars. Zurhoffen viele Menschen auf größtmögliche Normalität. Doch die Situation könnte wieder kippen, warnen Experten . Sie sehen die Gefahr eines erneuten exponentiellen Wachstums der, wenn viele Menschen aufeinandertreffen, die normalerweise keinen Kontakt miteinander haben.

Hotels und Pensionen in Baden-Württemberg dürfen wieder vollständig öffnen

Update, 24. Mai 2020, 8:49 Uhr

Übernachtungsbetriebe in Baden-Württemberg hat ein Ende. Ab 29. Mai dürfen sie wieder öffnen. Hotels auch Ferienwohnungen, Campingplätze und Wohnmobilstellplätze zählen, beschloss die Landesregierung am Samstag, wie das baden-württembergische Wirtschaftsministerium mitteilte. Das Warten für dieinhat ein Ende. Ab 29. Mai dürfen sie wieder öffnen. Eine entsprechende Verordnung für sogenannte Beherbergungsbetriebe , zu denen nebenauch Ferienwohnungen,und Wohnmobilstellplätze zählen, beschloss die Landesregierung am Samstag, wie das baden-württembergische Wirtschaftsministerium mitteilte.

Kommunen hoffen in der Coronakrise auf Geld vom Land

Update, 24. Mai 2020, 7:55 Uhr

Coronakrise? Am Montag beginnen dazu die Gespräche. Wie weit öffnet das Land die Geldschatulle für Kommunen in der? Am Montag beginnen dazu die Gespräche. Die Vertreter von Gemeinden, Städten und Kreisen glauben, gute Argumente zu haben.

Spanien lässt Touristen erst im Juli rein

Update, 23. Mai 2020, 17:33 Uhr

Der Corona-Hotspot Spanien will im Juli seine Grenzen für ausländische Touristen öffnen. „Ab Juli wird der Empfang ausländischer Touristen unter sicheren Bedingungen wiederaufgenommen werden“, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez in einer Rede an die Nation. Mit seiner Ankündigung machte Sánchez allerdings auch Hoffnungen auf eine frühere Wiederaufnahme des Tourismus zunichte.

Baden-Württemberg will Thüringens Lockerungen nicht folgen

Update, 23. Mai 2020, 15:18 Uhr

Virus betroffen, was im gewissen Rahmen auch zur unterschiedlichen Handhabung der Maßnahmen führt“, sagte ein Sprecher der Landesregierung am Samstag. Baden-Württemberg nicht in Betracht. „Wir lockern die Maßnahmen stetig, aber Schritt um Schritt und mit Umsicht“, sagte der Sprecher. „Die Länder sind sehr unterschiedlich vombetroffen, was im gewissen Rahmen auch zur unterschiedlichen Handhabung der Maßnahmen führt“, sagte ein Sprecher deram Samstag. Pläne wie in Thüringen kämen derzeit fürnicht in Betracht. „Wir lockern die Maßnahmen stetig, aber Schritt um Schritt und mit Umsicht“, sagte der Sprecher.

Corona-Infektionen nach Gottesdienst in Kirchengemeinde bei Frankfurt

Update, 23. Mai 2020, 11:03 Uhr

Gottesdienst in einer Kirchengemeinde der Baptisten in Frankfurt haben sich Zahl der Betroffenen konnte Pritzkau nicht nennen. Die meisten seien Zuhause, sechs befänden sich in Krankenhäusern. Nach einemin einerin Frankfurt haben sich mehrere Mitglieder mit dem Coronavirus infiziert . Der Gottesdienst sei am 10. Mai gewesen. Zuvor hatte die „Frankfurter Rundschau“ berichtet. Die genauekonnte Pritzkau nicht nennen. Die meisten seien Zuhause, sechs befänden sich in

Corona-Ausbruch nach Treffen in Restaurant in Niedersachsen

Update, 23. Mai 2020, 9:13 Uhr

Nach dem Besuch eines Lokals im niedersächsischen Landkreis Leer sind mehrere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Darunter ist auch der Betreiber des Restaurants. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga reagierte bestürzt auf den Fall. Laut Landkreis Leer führten die neuen Fälle dazu, dass bereits für mindestens 50 Menschen „vorsorglich häusliche Quarantäne“ angeordnet wurde.

Unentdeckte Herzinfarkte und Krebserkrankungen: Patienten meiden wegen Corona Arztbesuche

Update, 23. Mai 2020, 7:55 Uhr

vermeiden sie einen Arztbesuch. Weil sich viele Patienten vor Ansteckung fürchten, Unentdeckte Herzinfarkte und Krebserkrankungen sind die Folge . Allein die Zahl der Patienten, die sich wegen Schlaganfällen und Herzinfarkten behandeln lassen, hat in den vergangenen Wochen je nach Klinik zwischen 10 und 40 Prozent abgenommen.

Coronavirus kann Lunge nachhaltig schädigen

Update, 22. Mai 2020, 21:20 Uhr

Das Coronavirus kann die Lunge womöglich schwer, teils irreversibel schädigen. Das geht aus einer Studie der Uniklinik Augsburg hervor.

Erstmals zeigt an Menschen getesteter Corona-Impfstoff kleine Erfolge

Update, 22. Mai 2020, 20:50 Uhr

Chinesische Forscher haben eine erste kleine Wirkung eines Corona-Impfstoffs am Menschen nachgewiesen . Ein Malariamittel, das US-Präsident Trump angeblich nimmt, ist dagegen bei einer großen Studie mit Probanden durchgefallen.

Söder: Alle Kinder Anfang Juli zurück in Kindergärten und Kitas

Update, 22. Mai 2020, 18:30 Uhr

Ulmer Forscher weisen Coronavirus in Muttermilch nach

Update, 22. Mai 2020, 15:03 Uhr

Coronavirus (SARS-CoV-2) in der über die Muttermilch angesteckt hat, ist allerdings unklar. Wie die Unikilinik Ulm berichtet, haben Virologen des Klinikums erstmals das neue(SARS-CoV-2) in der Muttermilch einer infizierten Frau nachgewiesen . Ihr Säugling erkrankte ebenfalls an Covid-19. Ob sich das Kind tatsächlichhat, ist allerdings unklar.

Sozialministerium will auch Mediziner zur Maske verpflichten

Update, 22. Mai 2020, 11:40 Uhr

Maskenpflicht. Das Paradoxe: Für ­Ärzte existieren seitens der Landesregierung bislang lediglich Empfehlungen. Es gibt keine ­Landesverordnung, die den Medizinern in ihren Praxen das Tragen von Mundschutz vorschreibt. Im Alltag, etwa beim Einkaufen oder beim Arztbesuch, gilt inzwischen die. Das Paradoxe: Für ­Ärzte existieren seitens der Landesregierung bislang lediglich Empfehlungen. Es gibt, die den Medizinern in ihren Praxen das Tragen von Mundschutz vorschreibt. Das könnte sich jetzt ändern...

Campingplätze wieder geöffnet - Das gilt für die einzelnen Bundesländer

Update, 20. Mai 2020, 14:03 Uhr

Pünktlich zu den Pfingstferien öffnen die Campingplätze auch wieder für Touristen. Was dabei wegen Corona zu beachten ist.

Statistik: Zeit der Corona-Hamsterkäufe ist vorbei

Update, 20. Mai 2020, 11:15 Uhr

In den Läden gibt es wieder Toilettenpapier, Nudeln und passierte Tomaten: Diese Alltagsbeobachtung hat am Mittwoch das Statistische Bundesamt mit aktuellen Absatzzahlen zu einzelnen Produkten untermauert. Danach hat sich das Käuferverhalten in der 20. Kalenderwoche (11.-17. Mai) wieder weitgehend auf dem Vorkrisenniveau eingependelt. Die Zeit der Hamsterkäufe in der Corona-Pandemie scheint vorbei zu sein.

Der Auswertung zufolge waren die typischen Hamsterwaren Klopapier (minus 28 Prozent), Nudeln (minus 30 Prozent) und passierte Tomaten (minus 16 Prozent) deutlich weniger gefragt als im Durchschnitt der Monate August 2019 bis einschließlich Januar 2020. Die Statistiker gegen davon aus, dass die Nachfrage nach diesen Produkten zunächst gesättigt ist.

Weiterhin überdurchschnittlich gut verkaufen sich hingegen Seife (plus 38 Prozent) und Desinfektionsmittel (plus 152 Prozent), die zur Einhaltung der Hygienevorschriften benötigt werden. Zu den Corona-Gewinnern zählt auch weiterhin tiefgekühltes Obst, das in der beobachteten Kalenderwoche 49 Prozent über dem langmonatigen Schnitt lag. Weniger gefragt waren nach den ersten Lockerungen hingegen Wein (minus 21 Prozent) und Kondome (minus 13 Prozent).