Wer Anfang 2020 noch fleißig Urlaubspläne geschmiedet, sich schon am Strand liegen oder durch die Berge wandern sehen hat, dem hat Corona gehörig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Rasend schnell hat sich das Coronavirus auf der ganzen Welt ausgebreitet. Die Folgen: Ausgangssperren in zig Ländern, Reisewarnungen, geschlossene Geschäfte, nahezu Stillstand im Luftverkehr und geschlossene Grenzen. Wie steht es denn nun um unser Urlaubsjahr 2020?

Ob und wann wieder Fernreisen in Länder wie die USA - hier Los Angeles - möglich sein wird, ist angesichts der Corona-Krise aktuell unklar.

© Foto: Maximilian Haupt/dpa

Kann ich meinen Sommerurlaub 2020 trotz Corona jetzt schon sicher planen?

Seit Wochen rät das Auswärtige Amt von jeglichen Reisen ab. Deshalb ist auch eine sichere Urlaubsplanung für den Sommer 2020 nicht möglich. Eine Entscheidung wie Urlaubsreisen während der Sommerferien möglich sind, die ja bereits in einigen Bundesländern Ende Juni beginnen,wird erst später fallen. Das Auswärtige Amt wird ab dem 14. Juni überlegen wie weiter zu verfahren sei. Diese Entscheidung ist abhängig von den EU-Einreisebestimmungen. Was die Reisefreiheit in Deutschland betrifft, darüber wird am 6. Mai mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten.

Das sagt der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung zu Fernreisen

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, hat am Sonntag geäußert, dass er davon ausgeht, dass Urlaube in diesem Jahr eher zuhause stattfinden werden. An Fernreisen glaube er zumindest nicht, sagte er einem Bericht der Nachrichtenagentur DPA zufolge.

Zur weltweiten Reisewarnung für Touristen, die bis zum 3. Mai gilt, sagte Bareiß, diese habe das Auswärtige Amt ausgesprochen. „Das ist ohne Frage eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, bei der unterschiedliche Aspekte abgewogen werden müssen.“ Ende April soll entschieden werden, wie mit der Reisewarnung weitergeht.

So sind die Auswirkungen auf die Tourismus-Branche

Dass die Corona-Krise massive Auswirkungen auf die Tourismus-Branche hat, zeigt sich nicht nur an den aktuellen Berichten über die Schwierigkeiten von Hotel- und Gastronomiebetrieben und Airlines wie der Lufthansa.

Auch im lokalen und regionalen Bereich - etwa in Ulm und Neu-Ulm - haben die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise bereits ihre ersten Auswirkungen.

Das sagt Außenminister Heiko Maas zum Sommerurlaub

Kurz und schmerzlos: Heiko Maas glaubt nicht, dass es in diesem Jahr einen normalen Sommerurlaub geben wird. Er sagt: „Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können. Das wäre nicht zu verantworten.“

Natürliche wünsche sich Maas, so schnell wie möglich wieder offene Grenzen in Europa und darüber hinaus. Allerdings sei es zum jetzigen Zeitpunkt „nur sehr schwer zu prognostizieren, wie sich die Dinge weiterentwickeln werden.“ Hauptaufgabe aller Länder sei momentan, das Virus einzudämmen.

Um die weltweite Reisewarnung aufzuheben, müssen einige Bedingungen erfüllt sein

Grenzen müssen für den Reiseverkehr offen sein, Flugverbindungen wieder aufgenommen werden.

Es muss sicher sein, dass Auslandsreisende ohne Probleme wieder zurückkommen. Das Auswärtige Amt hat gerade erst mehr als 240.000 wegen der Corona-Krise gestrandete Touristen nach Hause zurückgeholt. Das soll eine Ausnahme bleiben.

Verlängerung der Reisewarnung bis 14. Juni – das ist der aktuelle Stand

Das Auswärtige Amt hat für nicht notwendige, touristische Reisen eine weltweite Reisewarnung ausgebrochen. Nun hat die Bundesregierung am Mittwoch, 29. April beschlossen, die Reisewarnung bis 14. Juni zu verlängern. Für die Reisewarnung gibt es mehrere Gründe:

Weiterhin ist mit starken und zunehmenden Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr zu rechnen.

Weltweit gibt es Einreisebeschränkungen.

Vor Ort ist mit Quarantäne-Maßnahmen und drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu rechnen.

Einreise- und Quarantänevorschriften kommen teilweise ohne jede Vorankündigung und mit sofortiger Wirkung. Im Urlaubsland kann es also sehr schnell sehr unangenehm werden.

Das Auswärtige Amt empfiehlt außerdem allen Reisenden, die sich gerade noch im Ausland befinden, sofort zurückzureisen, solange es noch die Möglichkeit gibt.

Balkonien, Türkei, Österreich, Kroatien - wo Urlaub in der Corona-Krise machen?

Eine Garantie, dass in diesen Ländern ein Sommerurlaub möglich ist, gibt es nicht. Allerdings gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer.

Österreich: Offene Grenzen nach Deutschland

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat sich zuversichtlich gezeigt, dass Reisen zwischen Deutschland und Österreich bald wieder möglich sind. „Natürlich ist es das Ziel, dass wir die Grenzen wieder runterfahren“, sagte Kurz am Mittwochabend in der ARD-Talkshow „Maischberger. Die Woche“.

Beide Länder seien bei der Eindämmung des Coronavirus auf einem guten Weg – und dies sei die Voraussetzung für ein Wiederaufleben des Tourismus. Einen genauen Zeitpunkt für Grenzöffnungen nannte er nicht.

Kroatien Urlaub 2020

Zumindest für tschechische Touristen soll Urlaub in Kroatien möglich sein. Wie lokale Medien berichteten, müssten tschechische Touristen, die ihren Sommerurlaub in Kroatien verbringen wollen, einen Nachweis erbringen, dass sie nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Dann könnten sie per Flugzeug oder mit dem Auto nach Kroatien reisen.

Für Deutsche gibt es noch keine Regelung. Allerdings twitterte Kroatiens Premierminister Andrej Plenković, dass er mit Angela Merkel über ein Modell für den Tourismussektor gesprochen habe.

Türkei: Reisen ab Juni?

Aus der Türkei kommen zuversichtliche Töne. Europa sei schon wieder auf dem Weg zur Besserung, so dass Gäste noch im Juni langsam wieder mit dem Reisen beginnen könnten, sagt Osman Ayik von der Türkischen Hotelföderation. Er hofft auf eine Aufbruchsstimmung nach der Aufhebung der Beschränkungen: Dann könnten die Menschen erst recht wieder danach dürsten, zu reisen. Ob das realistisch ist, ist fraglich. Denn auch in der Türkei gibt es über 100.000 Corona-Infizierte.

Urlaub auf Balkonien

Wenn alle Stricke reisen, bleibt immer noch Balkonien. Die eigene Terrasse kann auch ein schönes Urlaubsziel sein. Dort ist die Chance, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, wohl am geringsten. Außerdem schont ein Urlaub in der Heimat den Geldbeutel.

In diesen Ländern ist eher nicht an Sommerurlaub zu denken

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder: „Die Wahrscheinlichkeit, dass Urlaub in anderen Ländern im Sommer so leicht möglich ist, schätze ich aus gegenwärtiger Sicht eher als unwahrscheinlich ein.“ Auch der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Thomas Bareiß sagte, dass sorgenfreies internationales Reisen erst dann wieder möglich ist, wenn eine Impfung und ein wirksames Medikament gegen Corona gefunden ist.

Dazu kommt, dass viele Urlaubsländer stark von der Pandemie betroffen sind. Die Aussichten in diesen Ländern sind eher düster.

Ist ein Italien-Urlaub möglich?

Das Land ist in Europa mitunter am stärksten von der Pandemie getroffen. Zwar blühen gerade verrückte Ideen auf, wie etwa Plexiglas-Boxen am Strand. Trotzdem: „Wir können erst öffnen, wenn es absolute Sicherheit gibt. Wer will sich schon an den Strand legen, wenn er Angst vor Ansteckungen hat“, sagte Mauro Vanni vom Verband der Badeanstalten in der Urlaubsstadt Rimini. Außerdem versuche Italien erst einmal, den Inlandstourismus anzukurbeln. Und sowieso: Momentan ist die Einreise nach Angaben des Auswärtigen Amts sowieso verboten.

Wie sieht es in Spanien aus?

Spanien ist in Europa am schlimmsten von der Pandemie betroffen, weltweit liegt das Land auf Platz zwei. Party auf Mallorca, Relaxen auf den Kanaren? Dieses Jahr eher nicht. Der Tourismus werde in Spanien nicht vor Jahresende in Gang kommen, warnte die Regierung in Madrid dieser Tage. Das Land werde die touristischen Aktivitäten erst dann wieder aufnehmen, wenn es „Garantien für außerordentlich sichere Bedingungen“ gebe, sagte Regierungssprecherin María Jesús Montero. Im Sommer werde es mit Sicherheit noch nicht so weit sein, meinte Arbeitsministerin Yolanda Díaz.

Ist ein Urlaub in Frankreich möglich?

Auch Frankreich trifft das Coronavirus hart. Die Tourismusindustrie geht davon aus, dass in diesem Sommer Millionen ausländischer Touristen fernbleiben. Gesundheitsminister Olivier Véran betonte, dass während und auch nach einer Pandemie nicht die richtige Zeit für große internationale Mobilität sei. Die Regierung riet zuletzt davon ab, aktuell eine Reise zu buchen, weil die Situation noch zu unsicher sei. Das bedeute aber erst mal nicht, dass die Menschen dieses Jahr den Sommerurlaub ganz streichen müssen. Der Chef der Staatsbahn SNCF, Jean-Pierre Farandou, erklärte, er hoffe, dass bis Anfang des Sommers wieder 100 Prozent der TGV-Züge fahren.

Sommerurlaub 2020 in Deutschland, Baden-Württemberg und Bayern

Wenn Auslandsreisen nicht möglich sind, hoffen viele Weltenbummler wenigstens darauf, im Inland zu reisen. Am Mittwoch, 6. Mai 2020, wollen Angela Merkel und die Ministerpräsidenten ein weiteres Mal über die Corona-Krise und mögliche Wege aus dem Shutdown beraten. Dann wird es dem Vernehmen nach auch um den Tourismus und eine mögliche vorsichtige Wiederbelebung des Tourismus in Deutschland gehen soll.

Sommerurlaub in Deutschland

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Thomas Bareiß glaubt an Sommerurlaub in Deutschland.

Möglich sei etwa: Eine Ferienwohnung an der Ostsee oder im Schwarzwald zu mieten. Sein Argument: Im Ferienhaus gibt es keine Menschenansammlungen, eine Familie kann unter sich bleiben.

Nicht möglich sei laut Bareiß ein „Nebeneinanderliegen so Handtuch an Handtuch am Nordseestrand“. Der Deutsche Tourismusverband schließt auch Kontrollen und Sanktionen nicht aus, um übervolle Strände zu verhindern.

Sommerurlaub in Baden-Württemberg

Nach Ansicht von Baden-Württembergs Justiz- und Tourismusminister Guido braucht die Tourismusbranche Lockerungen der Corona-Auflagen. So stellt sich Wolf das vor:

Die Zahl der Belegungen und Besuchern in Gaststätten, Hotels, Parks und Ausflugszielen könnte beschränkt werden.

Es könnte variable Öffnungszeiten geben mit zwischenzeitlichen Schließungen, um zu reinigen.

Vielleicht sei zunächst auch der Betrieb an der frischen Luft möglich, sagt er.

„Darüber muss man aus meiner Sicht bald reden, denn die Betriebe aus Tourismus, Gastronomie und Hotellerie brauchen eine Perspektive“, fordert Wolf. „Sie leiden wie keine andere Branche unter den aktuellen Einschränkungen.“

Kurzzeitig musste sich die Branche um verkürzte Sommerferien sorgen machen. Kultusministerin Susanne Eisenmann hat das sofort im Keim erstickt. Sie lässt Spielraum für ein wenig Hoffnung: „Sollte sich in den kommenden Wochen eine weitere Entspannung der Corona-Krise abzeichnen, besteht Hoffnung, dass in diesem Sommer zumindest ein Urlaub in Deutschland möglich sein könnte“, sagt sie. „Hier ist die Hotel- und Gastronomiebranche aber ganz klar auf die vereinbarten Ferienzeiten angewiesen.

Sommerurlaub in Bayern

In der momentanen Situation sieht es nicht so aus, als wäre ein Urlaub in Bayern möglich. Übernachtungsangebote dürfen nur zu notwendigen, nicht touristischen Zwecken genutzt werden. Die Maßnahmen zur Einschränkung des Coronavirus gelten in Bayern vorerst bis zum 3. Mai. Für den Tourismus und die Gastronomie gab es bislang keine Lockerungen. Ministerpräsident Söder rechnet frühestens an Pfingsten mit Änderungen in diesen Sektoren. Wie es im Sommer aussieht, wird sich zeigen.

Das lassen sich Reiseunternehmen und Co in der Corona-Krise einfallen

Da das Reisen aktuell nicht möglich ist, lassen sich Reiseanbieter kreative Lösungen einfallen.

Bei Call a Cow kann man sich etwa Alpakas, Ziegen, Schweine, Hühner und Baby-Kühe per Videokonferenz dazuschalten.

Kann der Arbeitgeber Urlaub anordnen?

Wie der Rechtsschutz-Versicherer Advocard auf seiner Internetseite erklärt, muss der Arbeitgeber grundsätzlich bei der Urlaubsplanung die Wünsche der Arbeitnehmer berücksichtigen. Es gibt aber Ausnahmen, wie Zwangsurlaub. Dieser greift bei dringenden betrieblichen Belangen. In diesem Fall darf der Chef den Arbeitnehmer ohne dessen Zustimmung in Zwangsurlaub schicken. Dringende betriebliche Belange sind etwa, wenn das Unternehmen:

ohne Chef nicht betriebsfähig ist

ein Saisonbetrieb ist

in einer unerwarteten betrieblichen Krise steckt

einen Arbeits- oder Tarifvertrag beziehungsweise eine Betriebsvereinbarung hat, die das zulassen

Die Deutsche Presse-Agentur zitiert Fachanwalt für Arbeitsrecht Johannes Schipp. Dieser schätzt, dass es in einer Pandemie-Situation durchaus möglich ist, dass Arbeitnehmer die Hälfte oder zwei Drittel ihres Urlaubsanspruches erst einmal einsetzten müssen.

Urlaub wegen Corona stornieren

Viele haben ihren Sommerurlaub schon lange gebucht und geplant. Durch die Corona-Krise fallen die meisten Reisen momentan flach. Was Urlauber jetzt zum Reisen und Stornieren wissen müssen, finden Sie hier.