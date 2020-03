Italien ist eines der Länder, das vom Coronavirus am stärksten betroffen ist. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität sind dort, Stand 27. März, 12 Uhr, 80.589 Menschen an Corona erkrankt. Am Coronavirus gestorben sind bis dato 8215 Menschen.

Am schlimmsten betroffen vom Coronavirus ist die Lombardei

Besonders schwer betroffen ist die Lombardei im Norden Italiens, zu der auch Mailand gehört. Dort gab es die Hälfte aller Corona-Todesfälle. Nach Angaben des italienischen Zivilschutzes sind dort, Stand 27. März, 4861 Menschen gestorben. Die Region Emilia Romagna, deren Hauptstadt Bologna ist, ist ebenfalls sehr stark betroffen.

Fast stündlich kommen neue Fälle hinzu. Hier findet ihr eine Karte für Italien, mit aktuellen Fallzahlen, Todesfällen und geheilten Corona-Patienten.

Ärzte und Krankenschwestern müssen entscheiden, welche Corona-Patienten behandelt werden

Vor allem die Krankenhäuser in der Lombardei sind überlastet. Dort müssen die Ärzte und Krankenschwester entscheiden, wer am ehesten überlebt, wer beatmet wird. Eine 60-jährige Erkrankte wird demnach eher behandelt als eine 85-Jährige.

In Italien haben wegen der Corona-Pandemie nahezu alle Betriebe geschlossen

Seit dem 9. März gilt im gesamten Italien eine Ausgangssperre. Weil die Zahl an Infizierten aber nicht zurückgehen will, das Gesundheitssystem zu kollabieren droht und das Land immer mehr neue Todesfälle zu beklagen hat, wurde die Ausgangssperre am 21. März nochmal deutlich verschärft. Italiens Ministerpräsident Guiseppe Conte verkündete deshalb, dass im gesamten Land alle Betriebe schließen, die „nicht absolut notwendig, entscheidend und unverzichtbar sind, um die Grundversorgung zu sichern“. Damit sollen noch weniger Menschen auf die Straßen gehen, um sich bei der Arbeit oder auf dem Weg dorthin anzustecken. Geöffnet haben in Italien jetzt unter anderem Apotheken, Banken, die Post und Supermärkte.

Kleiner Hoffnungsschimmer: In Rimini wurde 101-Jähriger geheilt

Nachdem er sich mit Corona infiziert hat und in Rimini in der Region Emilia-Romagna im Krankenhaus behandelt wurde, konnte ein 101-Jähriger am Mittwoch, 25. März, geheilt entlassen werden. Herr P., wie Riminis Vize-Bürgermeisterin Gloria Lisi ihn nannte, sei 1919 geboren worden, als die Spanische Grippe in Europa wütete. Nach seiner Heilung sei der Mann zu seiner Familie gekommen. Sonst töten das Coronavirus in großer Zahl ältere Menschen. Wie Lisi sagt, hätten die Ärzte deshalb mit dieser Nachricht ein Zeichen der Hoffnung gesetzt. „Um uns zu lehren, dass es auch mit 101 Jahren noch eine Zukunft gibt.“

Coronavirus-Zahlen weltweit

In der ganzen Welt ändert sich die Lage ständig, neue Covid-19-Fälle kommen hinzu, andere Länder verzeichnen Rückgänge. Eine Karte der Johns Hopkins Universität zeigt die Lage der Corona-Pandemie weltweit.