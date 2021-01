Die Corona-Fallzahlen sinken - offenbar infolge des Lockdowns - allmählich in Deutschland. Am Samstag, 23.1.2021 meldete das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) bundesweit 16.417 Neuinfektionen. Am Freitag waren es noch 1445 Neuinfektionen mehr gewesen. Bundesgesundheitsministerspricht von „ermutigenden Zahlen, die aber immer noch zu hoch“ seien.

Gilt der positive Trend bei den Fallzahlen in Deutschland auch für Baden-Württemberg? Wie steht es um die alles entscheidendein BW, die maßgeblich für die Entscheidung über einoder aber auch eine Verlängerung und Verschärfung dermaßgeblich ist? Am Freitag wurde für den Kreis Tübingen als erste Region in Baden-Württemberg eine Inzidenz unter dem Grenzwert von 50 gemeldet . Wie ist die Lage im Südwesen am