Laut des „Tagesbericht Covid-19" vom Mittwoch, 20. Oktober 2021 sei nach einer Stagnation der Fallzahlen in den vergangenen Wochen ein Wiederanstieg der übermittelten Neuinfektionen zu beobachten. Derzeit beträgt die 7-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg 95,7.

Warnstufe in BW: Ab welchem Wert gilt die nächste Stufe?

Geht es um jene Regeln und Einschränkungen, die in Kraft treten, wenn die Corona-Zahlen steigen, sind seit dem 16. September die Hospitalisierungsrate und die Zahl der belegten Intensivbetten in Baden-Württemberg entscheidend. Laut des DIVI-Intensivregisters befinden sich aktuell 221 Menschen mit Covid-19 in Behandlung im Krankenhaus. 119 Patientinnen und Patienten werden aktuell invasiv beatmet. Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt im Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg derzeit bei 3,14.

Steigen die Zahl der Krankenhauseinweisungen und der belegten Intensivbetten weiter, tritt die Warnstufe in Kraft. Dafür müsste die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den Wert von 8,0 überschreiten. Die Zahl der Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen müsse an zwei Tagen in Folge über 249 liegen. Bei einer Hospitalisierungsinzidenz von 12,0 und einer Zahl an Intensivpatientinnen und -patienten über 390 greift die Alarmstufe laut Corona Verordnung BW.

Intensivbetten und Hospitalisierungsrate in BW: Was bedeuten die Zahlen?

Je höher die Hospitalisierungsrate, also die Zahl der ins Krankenhaus eingelieferten Covid-19-Patientinnen und -Patienten, und je mehr Intensivbetten belegt sind, desto wahrscheinlicher werden strengere Maßnahmen. Welche Regeln eintreten, sind in einem dreistufigen Warnsystem der baden-württembergischen Corona-Verordnung festgelegt: Das sind die Basis-, Warn- und Alarmstufe.

Derzeit befindet sich Baden-Württemberg in der Basisstufe. Das heißt, die Bewohnerinnen und Bewohner genießen eine Reihe von Freiheiten.

Steigende Corona-Zahlen in BW: Was gilt, wenn die Warnstufe eintritt?

Wenn die Warnstufe eintritt, müssten Menschen, die weder gegen das Coronavirus geimpft noch von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, in vielen Lebensbereichen negative PCR-Tests vorweisen. Zudem würden wieder Kontaktbeschränkungen gelten: Ein Haushalt dürfte sich dann nur noch mit fünf weiteren Personen treffen. Ausgenommen davon wären Genesene und Geimpfte, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren und Menschen, die sich zum Beispiel aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Corona Verordnung BW: Kritischer Wert von 250 rückt näher

„Die Ärzteschaft auf den Intensivstationen ist in Habachtstellung, die Zahl der Patientinnen und Patienten dort steigt derzeit kontinuierlich und könnte schon Ende kommender Woche den kritischen Wert von 250 erreichen“, erklärte Gesundheitsminister in Baden-Württemberg Manne Lucha (Grüne) in Stuttgart. Der weit überwiegende Teil der Patienten sei ungeimpft.