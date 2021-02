Wie ist beim Thema Lockerungen der Corona-Regeln die Lage im Südwesten? Immerhin hathat weiterhin die niedrigste Inzidenz in Deutschland, allerdings ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche wieder leiucht gestiegen, und liegt laut Robert-Koch-Institut RKI aktuell - Stand 23.02.2021 - bei. BW war auf einem guten Weg gewesen, Ende dieser Woche die Inzidenz-Grenze von 35 zu erreichen, ab der Lockerungen wie etwa die Öffnung von Geschäften möglich wäre.

Doch die Mutationen des Coronavirus lassen die Zahlen in ganz Deutschland und eben auch in BW. Alles aus also mit dem Ausblick auf eine Rückkehr zu etwas mehrim Alltag? Nein, es gibt trotzdem Hoffnung auf Erleichterungen bei den strengen Corona-Maßnahmen: Denn Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (72/Grüne) hält eine baldige Lockerung der aktuellen strengen Corona-Kontaktbeschränkungen für möglich.