Deutschlandweit wurden am Freitag (11.12.2020) nach Angaben des Robert Koch-Instituts mindestens 29.875 Personen mit dem Coronavirus als neu infiziert gemeldet.

Baden-Württemberg geht nach Weihnachten in den Lockdown. Das kündigte Ministerpräsident Kretschmann am Freitag an.

Wann ist in Baden-Württemberg mit einem Impfstoff zu rechnen? Frühestens Ende des Monats, so die Landesregierung.

Baden-Württemberg bereit für die Weihnachten. Davon zumindest geht die grün-schwarze Landesregierung aus. Die ersten Lieferungen des Impfstoffs werden zwar noch in diesem Jahr erwartet, jedoch erst nach den Feiertagen. Das bestätigte eine Sprecherin des Sozialministeriums gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. „Die Signale gehen eher Richtung Ende des Monats", sagte sie. Die Impfzentren des Landes stünden bereits ab dem 15. Dezember bereit und könnten theoretisch ab diesem Datum mit den Impfungen beginnen. Baden-Württemberg rechnet auf Grundlage einer Berechnung durch den sogenannten Königsteiner Schlüssel in einer ersten Tranche mit gut 600.000 Impfstoff-Dosen.

Corona Impfung in BW: Strobl will Polizisten frühzeitig impfen lassen

Wer wird zuerst geimpft? Diese Frage steht seit Wochen im Raum. Alte? Kranke? Pflegekräfte? Polizisten. Das fordern zumindest die Innenminister der Bundesländer. So auch Baden-Württembergs Ressortchef Thomas Strobl (CDU). „Unsere Polizei muss bei den Impfungen so weit oben wie irgendwie möglich priorisiert werden", sagte er am Donnerstag anlässlich der Innenminister-Konferenz. Da die Polizistinnen und Polizisten ständig draußen unterwegs seien, haben sie viele Kontakte was ein Infektionsrisiko ergebe. Die Innenminister von CDU und CSU sowie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hätten seine Position unterstützt, sagte Strobl der Deutschen-Presse-Agentur.

Bei der Innenminister-Konferenz in Berlin wurde zudem auch dem Personal von Feuerwehr und Katastrophenschutz Priorität bei der Impfverteilung zugesprochen. Einem entsprechenden Beschlussvorschlag von Niedersachsen und Hamburg schlossen sich die übrigen Länder bei der Innenminister-Konferenz an, wie die Hamburger Innenbehörde am Donnerstagabend mitteilte.

Corona Impfung Baden-Württemberg: Hier wurden Impfzentren errichtet

Die zentralen Kreisimpfzentren für Baden-Württemberg stehen fest. Wie das Bundesland auf seiner Webseite mitteilt, werden Menschen bald in folgenden Orten geimpft werden können:

Impfzentren im Regierungsbezirk Karlsruhe:

Stadt Baden-Baden: Baden-Baden Kurhaus

Landkreis Rastatt: Bühl, Schwarzwaldhalle

Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis: Mosbach, Obertorzentrum

Landkreis Rhein-Neckar-Kreis: Sinsheim, „Parsa“-Halle; Weinheim, 3-Glocken-Center

Landkreis Calw: Altensteig, DEKRA-Hotel Wart

Landkreis Enzkreis: Mönsheim, Appenberg-Halle

Landkreis Karlsruhe: Sulzfeld, EGO Halle 4; Bruchsal, Praktiker-Baumarkt

Stadtkreis Karlsruhe: Karlsruhe, Kongresszentrum, Schwarzwaldhalle

Landkreis Freudenstadt: Dornstetten, Riedsteighalle

Stadt Pforzheim: Pforzheim, Eissporthalle St.-MaurHalle

Stadtkreis Heidelberg: Heidelberg, Gesellschaftshaus Pfaffengrund

Stadtkreis Mannheim: Maimarktareal

Impfzentren im Regierungsbezirk Stuttgart

Landkreis Böblingen: Messehalle Sindelfingen

Landkreis Esslingen: Stuttgart Messe; Esslingen, Gewerbegebäude Zeppelinstraße

Landkreis Ludwigsburg: Ludwigsburg, MM Studio

Landkreis Heidenheim: Heidenheim, Congress Centrum

Landkreis Ostalbkreis: Aalen, Ulrich-Pfeifle-Halle

Landkreis Main-Tauber-Kreis: Bad Mergentheim, BeruflichesSchulzentrum

Stadt Heilbronn: Heilbronn-Horkheim, Stauwehrhalle

Landkreis Heilbronn: Ilsfeld, Tiefenbachhalle

Landkreis Hohenlohekreis: Öhringen, Hohenlohe-Sporthalle

Landkreis Rems-Murr-Kreis: Waiblingen, Rundsporthalle

Landkreis Schwäbisch Hall: Wolpertshausen, Halle

Stadtkreis Stuttgart: Noch nicht final gemeldet

Impfzentren im Regierungsbezirk Tübingen

Landkreis Ravensburg: Ravensburg, Oberschwabenhalle

Landkreis Sigmaringen: Hohentengen, Kaserne Sporthalle

Landkreis Bodenseekreis: Messe Friedrichshafen

Landkreis Biberach: Ummendorf, Gemeindehalle

Stadtkreis Ulm: Ulm Messe, Halle 5 und Teilbereich Halle 6

Impfzentren im Regierungsbezirk Freiburg

Landkreis Waldshut: Stadthalle Tiengen

Landkreis Konstanz: Stadthalle Singen

Landkreis Ortenaukreis: Rheintalsporthalle, Lahr; Messe Offenburg-Ortenau

Landkreis Rottweil: Rottweil, Stadthalle

Landkreis Emmendingen: Kenzingen, ehemaliger Aldi-Markt

Landkreis Lörrach: Lörrach, Freizeitcenter Impulsiv

Landkreis Breisgau Hochschwarzwald: Müllheim

Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis: Villingen-Schwenningen, Tennishalle des Tennisclubs TCS, Schwenningen e.V.

Landkreis Tuttlingen: Tuttlingen, Kreissporthalle

Stadtkreis Freiburg: voraussichtlich Freiburg Messe

Impfzentren Neu-Ulm: An diesen Standorten wird geimpft