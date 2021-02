Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) will mit Hilfe von massenhaften Tests mögliche Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich und der Schweiz vermeiden. In Briefen an Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsminister Manne Lucha (beide Grüne), die der dpa vorliegen, schreibt Strobl: „Da wir bei den Impfungen auf absehbare Zeit nicht schnell genug vorankommen werden, möchte ich eindringlich dafür werben, durch eine umfassende Test-Strategie in den Grenzregionen die Pandemie bestmöglich einzudämmen.“ In Moselle, der frannzösischen Grenzregion zum Saarland und Rheinland-Pfalz, gilt ab Dienstag eine strengere Einreiseregelung, da das Gebiet von der Bundesregierung zum Virusvariantengebiet erklärt wurde.