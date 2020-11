In der Corona-Pandemie ändern sich die Zahlen täglich - Werte steigen und fallen. Und sie bilden eine Grundlage nicht zuletzt für politische Entscheidungen wie etwa den „Lockdown light“, in dem sich Deutschland seit Anfang November befindet.

Kreis Biberach. Hier die aktuellen Zahlen des Landratsamtes von heute, Montag, 9.11.2020 (Stand: 12 Uhr).

Corona im Kreis Biberach: Die aktuellen Zahlen am 9.11.2020

Landkreis Biberach: Von Montag bis Freitag meldet der Landkreis die aktuellen Corona-Zahlen:

Zahl der jemals auf das Coronavirus positiv getesteten Personen: 1382

Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag (in diesem Fall Freitag, 6.11.2020): 55 - davon sind 29 weiblich und 26 männlich

Zahl der gemeldeten Infektionen in den letzten sieben Tagen: 168

7-Tage-Inzidenz: 83,3

Zahl der Genesenen: 1171

Zahl der Personen, die mit oder an Corona gestorben sind: 40

Veränderung zum Vortag: 1



Corona Zahlen in Biberach: So haben sich die Zahlen im Vergleich zum Vortag verändert

Neuinfektionen ist im Die Zahl derist im Vergleich zum Vortag noch einmal angestiegen - von 43 auf 55. Die 7-Tage-Inzidenz ist hingegen leicht gesunken, von über 89 auf rund 83. Es gibt am Montag 40 gemeldete Todesfälle - am Freitag waren es 39 gewesen.

Corona Zahlen Biberach: Diese Fallzahlen meldet das RKI

Das Robert Koch Institut in Berlin meldet täglich die Infektionszahlen aller Städte und Landkreise in einem Dashboard. Diese Zahlen unterscheiden sich von denen des Landkreises aufgrund von Verzögerung bei der Übermittlung der Daten. So sehen die Zahlen laut RKI aus (Stand 09.11., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 1365

Zahl der Neuinfektionen: 22

Zahl der Toten: 40