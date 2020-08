Freitag, 14.8.2020 - mit 1449 Neuinfektionen einen Höchstand seit Anfang Mai. An oder mit Corona gestorben sind seit Donnerstag 14 Menschen. - insgesamt gibt es bundesweit nun 1859 Corona-Tote. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus übermittelt. Erneut gibt es in Deutschland - Stand- miteinen Höchstand seit Anfang Mai. An oder mit Corona gestorben sind seit Donnerstag. - insgesamt gibt es bundesweit nun

In Baden-Württemberg gibt es nunmehr 38.279 Menschen, die sich seit Beginn der Corona-Pandemie mit dem Coronavirus infiziert haben - ein Plus von 108 Fällen im Vergleich zum Vortag. Unterdessen konstatiert das RKI, dass der Anteil an Kreisen, die keine Neuinfektionen übermittelt haben, in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen sei.

Wo steht Biberach bei den Fallzahlen im Vergleich zu den Landkreisen in Deutschland?

Gilt das auch für den Kreis Biberach? Wie steht der Landkreis im Vergleich zu anderen Kreisen da? Unter den 294 Landkreisen in Deutschland belegt Biberach - Stand Freitag, 14.08.2020 - Platz 102. Das bedeutet eine Verschlechterung um einen Platz zum Vortag (103) auf der Infektionszahlen-Liste des Robert-Koch-Instituts (RKI). Im Ranking unter den 35 Landkreisen in Baden-Württemberg liegt Biberach am Freitag weiterhin auf Platz 25.

Das Update: Aktuelle Corona-Zahlen des RKI für den Kreis Biberach

Doch wie sieht es im Detail aus? Das sind die aktuellen Zahlen des Robert Koch Instituts RKI zu Neuinfektionen, Toten und Genesenen. Sie zeigen laut RKI einen steigenden Trend.

Das Landratsamt Biberach allerdings meldet am Dienstag mehr Infektionen als das RKI. Die Zahlen des Landratsamtes beziehen sich auf den Stand 12. 8. 2020, 16 Uhr) und sind in Klammern gesetzt.

Zahl der Infizierten: 649 (LRA Biberach: 651).

Veränderung zum Vortag: +5 (Laut LRA Biberach sind es seit Freitag 4 Fälle mehr: 2 männliche und 2 weibliche Personen).

Zahl der Toten, die an oder mit Corona gestorben sind: 35 Menschen, 15 Frauen und 20 Männer

Veränderung zum Vortag: 0. Der Wert ist seit Tagen stabil.

Zahl der Genesenen: 601 (laut Landratsamt). Das bedeutet: + 2

Fälle pro 100.000 Einwohner: 324,9

Am Vortag waren es 322,4

Zahl der Fälle, die in den letzten 7 Tagen gemeldet wurden: 12

Fälle letzte 7 Tage pro 100.000 Einwohner: 7,0

Am Vortag waren es 5,0, und am Dienstag 4,0)

Einwohnerzahl: 199.742

