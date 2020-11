Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg veröffentlicht jeden Tag die neuen Zahlen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Das sind die Infektionswerte am Sonntag, 15.11.2020, im Überblick:

Wichtiger Hinweis:

An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Am Montag werden Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten in einer Schaltkonferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten.