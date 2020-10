Aufgrund von Zeitverzögerungen der Datenübermittlung unterscheiden sich diese von den Zahlen des RKI.

Nordrhein-Westfalen hat mit 79.179 nachgewiesenen Erkrankungen seit Beginn der Pandemie die meisten Fälle. Am zweitstärksten ist Bayern mit 72.843 Erkrankten betroffen.

In Baden-Württemberg wurden seit Beginn der Pandemie 53.868 Fälle nachgewiesen (Stand 11.10., 0:00 Uhr).

Es weitere Kreise im Südwesten, die am Sonntag eine hohe 7-Tage-Inzidenz aufweisen (Stand: 11.10., 16 Uhr):

Nach dem Überschreiten der Corona-Warnstufe in Stuttgart droht dem VfB Stuttgart ein Heimspiel vor Geisterkulisse. Zuschauer seien bei Fußball-Spielen „vorübergehend“ nicht zulässig, teilte die Stadt Stuttgart am Sonntag mit. „Voraussichtlich“ gelte das auch für die Partie des VfB am 1. FC Köln , sagte ein Sprecher. Wie lange die Einschränkung gilt, war am Sonntag allerdings noch offen. Bei anderen Kultur- und Sportveranstaltungen sind den Angaben zufolge bis zuerlaubt.