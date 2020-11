Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwoch, 18.11, bundesweit mehr als 17.500 Neuinfektionen gemeldet

Mittlerweile sind rund 13.119 Patienten mit oder an dem Coronavirus verstorben - alleine 305 Menschen in den vergangenen 24 Stunden

Alle aktuellen Zahlen zu Baden-Württemberg für den 18. November hier:

Corona BW: Aktuelles Infektionsgeschehen am Mittwoch, 18. November

Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg veröffentlicht jeden Tag die neuen Zahlen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Das sind die Infektionswerte am Mittwoch, 18.11.2020, im Überblick:

Gesamtzahl der bislang bestätigten Covid-19-Fälle: 120.870

Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 2274

Zahl der Personen, die an oder mit Corona gestorben sind: 2333

Neue Todesfälle im Vergleich zum Vortag: 36

Zahl der Genesenen: 79.600

7-Tage-Inzidenz: 131,65

Corona Hotspots BW: In diesen Städten sind die Fallzahlen hoch

Auch in Baden-Württemberg gibt es mittlerweile nur noch wenige Stadt und Kreis unterhalb des Grenzwerts von 50. Diese Städte und Kreise sind laut Landesgesundheitsamt (LGA) besonders betroffen (Stand: 17.11., 16 Uhr):

Kreis Lörrach: 225,6

Mannheim: 228,9

Heilbronn: 202,2

Pforzheim: 196,9

Landkreis Tuttlingen: 190,4

Ulm: 177,5

Landkreis Rems-Murr-Kreis: 171,8

Landkreis Ostalbkreis: 168,1

Landkreis Waldshut: 158,5

Landkreis Böblingen: 157,6

Landkreis Ortenaukreis: 152,9

Corona BW: So viele Intensivbetten sind in Baden-Württemberg belegt

Neben der Zahl der Neuinfektionen und der 7-Tage-Inzidenz ist vor allem auch die Kapazität der Intensivbetten wichtig. So viele Menschen sind in intensivmedizinischer Behandlung (Stand 16.11., 16 Uhr):

397 schwer Erkrankte befanden sich zuletzt in intensivmedizinischer Behandlung. Das sind zwei weniger am am Vortag.

223 von ihnen wurden den Angaben zufolge invasiv - also etwa über einen Schlauch - beatmet. Das sind 56 Prozent.

Insgesamt sind derzeit 2.279 Intensivbetten von betreibbaren 3023 Betten (75 Prozent) belegt.

Corona BW: Neue Pandemiestufe in Baden-Württemberg ausgerufen? Land warnt vor Falschmeldung

Die Landesregierung in Stuttgart hat am Montag vor einer falschen Meldung über eine neue Pandemiestufe gewarnt. In einer Mail hieße es, dass die Pandemiestufe 3a nun ausgerufen sei. Die Landesregierung betont, bei dieser Mail handle es sich um eine Fälschung. Zuverlässige Informationen über die Lage in Baden-Württemberg gäbe es auf der Webseite des Landes und in seriösen Medien.

Neue Corona Regeln BW?: Kretschmann äußert sich zu Beschlüssen der Konferenz

Winfried Kretschmann (Grüne) die Deutschen auf "lange, harte Wintermonate" eingeschworen. An Lockerungen der Corona-Maßnahmen sei in den kommenden Wochen nicht zu denken, sagte Kretschmann. Die notwendige Trendwende sei noch nicht erreicht. Die kommende Woche soll angewartet werden. „Wenn keine Trendwende kommt, werden wir um strenger Maßnahmen nicht herumkommen", so Kretschmann. Nach den Beratungen von Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder hat Baden-Württembergs Ministerpräsident

Corona Weihnachten BW: SPD-Chef fordert einheitliche Corona-Regeln