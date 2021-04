Die Corona-Zahlen und die Inzidenz in Baden-Württemberg sind weiter hoch.

Der Bundestag hat die Notbremse mit Ausgangssperren ab 22 Uhr beschlossen.

Ab wann gilt die Ausgangssperre in Baden-Württemberg?

Die bundeseinheitliche Notbremse kommt. Der Bundestag hat die Änderung am Infektionsschutzgesetz am Mittwoch, 21.04., beschlossen. Das Gesetz schreibt auch eine Ausgangssperre ab 22 Uhr für Kreise und Städte mit einer Inzidenz von über 100 vor. Aktuell gilt in Baden-Württemberg für diese Kreise eine Ausgangssperre ab 21 Uhr - Werden die Corona-Regeln nun gelockert?

Aktuelle Ausgangssperre Baden-Württemberg: Ab 22 Uhr oder doch früher?

Baden-Württemberg hatte erst am Montag (19.04.) die Corona-Regeln verschärft und eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr für Hotspots beschlossen. Der Bundestag hat am Mittwoch nun mit der Notbremse eine Ausgangssperre erst ab 22 Uhr beschlossen - zudem darf man nach der neuen Regelung im Infektionsschutzgesetz bis 24 Uhr alleine Joggen oder spazieren gehen. Doch was gilt nun in Baden-Württemberg?

Ausgangssperre ab 22 Uhr: Baden-Württemberg setzt Notbremse um

Baden-Württemberg will die Corona-Notbremse des Bundes komplett in Landesrecht umsetzen und auch die Ausgangsbeschränkungen erst um 22.00 Uhr beginnen lassen. „Das Gesetz wird eins zu eins umgesetzt“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Koalitionsverhandlungen mit der CDU in Stuttgart. Zunächst hatte das Land erwogen, die Ausgangsbeschränkungen in Kreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 weiter von 21.00 Uhr abends bis 5.00 Uhr morgens gelten zu lassen. Die Corona-Verordnung des Landes muss nun erneut angepasst werden. Erst, wenn sie geändert ist, greift die neue Ausgangssperre.

Ab wann gilt die Ausgangssperre?

Die Ausgangssperre gilt in Städten oder Kreisen, in denen die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen den Wert 100 überschreitet. Dann darf das Haus oder die Wohnung nur noch aus triftigen Gründen verlassen werden. Das sind:

Zur Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum, insbesondere eines medizinischen oder veterinärmedizinischen Notfalls oder anderer medizinisch unaufschiebbarer Behandlungen.

Für Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Rechtspflege oder der Daseinsfürsorge oder -vorsorge dienen, sowie Veranstaltungen und Sitzungen der Organe, Organteile und sonstigen Gremien der Legislative, Judikative und Exekutive sowie Einrichtungen der Selbstverwaltung einschließlich von Erörterungsterminen und mündlichen Verhandlungen im Zuge von Planfeststellungsverfahren.

Versammlungen nach Artikel 8 Grundgesetz.

Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie Veranstaltungen bei Todesfällen.

Zur Berufsausübung, soweit diese nicht gesondert eingeschränkt ist, der Ausübung des Dienstes oder des Mandats, der Berichterstattung durch Vertreterinnen und Vertreter von Presse, Rundfunk, Film und anderer Medien.

Zur Wahrnehmung des Sorge- oder Umgangsrechts.

Zur unaufschiebbaren Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen oder Minderjähriger oder der Begleitung Sterbender.

Zur Versorgung von Tieren, beispielsweise Gassi gehen.

Aufgrund ähnlich gewichtiger und unabweisbarer Gründe.

Ausgangssperre BaWü: Kretschmann hält Ausgangsbeschränkung für zu lasch

Kretschmann appellierte an die Menschen in Baden-Württemberg sich an die Regeln zu halten, um die dritte Corona-Welle abflachen zu können. „Der Bundesgesetzgeber hat das jetzt so entschieden. Die deutsche Bevölkerung sehnt sich immer nach Einheitlichkeit, die hat sie jetzt“, sagte der Grünen-Politiker. „Was immer man von dem Gesetz halten mag, man muss ihm gehorchen. Das ist in der Demokratie wichtig, das man den Gesetzen folgt.“

Eigentlich hält Ministerpräsident Kretschmann die Ausgangssperre für zu lasch (Archivbild)

© Foto: Marijan Murat/DPA

Kretschmann hält die Ausgangsbeschränkungen eigentlich für zu lasch und hätte sie gern verschärft. Doch die Überprüfung habe ergeben, dass die Gefahr hoch sei, dass eine eigene Landesregelung von Gerichten kassiert würde, hieß es Regierungskreisen. Der Verwaltungsgerichtshof hatte die landesweite Ausgangssperre schon im Februar gekippt.

Corona-Zahlen BW: Nur noch drei Kreise mit einer Inzidenz unter 100

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist deutlich gestiegen. Im Laufe der vergangenen sieben Tage haben die Behörden mit Stand vom Mittwoch (16.00 Uhr) im Schnitt 182,9 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner registriert, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte. Am Dienstag lag der Wert noch bei 172,5.

Es liegen nur noch 3 der 44 Stadt- und Landkreise unter der 100er-Inzidenz und die sind in Südbaden: der Kreis Breisgau-Hochschwarzwald mit 67,1, die Stadt Freiburg mit 89,1 und der Kreis Emmendingen knapp mit 99,8. 25 Kreise liegen zwischen 100 und 200, 16 über der 200er-Marke. Die höchste Inzidenz weist der Landkreis Heilbronn (314,4) auf, es folgen Schwäbisch Hall mit 273,9 und Rottweil mit 273,1.

Die Zahl der bestätigten Fälle seit Pandemiebeginn stieg um 4813 auf 417 504. 33 weitere Menschen starben an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit. Die Zahl der Toten stieg damit auf 9146. Als genesen gelten 363 966 Menschen (plus 2326).