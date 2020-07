Bulgarien ist gerade bei jungen Touristen und Familien mit schmalem Geldbeutel besonders beliebt. Das Nacht- und Strandleben vergleichen viele mit Mallorca. Der Tourismus am Goldstrand hat langsam wieder Fahrt aufgenommen. Doch jetzt sind die Infektionszahlen in Bulgarien wieder deutlich angestiegen, deshalb hat die Regierung seit dem 10. Juli die Lockerungen wieder zurückgefahren. Für die Touristen heißt das: Diskotheken, Bars und Nachtclubs in geschlossenen Räumen dürfen nicht mehr besucht werden. Diese Lokale sollen nur noch im Freien bei 50 Prozent ihrer Kapazität geöffnet bleiben. Das trifft besonders den beliebten Sonnenstrand bei Burgas und der weiter nördlich gelegen Goldstrand, wo es die meisten Hotels, Bars und Clubs gibt.

Partys ohne Abstand und Mundschutz

Obwohl in den Clubs und Bars überall Hinweisschilder angebracht sind, die auf Coronamaßnahmen aufmerksam machen, kam es auch am Goldstrand zu Partys, bei denen weder ausreichend Abstand eingehalten wurde, noch eine Maske vor dem Gesicht zu sehen ist. Das alles ist auf einem Facebook-Post zu sehen. Ein ähnliches Video ist bereits vom Ballermann bekannt, was zur Folge hatte, dass Bars und Kneipen schließen mussten.

Ist mein Urlaub in Gefahr? Was erlaubt ist und was nicht

Seit dem 1. Juni 2020 ist deutschen Staatsangehörigen die Einreise aus Deutschland und anderen EU-Staaten nach Bulgarien ohne verpflichtende häusliche Quarantäne wieder gestattet. Bei der Einreise ist ein Einreiseformular mit Kontaktdaten auszufüllen, das am Flughafen/Grenzstellen erhältlich ist.

Die Ausnahmesituation wurde bis 31. Juli 2020 verlängert.

Es besteht Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und im Nahverkehr.

Es gilt ein Betretungsverbot von Lebensmittelgeschäften und Apotheken für Personen unter 60 Jahren täglich zwischen 08.30 Uhr und 10.30 Uhr. Ansonsten gibt es keine Bewegungsbeschränkungen im Land.