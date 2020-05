Gute Nachricht für alle Freiluft-Sportler in der Corona-Krise: Im Breitensport und Freizeitsport an der frischen Luft kann es offenbar endlich wieder losgehen: Wie es bereits in der Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Runde von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten hieß, werden der Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel unter Bedingungen wieder erlaubt, entsprechend dem Beschluss der Sportminister der Länder vom 28. April.

Dort werden als Bedingungen für die Wiederaufnahme des Sportbetriebs unter anderem genannt, dass ein ausreichend großer Personenabstand von 1,5 bis 2 Metern gewährleistet und der Sport kontaktfrei ausgeübt wird.

Zu den wieder erlaubten Sportarten könnten unter anderem gehören:

Tennis

Golf

Reiten

Segeln

Leichtathletik

Erlaubnis für Breitensport in Baden-Württemberg und Bayern

Für Bayern hatte CSU-Ministerpräsident Markus Söder schon am Dienstag angekündigt, dass ab Montag, 11. Mai, Einzelsportarten wie Tennis, Golf und Reiten oder Segeln ausgeübt werden dürfen.

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte am Dienstag weitere Lockerungen der Corona-Regeln beim Sport in Aussicht gestellt. Man habe den Lenkungskreis der Landesregierung beauftragt, ab kommender Woche wieder „kontaktlosen Outdoorsport“ zu erlauben. Damit sei Sport im Freien gemeint, bei dem die Abstandsregeln unproblematisch eingehalten werden könnten - etwa wie Golf, Leichtathletik und Tennis. Gerade Sport im Freien sei gut und stärke das Immunsystem, so Kretschmann.