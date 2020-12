Die Corona-Zahlen in Deutschland sind weiter sehr hoch, die Inzidenz steigt.

Seit Mittwoch, 16.12.2020, gilt in Deutschland der harte Lockdown.

Es gelten strenge Corona-Regeln.

In Baden-Würtemberg gibt es Ausgangsbeschränkungen.

Viele hoffen vor Weihnachten auf einen Antigen-Schnelltest, um mit der Familie feiern zu können

Das Sozialministerium in Baden-Württemberg ermöglicht vor Weihnachten kostenlose Corona-Schnelltests in 120 Städten im Land. Für den Kreis Biberach gibt es dazu eine Liste weiter unten.

Werden all diese Maßnahmen und Regeln dabei helfen können, dass die Zahlen sinken, und ist der Landkreis Biberach aus der Hotspot-Zone mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen 7 Tagen herausgekommen? Die Inzidenz sinkt wieder leicht.

Die aktuellen Zahlen vom Mittwoch im Landkreis Biberach im Überblick

Stand: 18.12.2020. Das Landratsamt Biberach (LRA) und das Robert-Koch-Institut (RKI) übermitteln täglich die aktuellen Zahlen zu Inzidenz, Neuinfektionen, Toten und Genesenen. Die Werte von RKI und LRA unterscheiden sich in der Regel. Deswegen haben wir teils zum Vergleich die RKI-Werte in Klammern gesetzt.

Die Inzidenz im Kreis BC stieg in den vergangenen 12 Tagen stark an, wie ein Vergleich zeigt. Biberach lag am Mittwoch mit einem Wert von 216,67 über der Grenze zum Hotspot. Jetzt sinkt die Inzidenz wieder leicht.

Die 7-Tage-Inzidenz (Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen 7 Tage): 200,3. Donnerstag waren es 192,37 Infektionen pro 100.000 Einwohnern. Damit liegt der Kreis BC am Freitag wieder ganz knapp über der Hotpot-Grenze. Das RKI nennt für Freitag einen Wert von nur 177,4.

Zum längerfristigen Vergleich: Am Freitag, 4.12.2020 lag die Inzidenz laut Landratsamt bei nur 116,02)

Die 7-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg insgesamt beträgt laut RKI 193,7

Zahl der bisher Infizierten: 2832 (RKI: 2757)

Veränderung zum Vortag laut Landratsamt: +87 (41 männlich, 46 weiblich).

In den vergangenen 7 Tagen haben sich 404 Menschen mit dem Virus infiziert. (RKI: 357)

Zahl der Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind: 63 (RKI: 63).

Damit sind seit 4.12.2020 im Kreis BC 12 Menschen an oder mit Corona gestorben.

Zahl der Genesenen: 2053

Fälle pro 100.000 Einwohner laut RKI: 1369,7

Einwohnerzahl im Kreis BC: 201.282

Aktion mit kostenlosen Corona-Schnelltests auch im Kreis BC

sieben Teststationen an. Der Kreis Biberach ist Teil der vom Sozialministerium in Baden-Württemberg angebotenen Weihnachtsaktion, bei der vor Weihnachten kostenlose Corona-Schnelltests angeboten werden. Dazu teilt das Landratsamt Biberach am Freitag mit: „Im Landkreis Biberach bietet das Sozialministerium Baden-Württemberg in Kooperation mit dem DRK vor den Weihnachtsfeiertagen kostenlose Covid-19-Schnelltests an insgesamtan.

Dr. Monika Spannenkrebs, Leiterin des Gesundheitsamtes, dazu: „Das ist eine tolle Initiative. Trotzdem kann ein Test immer nur eine Momentaufnahme darstellen, die schon im nächsten Moment hinfällig sein kann. Bitte beachten Sie daher auch mit einem negativen Covid-19-Schnelltest während der Weihnachtsfeiertage die AHA-L Regeln. Der Test ersetzt darüber hinaus nicht die dringend notwendige Kontaktminimierung zur Eindämmung der Corona-Krise.“

Das ist die Liste der Standorte für Schnelltests im Kreis Biberach

Im Landkreis Biberach gibt es mehrere Städte und Orte, an denen die kostenlosen Schnelltests vor dem Weihnachtsfest möglich sind. Dazu gehören:

Bad Buchau, Verkehrsübungsplatz

Bad Schussenried, Festplatz

Biberach, Gigelberg

Laupheim, Festplatz Bühlerhalle

Ochsenhausen, Bauhof

Riedlingen, Festplatz

Rot an der Rot, Rathausplatz

Coronatest-Standort bietet die kostenlosen Schnelltests an beiden Tagen (22.12.2020 und 23.12.2020) an, und auch die Öffnungszeiten sind teilweise unterschiedlich. Deswegen veröffentlicht das Sozialmiinsterium es eine detaillierte Liste. Diese komplette Liste der Teststationen gibt es Nicht jederbietet diean beiden Tagen (undan, und auch die Öffnungszeiten sind teilweise unterschiedlich. Deswegen veröffentlicht das Sozialmiinsterium es eine detaillierte Liste. Diesegibt es hier als Download

Gesundheitsamt Biberach auch über die Feiertage im Einsatz

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind auch über die anstehenden Weihnachtsfeiertage täglich im Einsatz. Für positiv getestete Menschen und ihre Kontaktpersonen besteht weiterhin eine sofortige Pflicht zur Ab-sonderung. Das Gesundheitsamt ist darüber hinaus bemüht, die positiv getesteten Personen sowie ihre Kontaktpersonen auch in diesen Tagen schnellstmöglich zu kontaktieren.

11 Infizierte: Flüchtlingsheim in Bad Buchau unter Quarantäne

In einer Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen in Bad Buchau wurden aktuell 11 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet, wie das Landratsamt bereits am Donnerstag, 17.12.2020, berichtete. Wegen eines „diffusen Infektionsgeschehens“ in der Unterkunft seien alle 24 Bewohner unter Quarantäne gestellt und auf das Coronavirus getestet worden.

Außerdem habe man drei Mitarbeiter des Landkreises, die ihre Büros in der Unterkunft haben, ebenfalls auf das Coronavirus getestet. Die Versorgung der Bewohner der Unterkunft mit Lebensmitteln werde über die Integrationsmanager des Landkreises in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Bad Buchau organisiert.