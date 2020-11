Die aktuellen Zahlen für den Landkreis Biberach

Seit 2. November 2020 gelten deutschlandweit wieder starke Einschränkungen, die das Coronavirus eindämmen sollen.

Am kommenden Mittwoch, 25. November 2020 will die Bundeskanzlerin gemeinsam mit den Ministerpräsidenten eine Bilanz des Teil-Lockdowns ziehen und über die weiteren Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beraten.

Der LK Biberach schneidet mit einer 7-Tage-Inzidenz von 65,45 landesweit am besten ab.

Landrat Schmid appelliert an die Bevölkerung sich weiter an die Hygiene-Vorschriften zu halten.

Corona BC: Landesweit niedrigste Inzidenz

Nach aktuellem Stand (20. November 2020, 12 Uhr) sind 1.611 Personen im Landkreis positiv auf das Coronavirus getestet. Das sind zwar 40 Personen mehr als am gestrigen Donnerstag, 12 Uhr, allerdings ist die 7-Tage-Inzidenz vergleichsweise niedrig. In den letzten sieben Tagen haben sich 132 Personen mit dem Virus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt daher bei 65,45. Mittlerweile sind 1.421 Personen wieder genesen. 44 Personen sind an und mit dem Coronavirus im Landkreis Biberach verstorben.

„Weitere schwere Tage und Wochen“ - Landrat appelliert an Solidarität

Landrat Dr. Heiko Schmid stellt für den Landkreis Biberach fest: „Der Teil-Lockdown war wichtig, um das exponentielle Wachstum der Neuinfektionen zu stoppen. [...] Im Moment steht der Landkreis mit einer 7-Tagesinzidenz von 65,45 landesweit am besten da. Das kann sich aber auch ganz schnell wieder ändern, das wissen wir alle.“ Schmid bittet die Bürger daher soziale Kontakte weiterhin auf das wirklich Notwendigste zu beschränken beziehungsweise zu vermeiden und die Vorgaben der Coronaverordnung zu beachten. Außerdem gelte es auch weiterhin, die Abstands-, Hygiene- und Sicherheitsregeln einzuhalten. „Uns stehen weitere schwierige Tage und Wochen bevor, die wir nur im Miteinander, in der Solidarität und mit positivem Blick in die Zukunft meistern können.“

Die aktuellen Infektionszahlen für den Landkreis Biberach im Überblick.

© Foto: Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Weitere Fälle in der Gemeinschaftsunterkunft

Weitere Coronatests in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Biberacher Bleicherstraße haben fünf weitere positiv getestete Personen festgestellt. Sie wurden in eine Quarantäneunterkunft verlegt. Insgesamt verzeichnet damit die Unterkunft neun positiv getestete Flüchtlinge und einen Mitarbeiter.