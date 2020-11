Corona Biberach: Die aktuellen Fallzahlen

Landkreis Biberach die aktuellen Von Montag bis Freitag meldet derdie aktuellen Corona -Zahlen. So sieht die Lage am Freitag (06.11.2020, 12:00 Uhr) aus:

Zahl der jemals auf das Coronavirus positiv getesteten Personen: 1327

Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 43

Zahl der gemeldeten Infektionen in den letzten sieben Tagen: 180

7-Tage-Inzidenz: 89,24

Zahl der Genesenen: 1112

Zahl der Personen, die mit oder an Corona gestorben sind: 39

Veränderung zum Vortag: 0

Corona Zahlen Biberach: So haben sich die Zahlen im Vergleich zum Vortag verändert

Die Neuinfektionen haben sich im Vergleich zum Vortag beinahe verdoppelt. Auch die 7-Tage-Inzidenz ist gestiegen. Es gibt keine neuen Todesfälle.

Corona Zahlen Biberach: Diese Fallzahlen meldet das RKI

Das Robert Koch Institut in Berlin meldet täglich die Infektionszahlen aller Städte und Landkreise in einem Dashboard. Diese Zahlen unterscheiden sich von denen des Landkreises aufgrund von Verzögerung bei der Übermittlung der Daten. So sehen die Zahlen laut RKI aus (Stand 06.11., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 1285

Zahl der Neuinfektionen: 23

Zahl der Toten: 39

7-Tage-Inzidenz: 77,5