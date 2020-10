Der Landkreis Biberach setzt auf stark ausgelasteten Linien im Schülerverkehrein. Damit soll der Abstand unter den Fahrgästen verbessert werden. Wichtig sei zudem, dass in den Bussen auch dergetragen werde, wird Landrat Heiko Schmid in einer Pressemitteilung zitiert. Die Verstärkerbusse fahren unmittelbar hinter dem regulären Bus die Haltestellen an. Die Fahrgäste können sich dadurch auf zwei Busse verteilen.